Đào Bắc Nam tiến, số lượng năm sau tăng hơn năm trước

Thứ ba, 14:42 10/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Không chỉ phục vụ thị trường miền Bắc, những năm gần đây, lượng đào thế, đào thông từ Hà Nội theo xe tải lớn vào miền Trung, miền Nam, ngày càng nhiều, mang hương sắc Tết Bắc đến với người chơi đào phương Nam.

Khách miền Nam đặt đào ngày càng nhiều

Theo anh Trung Hào, một chủ vườn sở hữu hơn 1.000 gốc  đào thế tại Hà Đông, Hà Nội, lượng đào chuyển vào miền Nam năm sau luôn cao hơn năm trước. Khách chủ yếu là khách quen giới thiệu lẫn nhau, chơi một năm thấy đẹp là năm sau tiếp tục đặt.

"Chỉ tính đến thời điểm này vườn đào của tôi đã chuyên chở nhiều chuyến xe tải lớn chở đào vào Nam", anh Hào cho biết.

Để phù hợp khí hậu, nhà vườn chủ động rút ngắn thời gian tuốt lá, đảm bảo đào nở đúng dịp Tết.

Chi phí vận chuyển tăng nhưng vẫn đắt khách

Năm nay, chi phí vận chuyển đào Bắc – Nam tăng khoảng 25%, do quãng đường xa và chi phí logistics tăng. Với những cây giá từ 3–7 triệu đồng, tiền vận chuyển có thể từ 1–3,5 triệu đồng/cây.

Tất cả đào đều được vận chuyển bằng xe tải riêng, xe cẩu, không ghép xe khách để đảm bảo an toàn.

"Khách miền Nam rất thích  đào Bắc, vì màu sắc rực rỡ, dáng thế đẹp, mang không khí Tết rất riêng", anh Hào chia sẻ.

Những chuyến xe đào nối dài từ Bắc vào Nam không chỉ là hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần lan tỏa nét văn hóa Tết cổ truyền trên khắp mọi miền đất nước.

"Cụ" đào trăm năm tuổi, giá thuê 120 triệu đồng giữa phố Hà Nội'Cụ' đào trăm năm tuổi, giá thuê 120 triệu đồng giữa phố Hà Nội

Giữa chợ hoa xuân trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) những ngày cận Tết, xuất hiện gốc đào cổ thụ với giá cho thuê hơn trăm triệu đồng.

Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

GĐXH - Dù giá nhiều cành đào rừng lên tới 10–25 triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu, thị trường đào rừng năm nay vẫn sôi động. Nhu cầu tăng mạnh, khách sẵn sàng chi tiền để sở hữu những cành đào độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Nguyên đán 2026.

