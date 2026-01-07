Thất tình không đáng sợ, đáng sợ là phản ứng của 3 cung hoàng đạo này sau chia tay

Trong 12 cung hoàng đạo, Song Tử, Song Ngư và Nhân Mã là ba cái tên tiêu biểu nhất cho kiểu "buồn là không để yên cho ai".

Cung hoàng đạo Song Tử: Cảm xúc đảo chiều liên tục, người xung quanh theo không kịp

Nhắc đến cung hoàng đạo thất tình dễ trút giận sang người khác, Song Tử gần như luôn đứng đầu danh sách.

Bình thường, Song Tử đã là chòm sao khó đoán, huống hồ khi chuyện tình cảm đổ vỡ.

Sau chia tay, cảm xúc của Song Tử trở nên vô cùng thất thường. Họ có thể chìm trong u sầu, đau khổ, hành động theo cảm tính và rất khó kiểm soát trạng thái tinh thần của mình.

Song Tử thích chia sẻ nỗi buồn với người bên cạnh, cần người lắng nghe, an ủi và đồng cảm.

Thế nhưng, điều khiến người khác "choáng váng" nhất chính là tốc độ thay đổi cảm xúc của Song Tử.

Khi bạn còn đang nghiêm túc an ủi, suy nghĩ cách giúp họ vượt qua, thì chỉ vài phút sau họ đã vui vẻ nói rằng độc thân cũng chẳng có gì tệ.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì tưởng Song Tử đã thông suốt, người xung quanh lại tiếp tục nhận những tin nhắn buồn bã, than thở, khóc lóc vì họ vẫn chưa quên được người cũ.

Ở bên một Song Tử thất tình, quả thật rất dễ… kiệt sức.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Cần người khác ở bên mọi lúc, mọi nơi

Với Song Ngư, thất tình không chỉ là nỗi buồn mà còn là sự sụp đổ cảm xúc. Sau chia tay, cung hoàng đạo này trở nên yếu đuối, nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Song Ngư luôn mong muốn nhận được sự quan tâm từ người xung quanh để bù đắp khoảng trống trong tâm hồn.

Họ sẵn sàng làm mọi cách, kể cả những hành động dây dưa, lặp đi lặp lại, chỉ để được an ủi và vỗ về.

Nguyên nhân khiến Song Ngư trở thành cung hoàng đạo thất tình khiến người khác mệt mỏi còn nằm ở việc họ tích tụ quá nhiều ưu tư.

Không nói ra, Song Ngư cảm thấy ngột ngạt, nhưng khi nói ra thì lại nói không ngừng.

Họ muốn lúc nào cũng có người ở bên để nghe mình kể rằng bản thân đau khổ thế nào, bị bỏ rơi ra sao, tổn thương sâu đến mức nào.

Điều đáng nói là Song Ngư hiếm khi để ý xem người nghe có sẵn sàng hay không. Có những lúc nửa đêm mất ngủ, họ vẫn có thể gọi điện chỉ để… kể nỗi buồn.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Ban ngày mạnh mẽ, ban đêm sụp đổ

Nhân Mã cũng là một cung hoàng đạo thất tình dễ khiến người xung quanh "đứng ngồi không yên".

Sau chia tay, nội tâm của Nhân Mã rơi vào trạng thái mâu thuẫn khi lý trí và cảm xúc không chịu nhường bước cho nhau.

Ban ngày, Nhân Mã có thể tỏ ra vô cùng ổn. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, họ vẫn cười nói thoải mái, trả lời nhẹ nhàng như thể mọi thứ đã trôi qua, khiến người khác an tâm rằng họ đã vượt qua rồi.

Thế nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Khi đêm xuống, Nhân Mã dường như trở thành một con người hoàn toàn khác.

Những cảm xúc bị kìm nén ban ngày bùng lên dữ dội, khiến chính họ cũng không biết mình sẽ suy nghĩ hay hành động ra sao.

Điều khó nhất khi ở bên một Nhân Mã thất tình là bạn sẽ không bao giờ đoán được họ thực sự cần gì.

Ngay cả khi bạn quan tâm, an ủi bằng tất cả thiện chí, điều đó đôi khi cũng trở nên vô nghĩa, bởi Nhân Mã lúc ấy… chẳng muốn nghe bất cứ lời khuyên nào.

Thất tình là nỗi buồn riêng, các cung hoàng đạo nên học cách đối diện

Thất tình là trải nghiệm không ai mong muốn, nhưng lại là điều hầu như ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời.

Với những cung hoàng đạo thất tình như Song Tử, Song Ngư hay Nhân Mã, cảm xúc tiêu cực thường khó kiểm soát hơn, vô tình lan sang người xung quanh và khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Buồn bã, tổn thương hay yếu đuối đều là cảm xúc rất con người. Tuy nhiên, học cách tự chữa lành, tiết chế cảm xúc và tôn trọng không gian của người khác mới là điều giúp mỗi người trưởng thành hơn sau một cuộc tình đổ vỡ.

Bởi suy cho cùng, thất tình là chuyện của trái tim, nhưng cách ta vượt qua mới quyết định bản thân sẽ mạnh mẽ hay mắc kẹt trong nỗi buồn ấy.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

