Cụ bà di chúc cho giúp việc thừa kế toàn bộ tài sản: Bí mật 8 năm khiến con cháu lặng người
GĐXH - Quyết định thừa kế của cụ bà đã khiến dư luận xôn xao, khi người được nhận toàn bộ tài sản không phải con cháu ruột thịt.
Đằng sau bản di chúc thừa kế đặc biệt này là câu chuyện kéo dài 8 năm về sự chăm sóc, tình nghĩa và trách nhiệm.
8 năm gắn bó tạo nên mối quan hệ vượt xa chủ – tớ
Cách đây 8 năm, bà Trương, khi đó 60 tuổi, sinh sống tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, vừa nghỉ hưu và mong muốn tìm thêm nguồn thu nhập.
Qua giới thiệu của người quen, bà nhận công việc chăm sóc một cụ bà gần 90 tuổi sống một mình.
Tuy nhiên, những ngày đầu không hề dễ dàng khi cụ bà có tính khí khó chịu, thường xuyên nổi nóng vì những việc rất nhỏ.
Áp lực tinh thần khiến bà Trương từng nhiều lần nghĩ đến việc bỏ việc. Thế nhưng, chứng kiến cảnh cụ sống cô độc, không người thân bên cạnh, bà đã quyết định ở lại, tiếp tục gắn bó với công việc chăm sóc người cao tuổi.
Thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn và chân thành của bà Trương dần khiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi.
Từ chỗ xa lạ, họ trở nên thân thiết như người trong gia đình. Bà Trương không chỉ chăm lo sinh hoạt hàng ngày mà còn cùng cụ nghe nhạc, xem phim, chơi cờ và trò chuyện.
Cụ bà dần gọi bà Trương bằng cái tên thân mật, thường xuyên khen ngợi tài nấu nướng.
Khi bà Trương bị ốm, cụ bà còn tự tay nấu cháo, chăm sóc ngược lại cho người giúp việc. Chính sự gắn bó này đã đặt nền móng cho quyết định thừa kế gây bất ngờ sau này.
Những ngày cuối đời và bản di chúc gây bất ngờ
Đầu năm nay, cụ bà đột ngột lâm bệnh nặng và phải nhập viện. Trong suốt thời gian điều trị, bà Trương là người duy nhất túc trực bên giường bệnh, lo toan mọi việc lớn nhỏ.
Trước khi qua đời ở tuổi 98, cụ bà từng nói rằng, trong những năm tháng cuối đời, bà Trương là người gần gũi và quan tâm cụ hơn cả con cháu ruột thịt.
Sau khi cụ bà qua đời, bản di chúc được công bố đã khiến nhiều người sững sờ: toàn bộ tài sản được để lại cho bà Trương theo đúng nguyện vọng của người lập di chúc.
Tranh cãi về quyền thừa kế của người ngoài
Khi biết tin mình là người được thừa kế, bà Trương ban đầu đã từ chối, cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương.
Tuy nhiên, luật sư khẳng định việc thừa kế hoàn toàn hợp pháp, phản ánh mong muốn giúp bà Trương có điều kiện an dưỡng tuổi già.
Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi trong dư luận. Con trai bà Trương, anh Tiểu Lý, lo ngại mẹ mình sẽ bị đánh giá tiêu cực nếu nhận toàn bộ tài sản thừa kế.
Trước những ý kiến trái chiều, bà Trương tiết lộ rằng trong nhiều năm, cụ bà đã âm thầm giúp đỡ gia đình bà về tài chính, từ tiền học đại học của con trai đến việc hỗ trợ mua nhà khi anh lập gia đình.
Con cháu phản đối và sự thật phía sau tranh chấp thừa kế
Vài ngày sau khi di chúc được công bố, một người cháu trai của cụ bà đã tìm đến và cáo buộc bà Trương chiếm đoạt tài sản thừa kế.
Cuộc tranh luận trở nên căng thẳng khi anh Tiểu Lý đứng ra bảo vệ mẹ, khẳng định rằng suốt 8 năm qua, bà Trương là người duy nhất trực tiếp chăm sóc cụ bà, trong khi con cháu ruột thịt rất hiếm khi đến thăm.
