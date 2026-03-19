Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới năm 2026, hàng triệu lái xe cần biết

Tem đăng kiểm xe mới không in ngày hết hạn

Theo TPO, Thông tư 30/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định kể từ ngày 1/3/2026, tem kiểm định dán ở góc trên bên phải kính lái ô tô không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ. Không gian này trên tem sẽ được nhường chỗ để hiển thị thông tin về cơ sở đăng kiểm và mức khí thải của xe.

Với mẫu tem mới, nếu không chú ý lưu lại ngày hết hạn cụ thể, ô tô rất dễ rơi vào tình trạng quá hạn đăng kiểm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, đối với lỗi xe quá hạn đăng kiểm tài xế có thể bị phạt nặng. Cụ thể:

Mức phạt 3-4 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe áp dụng với người điều khiển ô tô không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; hoặc có nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) dưới 1 tháng.

Trường hợp phương tiện quá hạn kiểm định từ 1 tháng trở lên, mức phạt tiền sẽ tăng lên 4-6 triệu đồng và tiếp tục bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Để tránh "mất tiền oan, chủ sở hữu phương tiện dùng tem đăng kiểm từ 1/3 cần chủ động theo dõi thời hạn kiểm định, thay vì chỉ nhìn vào tem dán trên kính lái như trước.

Mẫu tem đăng kiểm mới (màu vàng) không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ (màu xanh). Ảnh: Lộc Liên

Hướng dẫn cách tra cứu đăng kiểm xe online

Cách tra cứu đăng kiểm xe online trên VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic về điện thoại.

Tải VNeTraffic trên iOS.

Tải VNeTraffic trên Android.

Bước 2: Mở ứng dụng và nhấn vào mục Đăng nhập bằng VNeID > Xác nhận chia sẻ thông tin để hệ thống kết nối với tài khoản định danh của bạn.

Bước 3: Tiến hành xác nhận đăng nhập > Nhập passcode của tài khoản VNeID để hoàn tất bước xác thực và truy cập vào ứng dụng.

Bước 4: Tại giao diện chính, chọn mục Ví giấy tờ > Sau đó chọn tiếp vào phần Thông tin theo phương tiện để xem các dữ liệu liên quan đến xe của mình.

Bước 5: Nhấn vào mục Thông tin đăng kiểm. Toàn bộ thông tin đăng kiểm của phương tiện sẽ hiển thị đầy đủ trên màn hình, giúp bạn dễ dàng theo dõi thời hạn và các chi tiết quan trọng.

Cách tra cứu đăng kiểm xe online trên website

Bạn có thể xem thông tin đăng kiểm trực tiếp trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Nhấn vào đường link https://www.vr.org.vn/ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Nhập biển số xe vào ô tìm kiếm trên hệ thống. Sau đó thông tin đăng kiểm của bạn sẽ hiển thị đầy đủ trên màn hình.

Thông tin đăng kiểm xe gồm những gì?

Thông tin đăng kiểm sẽ hiển thị khá đầy đủ các dữ liệu liên quan đến tình trạng kỹ thuật và thời hạn lưu hành của xe. Thông thường, trong mục này chủ phương tiện sẽ thấy:

- Biển số xe và số khung, số máy.

- Loại phương tiện và năm sản xuất.

- Khối lượng bản thân, khối lượng hàng hóa cho phép và số chỗ ngồi.

- Ngày kiểm định gần nhất và ngày hết hạn đăng kiểm.

- Kết quả kiểm định (đạt hoặc không đạt) kèm ghi chú nếu có lỗi kỹ thuật.

- Thông tin về mức phát thải theo tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

Hồ sơ đề nghị đăng kiểm xe định kỳ cho ô tô tài xế cần chuẩn bị những gì?

Theo Thông tư 47/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng), hồ sơ đề nghị kiểm định định kỳ cho xe ô tô được quy định như sau:

Chủ xe nộp trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống trực tuyến 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định định kỳ gồm các giấy tờ phải nộp và xuất trình sau:

1.Giấy tờ phải nộp

- Văn bản đề nghị kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm theo mẫu số 02 của Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này (đối với trường hợp chủ xe có đề nghị);

- Bản chà số khung, số động cơ của xe (đối với xe có thay đổi số khung, số động cơ).

2. Giấy tờ phải xuất trình

- Giấy tờ về đăng ký xe gồm một trong các giấy tờ sau: bản chính chứng nhận đăng ký xe; bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính chứng nhận đăng ký xe; bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe;

- Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính) đối với: thiết bị nâng hàng có sức nâng theo thiết kế từ 1.000 (kg) trở lên; thiết bị nâng người có chiều cao nâng lớn nhất lớn hơn 2,0(m); xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

