Đàn ông cung hoàng đạo nào dễ thay lòng nhất? Bảng xếp hạng khiến nhiều người giật mình

Top 1: Cung hoàng đạo Nhân Mã: Khi tự do quan trọng hơn mọi ràng buộc

Chỉ số lăng nhăng: 97

Nam Nhân Mã nổi tiếng yêu tự do và luôn khao khát những điều mới mẻ. Với họ, tình yêu chỉ có ý nghĩa khi còn mang lại cảm giác hứng khởi.

Một khi mối quan hệ trở nên lặp lại, nhàm chán hoặc mang tính ràng buộc quá nhiều, Nhân Mã sẵn sàng rời đi không chút do dự để tìm kiếm một trải nghiệm cảm xúc mới.

Chính lối sống phóng khoáng này khiến Nhân Mã thường đứng đầu bảng xếp hạng lăng nhăng.

Nam Nhân Mã nổi tiếng yêu tự do và luôn khao khát những điều mới mẻ. Ảnh minh họa

Top 2: Cung hoàng đạo Song Tử: Cảm xúc thay đổi nhanh như gió

Chỉ số lăng nhăng: 95

Cung hoàng đạo nam Song Tử thường sở hữu vẻ ngoài duyên dáng, nói chuyện cuốn hút và rất biết cách tạo thiện cảm.

Chính điều này khiến xung quanh họ lúc nào cũng có nhiều vệ tinh. Song Tử lại ham vui, thích giao tiếp và khó cưỡng trước những lời mời gọi hấp dẫn.

Khi cảm xúc không còn đủ mạnh, họ dễ xiêu lòng trước người mới mà ít khi nghĩ đến hậu quả lâu dài.

Top 3: Cung hoàng đạo Song Ngư: Đa cảm nhưng dễ lạc lối

Chỉ số lăng nhăng: 94

Nam Song Ngư sống thiên về cảm xúc, mềm lòng và rất khó nói lời từ chối.

Chính sự dịu dàng và thấu hiểu này đôi khi lại trở thành điểm yếu, khiến họ dễ sa vào những mối quan tâm vượt mức cho phép.

Song Ngư không hẳn cố tình lăng nhăng, nhưng sự mập mờ và thiếu ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ khiến việc giữ trọn trái tim họ trở nên không hề đơn giản.

Top 4: Cung hoàng đạo Bảo Bình: Yêu nhanh, chán cũng nhanh

Chỉ số lăng nhăng: 90

Nam Bảo Bình có tư duy tự do và cái nhìn khá "thoáng" về tình yêu. Với họ, yêu giống như một cuộc trải nghiệm hơn là cam kết lâu dài.

Bảo Bình dễ rung động, nhưng cũng dễ mất hứng khi cảm thấy không còn sự mới mẻ. Khi cảm xúc nguội lạnh, họ sẵn sàng tìm đến một niềm vui khác mà không quá day dứt.

Top 5: Cung hoàng đạo Thiên Bình: Cao thủ tình trường ngọt ngào

Chỉ số lăng nhăng: 85

Thiên Bình nam được xem là những "nghệ sĩ" trong tình yêu. Họ hài hước, tinh tế và luôn biết cách khiến người đối diện cảm thấy mình là người đặc biệt.

Tuy nhiên, Thiên Bình cũng rất thích cảm giác chinh phục. Khi sự mới mẻ qua đi, họ dễ rút lui trong im lặng, để lại phía sau không ít hụt hẫng cho người từng rung động vì mình.

Top 6: Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu để khẳng định bản thân

Chỉ số lăng nhăng: 78

Với Bạch Dương, tình yêu đôi khi là một cuộc chinh phục. Càng có nhiều mối tình, họ càng cảm thấy mình hấp dẫn và mạnh mẽ. Nam Bạch Dương yêu nhanh, say đắm nhưng cũng dễ bị cuốn theo cảm xúc nhất thời.

Khi cảm giác chiến thắng không còn, họ có xu hướng tìm một mục tiêu mới để thử thách bản thân.

Top 7: Cung hoàng đạo Sư Tử: Đào hoa vì quá cuốn hút

Chỉ số lăng nhăng: 69

Nam Sư Tử có sức hút tự nhiên, nổi bật giữa đám đông và luôn được nhiều người để ý.

Dù không chủ động lăng nhăng, Sư Tử thường không nỡ từ chối sự quan tâm và ngưỡng mộ mà người khác dành cho mình.

Chính sự vô tư tiếp nhận đó đôi khi khiến họ rơi vào những mối quan hệ mập mờ ngoài tầm kiểm soát.

Dù không chủ động lăng nhăng, Sư Tử thường không nỡ từ chối sự quan tâm và ngưỡng mộ mà người khác dành cho mình. Ảnh minh họa

Top 8: Cung hoàng đạo Cự Giải: Lưu luyến quá khứ

Chỉ số lăng nhăng: 55

Cự Giải nam sống tình cảm và rất nặng lòng với kỷ niệm. Dù đã có mối quan hệ mới, họ vẫn khó cắt đứt hoàn toàn với người cũ.

Những cuộc trò chuyện mang danh nghĩa bạn bè đôi khi lại là sợi dây níu kéo cảm xúc, khiến Cự Giải dễ rơi vào trạng thái yêu một lúc nhiều hơn một người.

Top 9: Cung hoàng đạo Ma Kết: Lý trí nhưng không hoàn toàn miễn nhiễm

Chỉ số lăng nhăng: 45

Nam Ma Kết vốn nghiêm túc và đề cao sự ổn định. Tuy nhiên, khi rơi vào giai đoạn khó khăn và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tận tình từ người khác phái, họ vẫn có thể dao động.

Dù mức độ lăng nhăng không cao, Ma Kết cũng không hoàn toàn "miễn nhiễm" trước sự cảm thông đúng lúc.

Top 10: Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Thích cảm giác mới lạ

Chỉ số lăng nhăng: 43

Kim Ngưu nam thường được đánh giá là ổn định, nhưng sâu bên trong lại tồn tại tâm lý "đứng núi này trông núi nọ".

Họ dễ tò mò trước những điều mới mẻ và đôi khi tìm kiếm cảm giác khác lạ bên ngoài mối quan hệ hiện tại.

Việc gắn bó lâu dài với một người đòi hỏi Kim Ngưu phải vượt qua chính sự do dự của bản thân.

Top 11: Cung hoàng đạo Xử Nữ: Chung thủy vì ghét phản bội

Chỉ số lăng nhăng: 30

Nam Xử Nữ rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Họ đề cao sự chân thành và cực kỳ dị ứng với sự phản bội. Khi đã yêu, Xử Nữ dành trọn sự quan tâm và luôn cố gắng mang đến điều tốt nhất cho người mình chọn. Với nhiều người, Xử Nữ là mẫu bạn trai đáng tin cậy hiếm có.

Top 12: Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Chung tình tuyệt đối

Chỉ số lăng nhăng: 20

Đứng cuối bảng xếp hạng chính là Bọ Cạp nam, cung hoàng đạo được xem là chung tình nhất. Khi đã yêu, Bọ Cạp yêu sâu, yêu hết mình và gần như không có chỗ cho người thứ ba.

Trừ khi bị phản bội hoặc buộc phải rời xa, còn không họ sẽ kiên định với mối quan hệ đến cùng, bất chấp mọi biến cố.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

