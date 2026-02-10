Đào Bắc Nam tiến, số lượng năm sau tăng hơn năm trước

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Khách miền Nam đặt đào ngày càng nhiều

Theo anh Trung Hào, một chủ vườn sở hữu hơn 1.000 gốc đào thế tại Hà Đông, Hà Nội, lượng đào chuyển vào miền Nam năm sau luôn cao hơn năm trước. Khách chủ yếu là khách quen giới thiệu lẫn nhau, chơi một năm thấy đẹp là năm sau tiếp tục đặt.

"Chỉ tính đến thời điểm này vườn đào của tôi đã chuyên chở nhiều chuyến xe tải lớn chở đào vào Nam", anh Hào cho biết.

Để phù hợp khí hậu, nhà vườn chủ động rút ngắn thời gian tuốt lá, đảm bảo đào nở đúng dịp Tết.

Chi phí vận chuyển tăng nhưng vẫn đắt khách

Năm nay, chi phí vận chuyển đào Bắc – Nam tăng khoảng 25%, do quãng đường xa và chi phí logistics tăng. Với những cây giá từ 3–7 triệu đồng, tiền vận chuyển có thể từ 1–3,5 triệu đồng/cây.

Tất cả đào đều được vận chuyển bằng xe tải riêng, xe cẩu, không ghép xe khách để đảm bảo an toàn.

"Khách miền Nam rất thích đào Bắc, vì màu sắc rực rỡ, dáng thế đẹp, mang không khí Tết rất riêng", anh Hào chia sẻ.

Những chuyến xe đào nối dài từ Bắc vào Nam không chỉ là hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần lan tỏa nét văn hóa Tết cổ truyền trên khắp mọi miền đất nước.

