Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Thứ hai, 12:37 18/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong môi trường công sở, việc phải làm việc với đồng nghiệp khiến bạn khó chịu là điều gần như không tránh khỏi.

Theo khảo sát tại Mỹ, hơn 90% người lao động thừa nhận họ có ít nhất một đồng nghiệp phiền toái. Vấn đề là bạn không thể "cắt đứt" quan hệ, bởi công việc buộc bạn phải hợp tác với họ.

Nhà tâm lý học Daniel Goleman, một cựu sinh viên Harvard và tác giả cuốn "Trí tuệ cảm xúc", cho rằng: chìa khóa không nằm ở việc thay đổi đồng nghiệp, mà ở khả năng chuẩn bị tâm lý cho chính mình.

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard- Ảnh 1.

Khi tiếp xúc với đồng nghiệp khó chịu, hãy tự hỏi: "Mình đang cảm thấy gì? Nó ảnh hưởng thế nào đến công việc?". Ảnh minh họa

1. Tự nhận thức để không bị cảm xúc lấn át

"Điều quan trọng là phải biết bạn đang cảm thấy gì và nó hình thành nên nhận thức, động lực, hành động của bạn như thế nào và liệu nó có gây hại cho hiệu suất làm việc của bạn hay không. Quá trình tự nhận thức này giúp bạn xác định rõ điều gì đang xảy ra", Goleman cho biết.

Khi tiếp xúc với đồng nghiệp khó chịu, hãy tự hỏi: "Mình đang cảm thấy gì? Nó ảnh hưởng thế nào đến công việc?".

Việc xác định rõ cảm xúc giúp bạn dự đoán và kiểm soát phản ứng, thay vì để cảm xúc dẫn dắt.

2. Chuẩn bị tâm lý trước khi làm việc chung

Theo Goleman, trước khi bước vào cuộc họp hay dự án với đồng nghiệp khó tính, bạn có thể tự nhủ: "Mình sẽ không để họ khiến mình bực bội".

Một vài động tác hít thở sâu cũng giúp cơ thể chuyển từ trạng thái căng thẳng sang thư giãn, nhờ đó bạn giữ được sự bình tĩnh.

Thực chất, phương pháp của nhà tâm lý học Daniel Goleman có thể được áp dụng trong mọi mối quan hệ và tình huống đa dạng trong cuộc sống.

Chúng ta không thể kiểm soát những gì trong cuộc sống sẽ kích động mình, nhưng có thể kiểm soát mình bị kích động đến mức độ nào và thời gian bạn cảm thấy tiêu cực vì chuyện đó.

Khung giờ sinh Âm lịch quyết định sự nghiệp: Ai sinh vào 3 giờ này dễ được sếp trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến, sự nghiệp lên như diều gặp gióKhung giờ sinh Âm lịch quyết định sự nghiệp: Ai sinh vào 3 giờ này dễ được sếp trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến, sự nghiệp lên như diều gặp gió

GĐXH - Những ai sinh vào 3 khung giờ sinh Âm lịch này thường được quý mến, gặp nhiều cơ hội phát triển và dễ thăng tiến trong công việc.

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ

Cùng chuyên mục

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.

Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuê

Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuê

Gia đình - 6 giờ trước

Quen được chồng lo mọi việc nên sau khi góa bụa, bà Nachiko không biết làm gì, hai mẹ con sống trong đống rác dù có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà.

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế

Gia đình - 1 ngày trước

Hơn 730 triệu đồng lương hưu 3 năm của người cha 84 tuổi bị bà giúp việc chiếm lấy, con cái “đòi công lý” thì ngã ngửa khi biết bà ta hóa ra là mẹ kế của họ.

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người may mắn được trời phú cho trí tuệ sáng suốt, sự nhanh nhạy và thái độ khiêm nhường.

Cụ ông nổi tiếng yêu vợ, cuối đời nói 1 câu khiến hàng triệu trái tim thổn thức

Cụ ông nổi tiếng yêu vợ, cuối đời nói 1 câu khiến hàng triệu trái tim thổn thức

Gia đình - 1 ngày trước

Cụ ông 80 tuổi nổi tiếng với chuyện tình ngọt ngào, tình yêu giản dị, ấm áp bên vợ, thu hút hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Chờ đợi 10 năm để ly hôn, chồng bất ngờ đem về tờ giấy khiến vợ rụng rời

Chờ đợi 10 năm để ly hôn, chồng bất ngờ đem về tờ giấy khiến vợ rụng rời

Gia đình - 1 ngày trước

Cầm tờ giấy trên tay, tim tôi run rẩy. Tôi không ngờ đúng lúc quyết tâm ly hôn lại gặp tình huống trớ trêu như vậy.

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Để tận hưởng khoảng thời gian sống yên bình, hạnh phúc khi về hưu, ta cần hoạch định rõ 1 vài việc trước khi nghỉ hưu để tránh gặp khủng hoảng tinh thần.

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo vốn sống thiên về tình cảm, đôi khi lại để cảm xúc riêng tư chi phối quá nhiều, khiến sự nghiệp gặp không ít trở ngại.

Xem nhiều

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nuôi dạy con

GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Gia đình
Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Nuôi dạy con
10 năm nghỉ hưu và cú sốc tinh thần ít ai ngờ tới

10 năm nghỉ hưu và cú sốc tinh thần ít ai ngờ tới

Gia đình
Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top