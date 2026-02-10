Mới nhất
Phế Liệu Quang Đạt – Công ty thu mua phế liệu uy tín tại khu vực phía Nam

Thứ ba, 16:27 10/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Phế Liệu Quang Đạt là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực phế liệu chuyên thu mua nhiều loại phế liệu như: sắt, nhôm, inox, giấy, nhựa, chì, niken...

- Ảnh 1.

Trong cuộc sống hiện đại, việc xử lý phế liệu đúng cách không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn đem lại lợi ích kinh tế cho các gia đình, xưởng sản xuất và doanh nghiệp. Phế Liệu Quang Đạt là một trong những đơn vị thu mua phế liệu lâu năm tại khu vực phía Nam, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi sự chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm trong từng giao dịch.

Đồng hành cùng gia đình và cộng đồng

Khởi đầu từ một đơn vị thu mua phế liệu quy mô nhỏ, Phế Liệu Quang Đạt đã dần mở rộng phạm vi các dịch vụ như: thu mua phế liệu nhôm, sắt thép, inox, thu mua phế liệu đồng, giấy, nhựa, chì, niken… với phương châm "Niềm tin khách hàng là giá trị trọng tâm". Chính sự tin tưởng này đã giúp đơn vị phát triển bền vững qua nhiều năm. Đây cũng là điều mà không ít gia đình, cơ sở sản xuất đánh giá cao khi tìm kiếm đối tác thu mua phế liệu uy tín trong vùng.

Quy trình rõ ràng, minh bạch

Khi khách hàng có nhu cầu bán phế liệu, đội ngũ nhân viên của Quang Đạt luôn sẵn sàng tư vấn chi tiết ngay từ đầu. Khách chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản về loại phế liệu và khối lượng, sau đó sẽ được báo giá sơ bộ ngay lập tức. Nếu cần thiết, nhân viên kiểm định sẽ trực tiếp xuống địa điểm để đánh giá chất lượng và đưa ra mức giá cụ thể. Quá trình này được thực hiện nhanh chóng, rõ ràng, giúp khách hàng nắm bắt chính xác giá trị phế liệu mình đang sở hữu.

Điều khiến nhiều khách hàng yên tâm là Phế Liệu Quang Đạt luôn cam kết giá thu mua cạnh tranh và phù hợp với thị trường, đảm bảo cả hai bên đều hài lòng với kết quả giao dịch. Sau khi thống nhất, hai bên sẽ ký hợp đồng thu mua – có thể là theo hình thức ngắn hạn hoặc dài hạn – và thanh toán đầy đủ ngay khi hoàn tất công việc. Khách hàng có thể lựa chọn nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tuỳ theo nhu cầu.

- Ảnh 2.

Thu mua tận nơi – dịch vụ chu đáo

Một trong những điểm mạnh của đơn vị là dịch vụ thu mua tại hiện trường, giúp các gia đình, doanh nghiệp không phải lo lắng về vận chuyển phế liệu tới điểm thu mua. Đội ngũ nhân viên làm việc 24/7, kể cả ngày lễ, sẵn sàng đến lấy phế liệu ngay khi khách hàng yêu cầu. Đặc biệt, với những đơn hàng khối lượng lớn, Quang Đạt còn hỗ trợ cọc trước để khách hàng cảm thấy an tâm hơn trước khi tiến hành thu gom.

Phong cách làm việc chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân sự của Phế Liệu Quang Đạt luôn đảm bảo tác phong làm việc nhiệt tình, lịch sự và nhanh nhẹn, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ trong quá trình thu mua cũng giúp công việc diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn, từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi không cần thiết cho khách hàng.

Lợi ích cho sức khỏe và môi trường

Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, việc bán phế liệu đúng cách còn góp phần giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường – một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Phế Liệu Quang Đạt luôn tuân thủ các quy định thu mua an toàn, giúp các gia đình và doanh nghiệp yên tâm khi xử lý phế liệu mà không phải lo lắng về tác động xấu đến môi trường sống.

Kết nối dễ dàng

Hiện nay, Phế Liệu Quang Đạt đã mở rộng hoạt động tại TP.HCM và khu vực thu mua phế liệu Bình Dương, từng bước khẳng định vị thế là đơn vị uy tín trong lĩnh vực xử lý phế liệu. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, quy trình thu mua minh bạch cùng dịch vụ linh hoạt theo nhu cầu thực tế, Phế Liệu Quang Đạt đang trở thành đối tác tin cậy của nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trong thời gian dài.

Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẾ LIỆU QUANG ĐẠT

Địa chỉ: 46/46 Đường số 18, Khu Phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0978 299 112 – 0972 700 828

Website: https://phelieuquangdat.com

Doanh nghiệp tự giới thiệu

