Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard
GĐXH - Trong môi trường công sở, việc phải làm việc với đồng nghiệp khiến bạn khó chịu là điều gần như không tránh khỏi.
Theo khảo sát tại Mỹ, hơn 90% người lao động thừa nhận họ có ít nhất một đồng nghiệp phiền toái. Vấn đề là bạn không thể "cắt đứt" quan hệ, bởi công việc buộc bạn phải hợp tác với họ.
Nhà tâm lý học Daniel Goleman, một cựu sinh viên Harvard và tác giả cuốn "Trí tuệ cảm xúc", cho rằng: chìa khóa không nằm ở việc thay đổi đồng nghiệp, mà ở khả năng chuẩn bị tâm lý cho chính mình.
1. Tự nhận thức để không bị cảm xúc lấn át
"Điều quan trọng là phải biết bạn đang cảm thấy gì và nó hình thành nên nhận thức, động lực, hành động của bạn như thế nào và liệu nó có gây hại cho hiệu suất làm việc của bạn hay không. Quá trình tự nhận thức này giúp bạn xác định rõ điều gì đang xảy ra", Goleman cho biết.
Khi tiếp xúc với đồng nghiệp khó chịu, hãy tự hỏi: "Mình đang cảm thấy gì? Nó ảnh hưởng thế nào đến công việc?".
Việc xác định rõ cảm xúc giúp bạn dự đoán và kiểm soát phản ứng, thay vì để cảm xúc dẫn dắt.
2. Chuẩn bị tâm lý trước khi làm việc chung
Theo Goleman, trước khi bước vào cuộc họp hay dự án với đồng nghiệp khó tính, bạn có thể tự nhủ: "Mình sẽ không để họ khiến mình bực bội".
Một vài động tác hít thở sâu cũng giúp cơ thể chuyển từ trạng thái căng thẳng sang thư giãn, nhờ đó bạn giữ được sự bình tĩnh.
Thực chất, phương pháp của nhà tâm lý học Daniel Goleman có thể được áp dụng trong mọi mối quan hệ và tình huống đa dạng trong cuộc sống.
Chúng ta không thể kiểm soát những gì trong cuộc sống sẽ kích động mình, nhưng có thể kiểm soát mình bị kích động đến mức độ nào và thời gian bạn cảm thấy tiêu cực vì chuyện đó.
Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêuGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.
Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuêGia đình - 6 giờ trước
Quen được chồng lo mọi việc nên sau khi góa bụa, bà Nachiko không biết làm gì, hai mẹ con sống trong đống rác dù có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà.
Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cướiChuyện vợ chồng - 18 giờ trước
Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.
Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.
Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kếGia đình - 1 ngày trước
Hơn 730 triệu đồng lương hưu 3 năm của người cha 84 tuổi bị bà giúp việc chiếm lấy, con cái “đòi công lý” thì ngã ngửa khi biết bà ta hóa ra là mẹ kế của họ.
Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trờiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người may mắn được trời phú cho trí tuệ sáng suốt, sự nhanh nhạy và thái độ khiêm nhường.
Cụ ông nổi tiếng yêu vợ, cuối đời nói 1 câu khiến hàng triệu trái tim thổn thứcGia đình - 1 ngày trước
Cụ ông 80 tuổi nổi tiếng với chuyện tình ngọt ngào, tình yêu giản dị, ấm áp bên vợ, thu hút hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Chờ đợi 10 năm để ly hôn, chồng bất ngờ đem về tờ giấy khiến vợ rụng rờiGia đình - 1 ngày trước
Cầm tờ giấy trên tay, tim tôi run rẩy. Tôi không ngờ đúng lúc quyết tâm ly hôn lại gặp tình huống trớ trêu như vậy.
Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' nàyGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Để tận hưởng khoảng thời gian sống yên bình, hạnh phúc khi về hưu, ta cần hoạch định rõ 1 vài việc trước khi nghỉ hưu để tránh gặp khủng hoảng tinh thần.
Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệpGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Một số cung hoàng đạo vốn sống thiên về tình cảm, đôi khi lại để cảm xúc riêng tư chi phối quá nhiều, khiến sự nghiệp gặp không ít trở ngại.
Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lênNuôi dạy con
GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.