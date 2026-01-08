Cụ bà di chúc cho giúp việc thừa kế toàn bộ tài sản: Bí mật 8 năm khiến con cháu lặng người

Đằng sau bản di chúc thừa kế đặc biệt này là câu chuyện kéo dài 8 năm về sự chăm sóc, tình nghĩa và trách nhiệm.

8 năm gắn bó tạo nên mối quan hệ vượt xa chủ – tớ

Cách đây 8 năm, bà Trương, khi đó 60 tuổi, sinh sống tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, vừa nghỉ hưu và mong muốn tìm thêm nguồn thu nhập.

Qua giới thiệu của người quen, bà nhận công việc chăm sóc một cụ bà gần 90 tuổi sống một mình.

Tuy nhiên, những ngày đầu không hề dễ dàng khi cụ bà có tính khí khó chịu, thường xuyên nổi nóng vì những việc rất nhỏ.

Áp lực tinh thần khiến bà Trương từng nhiều lần nghĩ đến việc bỏ việc. Thế nhưng, chứng kiến cảnh cụ sống cô độc, không người thân bên cạnh, bà đã quyết định ở lại, tiếp tục gắn bó với công việc chăm sóc người cao tuổi.

Thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn và chân thành của bà Trương dần khiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi.

Từ chỗ xa lạ, họ trở nên thân thiết như người trong gia đình. Bà Trương không chỉ chăm lo sinh hoạt hàng ngày mà còn cùng cụ nghe nhạc, xem phim, chơi cờ và trò chuyện.

Cụ bà dần gọi bà Trương bằng cái tên thân mật, thường xuyên khen ngợi tài nấu nướng.

Khi bà Trương bị ốm, cụ bà còn tự tay nấu cháo, chăm sóc ngược lại cho người giúp việc. Chính sự gắn bó này đã đặt nền móng cho quyết định thừa kế gây bất ngờ sau này.

Sau khi cụ bà qua đời, bản di chúc được công bố đã khiến nhiều người sững sờ: toàn bộ tài sản được để lại cho người giúp việc. Ảnh minh họa



Những ngày cuối đời và bản di chúc gây bất ngờ

Đầu năm nay, cụ bà đột ngột lâm bệnh nặng và phải nhập viện. Trong suốt thời gian điều trị, bà Trương là người duy nhất túc trực bên giường bệnh, lo toan mọi việc lớn nhỏ.

Trước khi qua đời ở tuổi 98, cụ bà từng nói rằng, trong những năm tháng cuối đời, bà Trương là người gần gũi và quan tâm cụ hơn cả con cháu ruột thịt.

Sau khi cụ bà qua đời, bản di chúc được công bố đã khiến nhiều người sững sờ: toàn bộ tài sản được để lại cho bà Trương theo đúng nguyện vọng của người lập di chúc.

Tranh cãi về quyền thừa kế của người ngoài

Khi biết tin mình là người được thừa kế, bà Trương ban đầu đã từ chối, cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương.

Tuy nhiên, luật sư khẳng định việc thừa kế hoàn toàn hợp pháp, phản ánh mong muốn giúp bà Trương có điều kiện an dưỡng tuổi già.

Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi trong dư luận. Con trai bà Trương, anh Tiểu Lý, lo ngại mẹ mình sẽ bị đánh giá tiêu cực nếu nhận toàn bộ tài sản thừa kế.

Trước những ý kiến trái chiều, bà Trương tiết lộ rằng trong nhiều năm, cụ bà đã âm thầm giúp đỡ gia đình bà về tài chính, từ tiền học đại học của con trai đến việc hỗ trợ mua nhà khi anh lập gia đình.

Con cháu phản đối và sự thật phía sau tranh chấp thừa kế

Vài ngày sau khi di chúc được công bố, một người cháu trai của cụ bà đã tìm đến và cáo buộc bà Trương chiếm đoạt tài sản thừa kế.

Cuộc tranh luận trở nên căng thẳng khi anh Tiểu Lý đứng ra bảo vệ mẹ, khẳng định rằng suốt 8 năm qua, bà Trương là người duy nhất trực tiếp chăm sóc cụ bà, trong khi con cháu ruột thịt rất hiếm khi đến thăm.

Trước những lập luận này, người cháu trai không đưa ra phản hồi cụ thể rồi rời đi, để lại nhiều suy ngẫm về trách nhiệm của con cháu đối với người già trong gia đình.

Hiện nay, toàn bộ tài sản đã được chuyển giao cho bà Trương theo đúng nội dung di chúc.

Câu chuyện thừa kế này tiếp tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong xã hội. Với không ít người, quyền thừa kế không chỉ là vấn đề pháp lý hay huyết thống, mà còn là sự ghi nhận dành cho những ai thực sự ở bên, chăm sóc và yêu thương trong những năm tháng cuối đời.

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng GĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.

Theo Baidu