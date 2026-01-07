Gạch tên 3 con khỏi danh sách thừa kế vì bị thờ ơ, cụ bà di chúc 75 tỉ cho nhân vật không ngờ
GĐXH - Có ba người con ruột, từng chia tài sản công bằng khi còn minh mẫn, nhưng cuối đời, cụ bà vẫn quyết định gạch tên tất cả khỏi di chúc.
Cụ bà và bản di chúc gây chấn động dư luận
Đầu năm 2024, câu chuyện thừa kế của bà Lưu, một cụ bà sinh sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Dù có tới ba người con ruột, bà vẫn quyết định không để lại bất kỳ phần tài sản nào cho họ.
Theo truyền thông Trung Quốc, toàn bộ gia sản của bà Lưu, bao gồm tiền mặt, bất động sản và các khoản đầu tư, ước tính khoảng 20 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 75 tỷ đồng), được dành trọn cho những con chó và mèo mà bà nuôi dưỡng trong nhiều năm.
Từng chia tài sản cho con, mong con có cuộc sống ổn định
Trên thực tế, khi còn khỏe mạnh, bà Lưu không hề có ý định "đoạn tuyệt" với các con.
Bà từng lập di chúc, phân chia tài sản cho ba người con ruột một cách công bằng, với hy vọng sau khi mình qua đời, các con sẽ có nền tảng tài chính ổn định để tiếp tục cuộc sống.
Thế nhưng, theo thời gian, mối quan hệ gia đình dần thay đổi.
Các con của bà ngày càng bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, việc liên lạc thưa thớt dần rồi gần như không còn thường xuyên như trước.
Khi ốm đau kéo dài, thứ bà chờ đợi nhất lại không đến
Tuổi già kéo theo bệnh tật. Bà Lưu bắt đầu trải qua những đợt ốm đau kéo dài, sức khỏe suy giảm rõ rệt.
Trong những thời điểm yếu lòng nhất, điều bà mong mỏi không phải tiền bạc hay vật chất, mà là sự quan tâm, một cuộc gọi, một lần ghé thăm từ các con.
Thế nhưng, theo lời bà kể, con cái hiếm khi xuất hiện.
Sự im lặng kéo dài khiến cảm giác cô đơn ngày càng bủa vây người mẹ già, đặc biệt trong những ngày phải chống chọi với bệnh tật một mình.
Quyết định thay đổi di chúc và cái tên hưởng trọn 75 tỷ đồng
Trong quãng thời gian ấy, những con vật cưng lại trở thành nguồn an ủi lớn nhất đối với bà Lưu.
Chó mèo luôn ở bên, quấn quýt, mang lại niềm vui nhỏ bé nhưng đều đặn trong những ngày tháng cô quạnh.
Chính sự hiện diện thầm lặng ấy khiến bà dần nhận ra, với mình, những con vật cưng mới là "gia đình" thực sự trong giai đoạn cuối đời.
Ngược lại, sự thờ ơ kéo dài của con cái đã khiến bà mất dần niềm tin và tình cảm.
Từ những trải nghiệm đó, bà Lưu đưa ra quyết định gây sốc là thay đổi toàn bộ nội dung di chúc.
Trong bản di chúc mới, bà quy định rõ rằng toàn bộ tài sản phải được sử dụng để chăm sóc cho những con chó và mèo sau khi bà qua đời.
Do pháp luật Trung Quốc không cho phép động vật trực tiếp đứng tên thừa kế, bà Lưu đã chỉ định một phòng khám thú y địa phương làm đơn vị quản lý tài sản.
Phòng khám này có trách nhiệm giám sát việc sử dụng quỹ, đảm bảo chó mèo của bà được chăm sóc đầy đủ, từ ăn uống đến điều trị y tế.
Pháp luật cho phép, nhưng dư luận nhiều ý kiến trái chiều
Theo luật Trung Quốc, việc chỉ định người quản lý tài sản để chăm sóc động vật là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, quyết định của bà Lưu vẫn tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, cho rằng câu chuyện là lời cảnh tỉnh dành cho những người con mải mê công việc mà quên đi cha mẹ già đang cần sự quan tâm hơn bất cứ điều gì.
Ngược lại, cũng có ý kiến lo ngại về rủi ro khi toàn bộ tài sản được giao cho một phòng khám thú y, đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và an toàn lâu dài của khoản tiền khổng lồ này.
Khi được hỏi về lý do cuối cùng dẫn đến quyết định gây chấn động, bà Lưu chỉ nói ngắn gọn nhưng đầy cay đắng rằng con cái "chưa bao giờ thực sự quan tâm đến bà".
Câu nói ấy không chỉ lý giải cho bản di chúc đặc biệt, mà còn khiến nhiều người lặng người suy ngẫm về mối quan hệ gia đình trong xã hội hiện đại.
GĐXH - Tuổi già, đến khi nằm trên giường bệnh nhiều người mới bàng hoàng nhận ra tiền bạc không biến mất vì nghèo, mà vì những lựa chọn sai lầm kéo dài suốt nhiều năm.
GĐXH - Thất tình vốn là chuyện riêng của mỗi người, nhưng có những cung hoàng đạo thất tình lại vô thức trút hết cảm xúc tiêu cực lên những người xung quanh, khiến họ cũng "đau đầu" theo.
GĐXH - 73 tuổi, tôi lên thành phố sống cùng con trai với hy vọng nương tựa tuổi già. Nhưng chỉ một lần lỡ uống nhầm cốc nước của con dâu, tôi nhận ra mình không thể ở lại.
Lương về, trả hết các hóa đơn là tài khoản chỉ còn 321 nghìn đồng dù tôi đi làm đã 3 năm; tôi nhận ra nỗ lực và quyết tâm "cố thủ" Hà Nội không đem lại tương lai.
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà có những gia đình càng sống càng êm ấm, tài lộc dần đủ đầy. Theo quan niệm Á Đông và góc nhìn tâm lý – gia đình, người vợ mang phúc khí thường sở hữu những dấu hiệu rất rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp đến hòa khí và vận may của cả nhà.
GĐXH - Quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão khiến nhiều người chỉ trích tôi "bất hiếu", nhưng đằng sau đó là sự bất lực mà không phải ai cũng hiểu.
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao coi việc ăn ngon, mặc đẹp, tận hưởng dịch vụ cao cấp là một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Để được nghỉ hưu sớm, trên 20 năm qua tôi chỉ làm chứ không tiêu tiền, không nỡ bỏ ra vài trăm nghìn đồng để đi ăn với bạn bè và đạt mục tiêu khi chưa đến 50 tuổi.
GĐXH - Việc trẻ ngủ cùng cha mẹ không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của não bộ và khả năng quản lý cảm xúc của trẻ trong tương lai.
Người đàn ông từng rời bỏ mẹ con tôi để theo hạnh phúc khác, cuối cùng lại đối diện với sự cô độc và bệnh tật khi cầm trên tay chẩn đoán của bác sỹ là ung thư giai đoạn cuối. Mẹ tôi biết chuyện đã quyết định dành số tiền tiết kiệm dưỡng già của mình để cùng tôi chạy chữa cho bố…
