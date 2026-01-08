Nghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sống
GĐXH - Tưởng rằng rời phố về quê sẽ là khởi đầu cho tuổi già an nhàn, cặp vợ chồng già không ngờ lương hưu cao vẫn không đủ sống vì những áp lực khó nói nơi thôn quê.
Từ phố thị phồn hoa đến giấc mơ nghỉ hưu yên bình
Ông Lý và bà Vương, cùng 74 tuổi, quê ở Nam Ninh (Trung Quốc), từng có hàng chục năm bươn chải và thành công nơi thành phố. Nhờ sự chăm chỉ và năng lực, cả hai đều giữ vị trí cao tại đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu.
Khi chính thức rời công việc, vợ chồng ông bà có trong tay mức lương hưu lên tới 10.000 NDT mỗi tháng (tương đương khoảng 37 triệu đồng), chưa kể khoản lãi ổn định từ tiền tiết kiệm ngân hàng.
Với nhiều người, đó là nền tảng tài chính vững vàng cho một tuổi già đủ đầy.
Sau hơn ba năm nghỉ hưu, chán cảnh ồn ào, tấp nập của phố thị, ông bà quyết định bán nhà ở thành phố, trở về quê hương với mong muốn tận hưởng cuộc sống trong lành, yên tĩnh và gắn bó tình làng nghĩa xóm.
Cuộc sống thôn quê không giống như tưởng tượng
Những ngày đầu về quê, sự xuất hiện của vợ chồng ông Lý nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng.
Hàng xóm gần xa liên tục ghé thăm, hỏi han về cuộc sống nơi thành phố, về lương hưu, tiền tiết kiệm, thậm chí là mức thu nhập hàng tháng của hai ông bà.
Ban đầu, vợ chồng ông Lý cảm thấy vui vì được quan tâm, được chào đón. Không khí đông vui, gần gũi khiến họ tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn cho tuổi già.
Thế nhưng, theo thời gian, những lời hỏi thăm dần mang theo áp lực mà họ không lường trước.
Khi biết gia đình ông bà có điều kiện tài chính khá giả, nhiều người trong làng cho rằng vợ chồng ông Lý "phải có trách nhiệm đóng góp nhiều hơn".
Từ việc xây trường, làm đường, sửa cầu cho đến các khoản quỹ chung, gia đình ông bà luôn được yêu cầu ủng hộ với số tiền cao hơn người khác.
Lương hưu cao nhưng lúc nào cũng thiếu trước hụt sau
Vốn là người hiền lành, tốt bụng, vợ chồng ông Lý sẵn sàng góp tiền với mong muốn hòa nhập và giữ gìn mối quan hệ làng xóm.
Tuy nhiên, những yêu cầu đóng góp ngày càng vượt quá giới hạn hợp lý. Có những công trình, con đường mà ông bà hầu như không sử dụng, nhưng vẫn được nhắc tên khi cần "tài trợ".
Không chỉ vậy, một số người trong làng, sau khi biết ông bà có lương hưu cao, thường xuyên ghé nhà hỏi vay tiền.
Khi bà Vương khéo léo nhắc chuyện trả nợ, có người lại tỏ ra khó chịu, cho rằng vợ chồng bà keo kiệt, tính toán.
Dần dần, khoản lương hưu tưởng chừng dư dả lại trở nên eo hẹp. Có thời điểm, để đủ chi tiêu, ông bà còn phải tăng gia sản xuất, làm thêm những việc lặt vặt, điều mà họ chưa từng nghĩ tới khi quyết định về quê nghỉ hưu.
Sai lầm lớn nhất khi về quê dưỡng già
Đứng trước tình thế khó xử, vợ chồng ông Lý buộc phải nhìn lại lựa chọn của mình.
Họ nhận ra rằng nghỉ hưu ở quê không chỉ là thay đổi không gian sống, mà còn là đối mặt với những mối quan hệ phức tạp, những áp lực vô hình về tiền bạc và kỳ vọng của người khác.
Sai lầm lớn nhất của ông bà là quá cởi mở trong việc chia sẻ đời sống tài chính cá nhân. Khi thông tin về lương hưu và tiền tiết kiệm không còn là chuyện riêng, nó nhanh chóng trở thành gánh nặng.
Để thoát khỏi vòng xoáy đó, vợ chồng ông Lý bắt đầu điều chỉnh cách sống.
Họ hạn chế nói về thu nhập, học cách từ chối khéo léo những yêu cầu không hợp lý, đồng thời tham gia các hoạt động chung của làng bằng sự hiện diện và công sức, thay vì chỉ đóng góp tiền bạc.
Hạnh phúc tuổi già không nằm ở tiền bạc
Trong quá trình thay đổi, cả hai dần hiểu rằng hạnh phúc tuổi già không đến từ việc có bao nhiêu tiền, mà nằm ở sự cân bằng giữa cho đi và giữ lại cho chính mình.
Ông bà vẫn trân trọng tình làng nghĩa xóm, vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết, nhưng theo cách phù hợp với hoàn cảnh và giới hạn của bản thân.
Thay vì cho vay mượn tiền bạc như trước, ông bà chọn cách chia sẻ kinh nghiệm sống, lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành.
Điều đó giúp mối quan hệ với người xung quanh trở nên nhẹ nhàng, bền vững hơn.
Sau một thời gian thích nghi, cuộc sống nghỉ hưu nơi thôn quê của vợ chồng ông Lý dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Những áp lực ban đầu giảm bớt, tình làng nghĩa xóm vẫn được duy trì, còn ông bà thì học được cách tận hưởng sự bình yên đúng nghĩa của tuổi già.
Bài học cho những ai muốn về quê nghỉ hưu
Hành trình về quê nghỉ hưu của ông Lý và bà Vương không hề suôn sẻ như mơ ước ban đầu.
Thế nhưng chính những va vấp ấy lại giúp họ hiểu rõ hơn về con người, về các mối quan hệ và cả giới hạn cần thiết trong cuộc sống.
Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng, trước khi quyết định về quê dưỡng già, mỗi người không chỉ cần chuẩn bị tài chính, mà còn phải chuẩn bị tâm thế, cách ứng xử và sự tỉnh táo để bảo vệ sự bình yên của chính mình trong những năm tháng cuối đời.
