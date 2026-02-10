Phế Liệu Quang Đạt – Công ty thu mua phế liệu uy tín tại khu vực phía Nam
Phế Liệu Quang Đạt là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực phế liệu chuyên thu mua nhiều loại phế liệu như: sắt, nhôm, inox, giấy, nhựa, chì, niken...
Trong cuộc sống hiện đại, việc xử lý phế liệu đúng cách không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn đem lại lợi ích kinh tế cho các gia đình, xưởng sản xuất và doanh nghiệp. Phế Liệu Quang Đạt là một trong những đơn vị thu mua phế liệu lâu năm tại khu vực phía Nam, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi sự chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm trong từng giao dịch.
Đồng hành cùng gia đình và cộng đồng
Khởi đầu từ một đơn vị thu mua phế liệu quy mô nhỏ, Phế Liệu Quang Đạt đã dần mở rộng phạm vi các dịch vụ như: thu mua phế liệu nhôm, sắt thép, inox, thu mua phế liệu đồng, giấy, nhựa, chì, niken… với phương châm "Niềm tin khách hàng là giá trị trọng tâm". Chính sự tin tưởng này đã giúp đơn vị phát triển bền vững qua nhiều năm. Đây cũng là điều mà không ít gia đình, cơ sở sản xuất đánh giá cao khi tìm kiếm đối tác thu mua phế liệu uy tín trong vùng.
Quy trình rõ ràng, minh bạch
Khi khách hàng có nhu cầu bán phế liệu, đội ngũ nhân viên của Quang Đạt luôn sẵn sàng tư vấn chi tiết ngay từ đầu. Khách chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản về loại phế liệu và khối lượng, sau đó sẽ được báo giá sơ bộ ngay lập tức. Nếu cần thiết, nhân viên kiểm định sẽ trực tiếp xuống địa điểm để đánh giá chất lượng và đưa ra mức giá cụ thể. Quá trình này được thực hiện nhanh chóng, rõ ràng, giúp khách hàng nắm bắt chính xác giá trị phế liệu mình đang sở hữu.
Điều khiến nhiều khách hàng yên tâm là Phế Liệu Quang Đạt luôn cam kết giá thu mua cạnh tranh và phù hợp với thị trường, đảm bảo cả hai bên đều hài lòng với kết quả giao dịch. Sau khi thống nhất, hai bên sẽ ký hợp đồng thu mua – có thể là theo hình thức ngắn hạn hoặc dài hạn – và thanh toán đầy đủ ngay khi hoàn tất công việc. Khách hàng có thể lựa chọn nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tuỳ theo nhu cầu.
Thu mua tận nơi – dịch vụ chu đáo
Một trong những điểm mạnh của đơn vị là dịch vụ thu mua tại hiện trường, giúp các gia đình, doanh nghiệp không phải lo lắng về vận chuyển phế liệu tới điểm thu mua. Đội ngũ nhân viên làm việc 24/7, kể cả ngày lễ, sẵn sàng đến lấy phế liệu ngay khi khách hàng yêu cầu. Đặc biệt, với những đơn hàng khối lượng lớn, Quang Đạt còn hỗ trợ cọc trước để khách hàng cảm thấy an tâm hơn trước khi tiến hành thu gom.
Phong cách làm việc chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân sự của Phế Liệu Quang Đạt luôn đảm bảo tác phong làm việc nhiệt tình, lịch sự và nhanh nhẹn, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ trong quá trình thu mua cũng giúp công việc diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn, từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi không cần thiết cho khách hàng.
Lợi ích cho sức khỏe và môi trường
Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, việc bán phế liệu đúng cách còn góp phần giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường – một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Phế Liệu Quang Đạt luôn tuân thủ các quy định thu mua an toàn, giúp các gia đình và doanh nghiệp yên tâm khi xử lý phế liệu mà không phải lo lắng về tác động xấu đến môi trường sống.
Kết nối dễ dàng
Hiện nay, Phế Liệu Quang Đạt đã mở rộng hoạt động tại TP.HCM và khu vực thu mua phế liệu Bình Dương, từng bước khẳng định vị thế là đơn vị uy tín trong lĩnh vực xử lý phế liệu. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, quy trình thu mua minh bạch cùng dịch vụ linh hoạt theo nhu cầu thực tế, Phế Liệu Quang Đạt đang trở thành đối tác tin cậy của nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trong thời gian dài.
Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẾ LIỆU QUANG ĐẠT
Địa chỉ: 46/46 Đường số 18, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0978 299 112 – 0972 700 828
Website: https://phelieuquangdat.com
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Mua sắm online bùng nổ dịp Tết, shipper quá tảiXu hướng - 1 giờ trước
Những ngày cận Tết, không khí mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử nóng lên. Đơn hàng tăng vọt theo từng giờ khiến hệ thống giao nhận căng mình vận hành, nhiều đơn vị vận chuyển buộc phải thông báo hẹn giao sau Tết vì quá tải.
Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh sốBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi lượng khách tham quan, mua sắm tăng mạnh từng ngày. Doanh số bán hàng cũng vì thế mà tăng thêm.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 10/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
La Défense tổ chức YEP 2025: Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mớiSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Với thông điệp "Một tập thể – Một niềm tin chung cho năm mới", Hãng luật La Défense khẳng định khát vọng tiếp tục vươn mình trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, đưa vị thế của dịch vụ pháp lý Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Đào Bắc Nam tiến, số lượng năm sau tăng hơn năm trướcSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Không chỉ phục vụ thị trường miền Bắc, những năm gần đây, lượng đào thế, đào thông từ Hà Nội theo xe tải lớn vào miền Trung, miền Nam, ngày càng nhiều, mang hương sắc Tết Bắc đến với người chơi đào phương Nam.
Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai AccentGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 - 15/2/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ nằm trong diện không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa cận Tết Nguyên đán 2026Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 10 - 15/2/2026): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng.