Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu
GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.
Dưới đây là những cung hoàng đạo nổi bật trong top "ít chung thủy" nhất.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Khó trói buộc trái tim tự do
Nhân Mã vốn sinh ra đã yêu thích sự tự do, phiêu lưu. Họ không ngừng tìm kiếm trải nghiệm mới, điều này khiến việc duy trì một mối quan hệ lâu dài trở thành thử thách lớn.
Tính cách thất thường, nhanh thay đổi khiến Nhân Mã thường gặp khó khăn trong cam kết.
Nếu mong chờ sự thủy chung tuyệt đối từ Nhân Mã, có lẽ bạn sẽ dễ thất vọng.
Cung hoàng đạo Song Tử: Luôn tò mò và dễ rung động
Song Tử được biết đến là cung hoàng đạo hướng ngoại, vui vẻ, thích giao lưu và kết nối với nhiều người.
Chính tính cách này khiến họ dễ bị thu hút bởi những điều mới mẻ, khó kiểm soát cảm xúc khi có người lạ bước vào cuộc đời.
Khi tình cảm không còn hứng thú, Song Tử có thể sẵn sàng buông tay mà không suy nghĩ quá nhiều, thậm chí nói thẳng với đối phương rằng họ muốn chia tay.
Cung hoàng đạo Bảo Bình: Khao khát tự do hơn ràng buộc
Bảo Bình là một trong những cung hoàng đạo tham vọng và quyết đoán nhất. Với họ, tự do và mục tiêu cá nhân quan trọng hơn bất kỳ mối quan hệ nào.
Khi bị ràng buộc quá nhiều, Bảo Bình dễ cảm thấy ngột ngạt và dần xa cách.
Sự trung thành của họ không phải lúc nào cũng bền vững, bởi một khi đã quyết định đi theo con đường riêng, họ sẽ sẵn sàng buông bỏ tình cảm hiện tại.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Cần được chú ý và yêu chiều
Sư Tử vốn mang trong mình tính cách đầy "drama", luôn khao khát sự chú ý và ngưỡng mộ.
Nếu cảm thấy không được quan tâm đủ, họ dễ dàng tìm đến nơi khác để lấp đầy khoảng trống.
Với Sư Tử, đôi khi việc ngoại tình không hẳn vì tình yêu, mà chỉ để chứng minh với đối phương rằng: họ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Trái tim dễ xao động
Song Ngư vốn lãng mạn, nhạy cảm và tò mò với thế giới xung quanh. Cung hoàng đạo này yêu thích việc kết giao, trò chuyện và dễ bị cuốn hút bởi những mối quan hệ mới.
Trong tình yêu, Song Ngư thường khó giữ sự kiên định. Khi cảm xúc thay đổi, họ có xu hướng tìm kiếm người mới thay vì nỗ lực duy trì mối quan hệ hiện tại.
Thử thách khi yêu các cung hoàng đạo dễ xao động
Không có cung hoàng đạo nào hoàn toàn "chung thủy" hay "phản bội", bởi tình yêu còn phụ thuộc vào sự trưởng thành, trải nghiệm và cách mỗi người lựa chọn.
Tuy nhiên, nếu bạn đang yêu một trong những cung trên, hãy thấu hiểu nhu cầu tự do, sự quan tâm và cảm xúc của họ, đó chính là chìa khóa để giữ gìn tình yêu lâu bền.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
