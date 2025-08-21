Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Thứ năm, 07:02 21/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, những tuổi dưới đây chính là minh chứng rõ rệt: càng thật thà, càng thiện lương thì vận may càng nở rộ.

Trong cuộc sống, có những người nhờ vào sự thông minh, khôn khéo mà thành công. Nhưng với những con giáp sống chân thành dưới đây, giữ tâm hồn trong sáng thì tự khắc thu hút quý nhân, mở ra con đường thuận lợi cả trong sự nghiệp lẫn cuộc đời.

Con giáp Hợi: Hiền lành, lạc quan và bền bỉ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ - Ảnh 1.

Con giáp Hợi không ngại vất vả, luôn tận tâm trong công việc, sẵn sàng cống hiến hết mình mà không toan tính thiệt hơn. Ảnh minh họa

Con giáp Hợi vốn được trời phú cho nhiều đức tính tốt đẹp: hiền lành, lạc quan và đáng tin cậy.

Họ không ngại vất vả, luôn tận tâm trong công việc, sẵn sàng cống hiến hết mình mà không toan tính thiệt hơn.

Chính điều đó khiến họ được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp yêu mến.

Tuổi trẻ, người tuổi Hợi có thể gặp không ít thất bại, lận đận đường đời. Thế nhưng, họ không vì thế mà gục ngã.

Với sự kiên trì, họ từng bước gây dựng lại, chờ đến khi vận thế chuyển mình thì tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa.

Nhờ có quý nhân phù trợ, con giáp này dễ đạt đến thành công lớn, từ nghèo khó vươn lên giàu có, hưởng cuộc sống sung túc an nhàn.

Con giáp Dần: Mạnh mẽ nhưng giàu lòng chân thành

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ - Ảnh 2.

Chính sự chân thành của con giáp Dần là "ngọn lửa" khiến họ chiếm được cảm tình, sự tôn trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Ảnh minh họa

Con giáp Dần nổi bật với khí chất mạnh mẽ, phóng khoáng cùng trái tim ấm áp. Họ thẳng thắn, không toan tính và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Chính sự chân thành ấy là "ngọn lửa" khiến họ chiếm được cảm tình, sự tôn trọng từ bạn bè và đồng nghiệp.

Trong công việc, người tuổi Dần có trách nhiệm, hào sảng và quyết đoán. Điều này trở thành "nam châm" thu hút những quý nhân có cùng chí hướng.

Khi gặp khó khăn, họ thường được những bậc tiền bối hỗ trợ, hoặc có đồng nghiệp đồng lòng cùng vượt qua thử thách.

Sự nghiệp của con giáp Dần vì thế mà như cánh chim tung bay, đạt được những thành tựu rực rỡ. Cùng với đó, sự lạc quan của họ còn lan tỏa, khiến cuộc sống ngày một rực sáng.

Con giáp Mùi: Tốt bụng và tử tế, hậu vận thăng hoa

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ - Ảnh 3.

Theo tử vi, Mùi là con giáp hiền lành, nhân hậu, luôn đối xử tử tế với mọi người. Ảnh minh họa

Theo tử vi, Mùi là con giáp hiền lành, nhân hậu, luôn đối xử tử tế với mọi người. Họ làm việc cẩn trọng, chu đáo và biết nắm bắt cơ hội để dần thăng tiến trong sự nghiệp.

Người tuổi Mùi thường gặp quý nhân trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời.

Đặc biệt, từ trung niên trở đi, họ được hỗ trợ nhiều mặt, con đường công danh hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Con giáp Mùi làm kinh doanh có thể trở thành ông/bà chủ lớn, sở hữu nhiều cơ sở làm ăn.

Người theo con đường quan lộ thì thăng quan tiến chức, đạt đỉnh cao danh vọng. Hậu vận, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, sự nghiệp rực rỡ.

Con giáp Tuất: Trung thành, chính trực và đáng tin cậy

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ - Ảnh 4.

Con giáp Tuất sống có trách nhiệm, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong mọi mối quan hệ. Ảnh minh họa

Con giáp Tuất mang trong mình phẩm chất trung thành và ngay thẳng. Họ sống có trách nhiệm, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong mọi mối quan hệ.

Chính sự chân thành ấy khiến họ trở thành chỗ dựa tin cậy cho bạn bè, đồng nghiệp.

Những người tuổi Tuất thường được quý nhân giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.

Đó có thể là sự hỗ trợ về tài chính, hoặc những mối quan hệ quan trọng giúp họ vượt qua thử thách, mở ra cơ hội lớn trong công việc.

