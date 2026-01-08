Mới nhất
Thấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉu

Thứ năm, 09:52 08/01/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
GĐXH - Từ sự nghi ngờ âm ỉ, bà lén làm xét nghiệm ADN mà không ngờ rằng kết quả nhận được lại dẫn tới một bí mật gia đình chôn giấu suốt nhiều năm, khiến bà sốc nặng.

Cuộc hôn nhân bắt đầu từ một bi kịch không ai ngờ tới

Câu chuyện xảy ra với vợ chồng chị Tiểu Hoa, sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Hai người kết hôn đã 7 năm và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Ít ai biết rằng, trước khi nên duyên vợ chồng, Tiểu Hoa từng trải qua một mối tình sâu đậm, khắc cốt ghi tâm với một người đàn ông khác.

Anh là mối tình đầu của chị, là người mà Tiểu Hoa từng nghĩ sẽ nắm tay đi hết cuộc đời.

Thế nhưng, bi kịch ập đến khi anh không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Đau đớn chưa kịp nguôi ngoai, Tiểu Hoa lại phát hiện mình đang mang thai.

Giữa nỗi mất mát quá lớn, Tiểu Hoa rơi vào tuyệt vọng. Sinh con ra đồng nghĩa với việc mang tiếng không chồng mà chửa, đối diện với ánh nhìn khắt khe của xã hội và gia đình.

Nhưng bỏ đứa trẻ thì chị không đành lòng, bởi đó là giọt máu duy nhất còn sót lại của người mình yêu thương nhất.

Người đàn ông chấp nhận tất cả để che chở mẹ con em dâu

Đúng vào lúc Tiểu Hoa bế tắc nhất, một người đàn ông đã bước tới và ngỏ lời cầu hôn. Anh không phải ai xa lạ mà chính là anh trai của người yêu đã mất.

Trước đây, anh từng thầm yêu Tiểu Hoa nhưng luôn giấu kín vì biết em trai mình cũng dành trọn tình cảm cho cô.

Khi biết Tiểu Hoa mang thai với em trai, anh không những không xa lánh mà còn đề nghị chị giữ lại đứa bé.

Anh hứa sẽ đứng ra bảo vệ, che chở cho mẹ con Tiểu Hoa suốt đời, coi đứa trẻ như con ruột của mình.

Trước sự hy sinh và tấm chân tình ấy, Tiểu Hoa đã gật đầu đồng ý. Họ kết hôn, bắt đầu cuộc sống gia đình trong sự chấp nhận và yêu thương.

Người chồng luôn đối xử tử tế với vợ, chăm sóc đứa trẻ như chính máu mủ của mình, còn Tiểu Hoa dần dần cũng coi anh là cha thực sự của con.

Thấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉu - Ảnh 1.

Không nói với ai, bà âm thầm lấy mẫu tóc của cháu nội và con trai mình đem đi xét nghiệm ADN. Ảnh minh họa

Lời dị nghị và sự nghi ngờ âm thầm trong gia đình

Cuộc sống tưởng chừng yên ấm ấy lại bắt đầu xuất hiện những rạn nứt từ những lời bàn tán bên ngoài.

Khi cậu bé lớn dần, hàng xóm xung quanh nhận thấy đứa trẻ không có nhiều nét giống bố mẹ. Những lời xì xào cho rằng Tiểu Hoa từng ngoại tình bắt đầu lan truyền.

Ban đầu, mẹ chồng Tiểu Hoa không để tâm. Nhưng theo thời gian, sự khác biệt ngày càng rõ khiến bà không khỏi nghi ngờ.

Không nói với ai, bà âm thầm lấy mẫu tóc của cháu nội và con trai mình đem đi xét nghiệm ADN, mong tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng.

Kết quả xét nghiệm ADN hé lộ sự thật gây choáng

Khi nhận được kết quả xét nghiệm ADN, người mẹ chồng gần như không tin vào mắt mình.

Kết quả cho thấy đứa trẻ có quan hệ huyết thống gần gũi với gia đình nhưng lại không phải là con ruột của người chồng.

Trong cơn tức giận và hoang mang, bà gọi vợ chồng Tiểu Hoa tới nói chuyện, đặt câu hỏi thẳng thắn về sự chung thủy của con dâu.

Bà đưa ra kết quả xét nghiệm ADN, yêu cầu Tiểu Hoa giải thích vì sao có trùng huyết nhưng đứa bé lại không phải con của chồng mình.

Tiểu Hoa chỉ biết òa khóc. Trước áp lực không thể giấu giếm thêm, người chồng đành kể lại toàn bộ sự thật mà hai vợ chồng đã chôn chặt suốt nhiều năm qua.

Cú sốc ngất xỉu và cái kết đầy nước mắt

Nghe xong câu chuyện, mẹ chồng Tiểu Hoa sốc nặng tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khi tỉnh lại, bà không còn trách móc hay giận dữ như trước. Trái lại, bà bật khóc và nắm chặt tay con dâu, liên tục nói lời cảm ơn.

Bà cảm ơn Tiểu Hoa vì đã không bỏ thai, vì đã giúp gia đình lưu giữ lại giọt máu của người con trai đã qua đời.

Đứa cháu mà bà từng nghi ngờ, hóa ra lại chính là sự tiếp nối của máu mủ ruột rà mà bà hằng thương nhớ.

Sau khi mọi hiểu lầm được hóa giải, gia đình Tiểu Hoa dần trở lại những ngày tháng bình yên.

Sự thật dù đau đớn nhưng cũng giúp các thành viên hiểu và trân trọng nhau hơn, để tình thân được hàn gắn bằng sự bao dung và yêu thương.

Xét nghiệm ADN, người đàn ông bàng hoàng "3 bố con không cùng huyết thống"Xét nghiệm ADN, người đàn ông bàng hoàng '3 bố con không cùng huyết thống'

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội, dù sự thực rất phũ phàng nhưng kết quả ADN đã được phân tích luôn có độ chính xác tuyệt đối và không thể thay đổi.

Theo Sohu

