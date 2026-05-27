Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới từ 1/6, hàng triệu lái xe cần biết
GĐXH - Từ ngày 1/6, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy… được rút ngắn theo quy định của Thông tư 24/2026/TT-BXD.
Cắt giảm thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
Mới đây, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 24/2026/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
Theo Thông tư 24/2026/TT-BXD, một trong những nội dung đáng chú ý là cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Thông tư 46/2024/TT-BGTVT. Cụ thể:
Đối với thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống còn 8 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.
Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, thời gian giải quyết cũng được rút ngắn, từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.
Đối với thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, thời gian giải quyết giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống còn 8 ngày và thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.
Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được giảm từ 10 ngày xuống còn 4 ngày; riêng thời gian cấp lại giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.
Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định phương tiện đạt yêu cầu
Cũng theo Thông tư 24/2026/TT-BXD, thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm theo quy định tại Thông tư 47/2024/TT-BGTVT cũng được rút ngắn. Cụ thể:
Đối với phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định sẽ giảm từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra. Cơ sở đăng kiểm đồng thời phải thực hiện gỡ cảnh báo kiểm định không đạt (nếu có) ngay sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá.
Trường hợp xe mới chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký, cơ sở đăng kiểm sẽ cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo quy định. Giấy chứng nhận kiểm định được cấp trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi chủ xe xuất trình giấy tờ đăng ký xe hoặc khi dữ liệu đăng ký xe được chia sẻ từ cơ quan đăng ký.
Đối với thủ tục cấp lại chứng nhận xe cải tạo thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc rút ngắn xuống còn 1,5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.
Vì sao xe cơ giới phải đăng kiểm?
Đăng kiểm là hình thức các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, giám sát và xác nhận về việc tuân thủ các quy định để bảo đảm an toàn trong vận hành phương tiện cơ giới cả đường bộ lẫn đường thủy, nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các phương tiện đó.
Quy trình đăng kiểm sẽ bao gồm việc kiểm tra toàn bộ máy móc ở trong và ở ngoài của phương tiện xem có đạt tiêu chuẩn không? Có chỗ nào cần khắc phục hoặc sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và cả những người tham gia giao thông khác không?
Quá trình đăng kiểm cũng sẽ không quá phức tạp và mất nhiều thời gian, nếu xe đạt yêu cầu, chủ xe sẽ được cấp giấy phép chứng nhận kiểm định hoặc gia hạn cho phép xe của mình được lưu thông trên đường.
Trong trường hợp xe chưa đạt yêu cầu, chủ phương tiện sẽ cần phải cần tiến hành khắc phục, sửa chữa đến khi đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật mới được cấp giấy chứng nhận. Thông thường, mỗi loại phương tiện với mức tải trọng khác nhau sẽ có một định kỳ kiểm định khác nhau.
