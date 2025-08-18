Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Theo khảo sát tại Mỹ, hơn 90% người lao động thừa nhận họ có ít nhất một đồng nghiệp phiền toái. Vấn đề là bạn không thể "cắt đứt" quan hệ, bởi công việc buộc bạn phải hợp tác với họ.

Nhà tâm lý học Daniel Goleman, một cựu sinh viên Harvard và tác giả cuốn "Trí tuệ cảm xúc", cho rằng: chìa khóa không nằm ở việc thay đổi đồng nghiệp, mà ở khả năng chuẩn bị tâm lý cho chính mình.

Khi tiếp xúc với đồng nghiệp khó chịu, hãy tự hỏi: "Mình đang cảm thấy gì? Nó ảnh hưởng thế nào đến công việc?". Ảnh minh họa

1. Tự nhận thức để không bị cảm xúc lấn át

"Điều quan trọng là phải biết bạn đang cảm thấy gì và nó hình thành nên nhận thức, động lực, hành động của bạn như thế nào và liệu nó có gây hại cho hiệu suất làm việc của bạn hay không. Quá trình tự nhận thức này giúp bạn xác định rõ điều gì đang xảy ra", Goleman cho biết.

Khi tiếp xúc với đồng nghiệp khó chịu, hãy tự hỏi: "Mình đang cảm thấy gì? Nó ảnh hưởng thế nào đến công việc?".

Việc xác định rõ cảm xúc giúp bạn dự đoán và kiểm soát phản ứng, thay vì để cảm xúc dẫn dắt.

2. Chuẩn bị tâm lý trước khi làm việc chung

Theo Goleman, trước khi bước vào cuộc họp hay dự án với đồng nghiệp khó tính, bạn có thể tự nhủ: "Mình sẽ không để họ khiến mình bực bội".

Một vài động tác hít thở sâu cũng giúp cơ thể chuyển từ trạng thái căng thẳng sang thư giãn, nhờ đó bạn giữ được sự bình tĩnh.

Thực chất, phương pháp của nhà tâm lý học Daniel Goleman có thể được áp dụng trong mọi mối quan hệ và tình huống đa dạng trong cuộc sống.

Chúng ta không thể kiểm soát những gì trong cuộc sống sẽ kích động mình, nhưng có thể kiểm soát mình bị kích động đến mức độ nào và thời gian bạn cảm thấy tiêu cực vì chuyện đó.