Điều đáng quý là thành công của con giáp Tuất không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở tinh thần. Họ có được niềm vui từ sự tin tưởng và tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình.

Con giáp Thân: Hài hước, kiên trì và bền bỉ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ - Ảnh 5.

Con giáp Thân nổi bật với tính cách hài hước, lạc quan, chân thành. Họ có khả năng đối mặt áp lực, không để thất bại đánh gục. Ảnh minh họa

Con giáp Thân nổi bật với tính cách hài hước, lạc quan, chân thành. Họ có khả năng đối mặt áp lực, không để thất bại đánh gục.

Người tuổi Thân không ngừng nỗ lực phát huy tiềm năng của bản thân, chờ cơ hội để khẳng định mình.

Khi bước vào tuổi trung niên, vận thế của họ bắt đầu khởi sắc mạnh mẽ: sự nghiệp vững chắc, tài lộc dồi dào, quý nhân luôn ở bên nâng đỡ.

Những công sức họ bỏ ra từ trước sẽ được đền đáp xứng đáng. Làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng trưởng, cuộc sống ngày càng sung túc, hạnh phúc.

5 con giáp có cuộc đời rực rỡ nhờ sống chân thành

Có thể thấy, những con giáp sống chân thành như Hợi, Dần, Mùi, Tuất, Thân đều mang trong mình tấm lòng lương thiện và tinh thần kiên trì.

Chính sự thật thà ấy đã giúp họ thu hút quý nhân, từng bước tiến tới thành công và hạnh phúc.

Trong cuộc đời, đôi khi không cần phải quá khôn ngoan tính toán, chỉ cần sống tử tế, giữ tâm sáng thì vận may tự khắc tìm đến.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thươngTử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thương

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn mang trong mình sự lo lắng, ngập ngừng và thiếu quyết đoán.

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp "trái đắng" trong tình yêuNghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ luôn sống hết mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng cũng vì quá cảm tính nên dễ trở thành "con mồi" của những lời ngọt ngào, những hứa hẹn không thành.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Cùng chuyên mục

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH – Bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, những thanh niên khuyết tật đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và sự cống hiến. 25 gương mặt tiêu biểu vừa được vinh danh tại Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025 là minh chứng sống động rằng “giới hạn không nằm ở khiếm khuyết, mà ở niềm tin và ý chí con người”.

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Hà Nội: Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng nghìn mét vuông sân chung và bãi đỗ xe của chung cư N3A, N3B (phường Yên Hòa, Hà Nội) suốt thời gian qua đã bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, lập bãi trông giữ xe để thu tiền trái phép, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù có biển cấm nhưng khu vực nhà thờ đổ thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình nơi vừa xảy ra sự việc 5 du khách bị sóng lớn cuốn trôi dẫn đến đuối nước, hiện này vẫn còn nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để tắm.

Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo và khát vọng vươn lên là tâm điểm tại tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” ngày 20/8 ở Hà Nội. Sự kiện tạo diễn đàn kết nối, mở ra hướng đi mới cho cộng đồng thanh niên khuyết tật.

Tháng sinh Âm lịch của người đặc biệt xuất sắc trên nhiều phương diện

Tháng sinh Âm lịch của người đặc biệt xuất sắc trên nhiều phương diện

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Trong kho tàng tử vi phương Đông, tháng sinh Âm lịch không chỉ gắn liền với vận mệnh mà còn phản ánh phần nào tính cách, năng lực và con đường thành công của mỗi người.

Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạt

Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạt

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vượt đèn đỏ người tham gia giao thông có thể bị phạt đến 22 triệu đồng. Tuy nhiên, tại một số trường hợp người tham gia giao thông không mắc lỗi nếu vượt đèn đỏ.

'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành

'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức vận hành đoàn tàu hai tầng du lịch đầu tiên, kết nối di sản với hiện đại, mở lối phát triển kinh tế đêm và sản phẩm văn hóa mang dấu ấn thủ đô.

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bị nhắc nhở đỗ xe gây cản trở giao thông, một nhóm đối tượng trên chiếc xe hiệu Mercedes đã lao vào nhà đánh người. Sự việc xảy ra tại phường Bạch Mai (TP Hà Nội) khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người phải nhập viện điều trị.

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.

Xem nhiều

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Đời sống

GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

Đời sống
4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

Đời sống
Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Đời sống
Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạt

Vượt đèn đỏ có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, ở trường hợp này người dân được đi, ‘không lo’ bị phạt

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top