Trước những lập luận này, người cháu trai không đưa ra phản hồi cụ thể rồi rời đi, để lại nhiều suy ngẫm về trách nhiệm của con cháu đối với người già trong gia đình.
Hiện nay, toàn bộ tài sản đã được chuyển giao cho bà Trương theo đúng nội dung di chúc.
Câu chuyện thừa kế này tiếp tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong xã hội. Với không ít người, quyền thừa kế không chỉ là vấn đề pháp lý hay huyết thống, mà còn là sự ghi nhận dành cho những ai thực sự ở bên, chăm sóc và yêu thương trong những năm tháng cuối đời.
Theo Baidu
Cụ ông chu cấp cho con đến cạn tiền, tuổi già mới bắt đầu trả giáGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Tuổi già, đến khi nằm trên giường bệnh nhiều người mới bàng hoàng nhận ra tiền bạc không biến mất vì nghèo, mà vì những lựa chọn sai lầm kéo dài suốt nhiều năm.
Gạch tên 3 con khỏi danh sách thừa kế vì bị thờ ơ, cụ bà di chúc 75 tỉ cho nhân vật không ngờGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Có ba người con ruột, từng chia tài sản công bằng khi còn minh mẫn, nhưng cuối đời, cụ bà vẫn quyết định gạch tên tất cả khỏi di chúc.
Thất tình không đáng sợ, đáng sợ là phản ứng của 3 cung hoàng đạo này sau chia tayGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Thất tình vốn là chuyện riêng của mỗi người, nhưng có những cung hoàng đạo thất tình lại vô thức trút hết cảm xúc tiêu cực lên những người xung quanh, khiến họ cũng "đau đầu" theo.
Ở nhà con trai chưa đầy 2 tháng, tôi học được bài học cay đắng nhất lúc tuổi giàGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - 73 tuổi, tôi lên thành phố sống cùng con trai với hy vọng nương tựa tuổi già. Nhưng chỉ một lần lỡ uống nhầm cốc nước của con dâu, tôi nhận ra mình không thể ở lại.
Đi làm 3 năm, nhận lương xong còn dư 312 nghìn đồng, tôi 'buông tay' về quêGia đình - 1 ngày trước
Lương về, trả hết các hóa đơn là tài khoản chỉ còn 321 nghìn đồng dù tôi đi làm đã 3 năm; tôi nhận ra nỗ lực và quyết tâm "cố thủ" Hà Nội không đem lại tương lai.
Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ 'vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng thịnh vượngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà có những gia đình càng sống càng êm ấm, tài lộc dần đủ đầy. Theo quan niệm Á Đông và góc nhìn tâm lý – gia đình, người vợ mang phúc khí thường sở hữu những dấu hiệu rất rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp đến hòa khí và vận may của cả nhà.
Đưa mẹ vào viện dưỡng lão sau 4 tháng chăm sóc: Không phải tôi bất hiếu mà là bất lựcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão khiến nhiều người chỉ trích tôi "bất hiếu", nhưng đằng sau đó là sự bất lực mà không phải ai cũng hiểu.
Chưa giàu nhưng vẫn sống như đại gia: Top cung hoàng đạo thích sống sang chảnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao coi việc ăn ngon, mặc đẹp, tận hưởng dịch vụ cao cấp là một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Hơn 20 năm tiết kiệm đến mức không bạn bè, tôi được về hưu sớm nhưng quá cô đơnGia đình - 1 ngày trước
Để được nghỉ hưu sớm, trên 20 năm qua tôi chỉ làm chứ không tiêu tiền, không nỡ bỏ ra vài trăm nghìn đồng để đi ăn với bạn bè và đạt mục tiêu khi chưa đến 50 tuổi.
Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng để rèn tính độc lập?: Ảnh hưởng đến não bộ và những điều cha mẹ cần biếtNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Việc trẻ ngủ cùng cha mẹ không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của não bộ và khả năng quản lý cảm xúc của trẻ trong tương lai.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?Nuôi dạy con
Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...