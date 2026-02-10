Mới nhất
Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai Accent

Thứ ba, 13:29 10/02/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.

Giá hatchback Honda City 2026 chỉ 401 triệu đồng , rẻ hơn Toyota Vios , Hyundai Accent - Ảnh 1.SUV hạng B giá 479 triệu đồng ở Việt Nam ra thêm bản hybrid cạnh tranh Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, chi trả như xe hạng A có tạo sốt cuối năm?

GĐXH - SUV hạng B Omoda C5 hybrid bất ngờ được hé lộ tại Việt Nam với loạt nâng cấp về trang bị và khung gầm, hướng tới nhóm SUV cỡ nhỏ định vị cao hơn phân khúc B.

Hatchback Honda City phiên bản 2026 thiết kế đẹp long lanh

Giá hatchback Honda City 2026 chỉ 401 triệu đồng , rẻ hơn Toyota Vios , Hyundai Accent - Ảnh 2.

Honda Cars Philippines (HCPI) vừa giới thiệu Honda City 30th Anniversary Pearl Edition.

Honda Cars Philippines (HCPI) vừa giới thiệu Honda City 30th Anniversary Pearl Edition.

Honda City lần đầu được ra mắt tại Philippines vào năm 1996. Trải qua năm thế hệ, mẫu xe này vẫn luôn là một trong những dòng xe bán chạy nhất của Honda tại thị trường này. Thực tế, đây còn là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của HCPI.

Giá hatchback Honda City 2026 chỉ 401 triệu đồng , rẻ hơn Toyota Vios , Hyundai Accent - Ảnh 3.

Riêng bản Hatchback còn có logo Honda phía trước và sau được sơn đen.

Cả hai phiên bản hatchback và sedan đều được hoàn thiện với màu trắng ngọc (Pearl White) và đi kèm các chi tiết ngoại thất màu đen ở lưới tản nhiệt, cản xe và cánh gió. Riêng bản Hatchback còn có logo Honda phía trước và sau được sơn đen.


Giá hatchback Honda City 2026 chỉ 401 triệu đồng , rẻ hơn Toyota Vios , Hyundai Accent - Ảnh 4.

Cả hai phiên bản đều được trang bị huy hiệu kỷ niệm 30 năm Pearl Edition ở phía sau xe.

Ngoài ra, cả hai phiên bản đều được trang bị huy hiệu kỷ niệm 30 năm Pearl Edition ở phía sau xe.

Giá hatchback Honda City 2026 chỉ 401 triệu đồng , rẻ hơn Toyota Vios , Hyundai Accent - Ảnh 5.

Honda City lần này không có thay đổi về mặt cơ khí.

Đúng như kỳ vọng đối với một phiên bản đặc biệt, Honda City lần này không có thay đổi về mặt cơ khí. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5 lít, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Giá hatchback Honda City 2026

Honda City 30th Anniversary Edition hiện đã được bán tại Philippines với mức giá 1.039.000 peso (khoảng 401 triệu đồng) cho bản sedan và 1.279.000 peso (tương đương 493 triệu đồng) cho bản hatchback.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Giá hatchback Honda City 2026 chỉ 401 triệu đồng , rẻ hơn Toyota Vios , Hyundai Accent - Ảnh 6.

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Giá hatchback Honda City 2026 chỉ 401 triệu đồng , rẻ hơn Toyota Vios , Hyundai Accent - Ảnh 7.

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Giá hatchback Honda City 2026 chỉ 401 triệu đồng , rẻ hơn Toyota Vios , Hyundai Accent - Ảnh 8.

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Giá hatchback Honda City 2026 chỉ 401 triệu đồng , rẻ hơn Toyota Vios , Hyundai Accent - Ảnh 9.

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.

