Điểm tên các con giáp nữ nắm quyền trong hôn nhân, chồng muốn thoải mái cũng khó

Cá tính mạnh mẽ, tư duy rõ ràng và mong muốn giữ mọi thứ trong tầm tay khiến những con giáp này luôn muốn chồng phải làm theo cách của mình.

Con giáp Tý: Thông minh, tính toán và muốn nắm quyền chi phối

Phụ nữ tuổi Tý tin rằng cách của mình là tối ưu nhất, và sự thiếu kiểm soát đồng nghĩa với hỗn loạn. Ảnh minh hoạ

Phụ nữ tuổi Tý nổi tiếng nhanh trí, khéo léo và biết cách đạt được điều mình mong muốn. Trong gia đình, họ thường là người giữ ví tiền, quản lý chi tiêu và đưa ra các quy tắc sinh hoạt.

Nếu chồng không đồng ý, họ sẽ dùng lý lẽ sắc bén hoặc "chiêu" im lặng, chiến tranh lạnh để khiến đối phương nhượng bộ.

Phụ nữ tuổi Tý tin rằng cách của mình là tối ưu nhất, và sự thiếu kiểm soát đồng nghĩa với hỗn loạn.

Chính niềm tin đó khiến họ luôn muốn là người cầm lái trong mọi quyết định chung.

Con giáp Dậu: Yêu sâu đậm nên muốn kiểm soát chặt chẽ

Dậu thường can thiệp sâu vào cuộc sống của đối phương để cảm thấy an toàn. Ảnh minh hoạ



Khi yêu, phụ nữ tuổi Dậu sẵn sàng hy sinh, dành trọn tâm trí cho "nửa kia". Họ bận tâm đến tình cảm đến mức mất ăn mất ngủ nếu xảy ra mâu thuẫn.

Vì vậy, họ thường can thiệp sâu vào cuộc sống của đối phương để cảm thấy an toàn. Nhưng đổi lại, họ cũng mong nhận được sự quan tâm và đáp lại xứng đáng.

Nếu cảm thấy bị lơ là hoặc không được đáp ứng, tuổi Dậu sẽ càng kiểm soát chặt hơn như một cách trấn an bản thân.

Con giáp Sửu: Cứng đầu, bảo thủ và khó thay đổi quan điểm

Với tuổi Sửu, việc giữ mọi thứ ổn định quan trọng hơn cả, và kiểm soát là cách họ duy trì trật tự đó. Ảnh minh hoạ

Phụ nữ tuổi Sửu là hình mẫu của sự kiên định và nguyên tắc. Họ tin vào cách làm truyền thống, khó bị thuyết phục dù có bằng chứng rõ ràng.

Trong gia đình, họ thường áp đặt chồng theo lối sống của mình, từ cách chi tiêu, ăn uống đến việc dạy con.

Khi không hài lòng, họ có thể chọn cách lạnh nhạt, im lặng cho đến khi đối phương nghe theo.

Với tuổi Sửu, việc giữ mọi thứ ổn định quan trọng hơn cả và kiểm soát là cách họ duy trì trật tự đó.

Con giáp Ngọ: Tự do cho mình, nhưng ràng buộc "nửa kia"

Ngọ muốn được thoải mái làm điều mình thích nhưng lại yêu cầu bạn đời phải luôn ở gần như một cách "theo dõi" kín đáo. Ảnh minh hoạ



Phụ nữ tuổi Ngọ yêu tự do, sống phóng khoáng nhưng sự phóng khoáng này thường chỉ dành cho bản thân.

Họ muốn được thoải mái làm điều mình thích nhưng lại yêu cầu bạn đời phải luôn ở gần như một cách "theo dõi" kín đáo.

Họ không thích xung đột nhưng cũng không chấp nhận bị người khác chi phối. Do đó, kiểm soát là cách tuổi Ngọ giữ thế cân bằng theo ý mình.

4 con giáp thích kiểm soát

Dù mang tiếng "thích kiểm soát chồng" nhưng điểm chung của những con giáp nữ này là mong muốn bảo vệ hạnh phúc và giữ trật tự gia đình theo cách họ tin là tốt nhất.

Vấn đề là, nếu không khéo léo dung hòa, sự kiểm soát dễ biến thành áp lực cho cả hai.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.