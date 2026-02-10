Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh số
GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi lượng khách tham quan, mua sắm tăng mạnh từng ngày. Doanh số bán hàng cũng vì thế mà tăng thêm.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, càng cận Tết Nguyên đán, nhiều gian hàng kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết cho biết doanh thu thực tế vượt xa kỳ vọng ban đầu, đặc biệt là nhóm thực phẩm truyền thống và đặc sản vùng miền.
Theo đó, các sản phẩm quen thuộc trong mâm cỗ Tết như bánh chưng, giò chả, thực phẩm chế biến sẵn luôn trong tình trạng tiêu thụ tốt. Người dân tranh thủ những ngày cận Tết để mua sắm sớm, vừa phục vụ sinh hoạt gia đình, vừa lựa chọn làm quà biếu.
Tại gian hàng bánh chưng Bờ Đậu Hương Liên, anh Nguyễn Hùng Duy cho biết, trung bình mỗi ngày cơ sở tiêu thụ khoảng 100 chiếc bánh chưng với giá bán 70.000 đồng/chiếc.
Đại diện gian hàng bánh chứng này khẳng định, toàn bộ số bánh đều được sản xuất trong ngày, được vận chuyển trực tiếp đến hội chợ nhằm bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng trong dịp giáp Tết.
Không kém phần nhộn nhịp, gian hàng giò bê Tiến Giáp (Hà Tĩnh) cũng ghi nhận sức mua vượt dự kiến.
Chị Trần Thị Tiến, đại diện cơ sở, cho biết đến thời điểm hiện tại đã tiêu thụ khoảng 2 tấn giò bê. Với mức giá 300.000 đồng/kg, doanh thu đạt xấp xỉ 600 triệu đồng, cao hơn kế hoạch ban đầu.
Theo chị Tiến, việc tham gia hội chợ không chỉ giúp quảng bá thương hiệu mà còn mang lại hiệu quả bán hàng rõ rệt trong bối cảnh nhu cầu mua giò chả phục vụ Tết và làm quà biếu đang tăng nhanh. Dự kiến, doanh thu sẽ tiếp tục tăng trong những ngày cao điểm sắp tới.
Ở lĩnh vực bánh kẹo, gian hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 (đến từ tỉnh Đồng Tháp) cũng mang đến hội chợ nhiều sản phẩm, trong đó bánh gạo là mặt hàng chủ lực.
Anh Nguyễn Văn Hoàn, đại diện gian hàng cho biết, doanh thu trung bình mỗi ngày đạt khoảng 10 triệu đồng.
Hộ kinh doanh Út Mơ - chuyên lạp xưởng và các loại mắm Đồng Tháp cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.
Chị Trịnh Thu Huyền, đại diện gian hàng, cho biết doanh thu đạt khoảng 30 triệu đồng/ngày. Đây đều là những sản phẩm quen thuộc, được người tiêu dùng lựa chọn để dùng trong gia đình hoặc làm quà biếu dịp Tết Nguyên đán.
Ở nhóm sản phẩm tâm linh và đặc sản, gian hàng trầm hương và rượu sim Cao Hoàng cũng có mức tiêu thụ ổn định.
Anh Phan Văn Hậu cho biết, các sản phẩm hương phục vụ dịp Tết bán khá tốt.
Với đặc thù giá trị mỗi sản phẩm không cao, mục tiêu chính của đơn vị là duy trì lượng tiêu thụ đều, phục vụ nhu cầu thắp hương, đón Tết của người dân.
