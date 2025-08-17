Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt
GĐXH - Những em bé chào đời vào 5 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ mang theo phúc khí, may mắn và tài lộc, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.
Khung giờ Tuất Âm lịch (19:00 – 21:00)
Trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch Tuất thường hiền lành, ngay thẳng và giàu tình cảm. Ngay từ thuở nhỏ, bé đã bộc lộ sự ngoan ngoãn, thật thà, chăm chỉ học hành và sống rất tự giác.
Tuổi trẻ của họ có thể gặp đôi chút khó khăn, vấp ngã, nhưng càng trưởng thành lại càng gặp nhiều may mắn. Từ trung niên trở đi, công việc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc bội thu.
Đặc biệt, những đứa trẻ sinh vào giờ này được ví như "ngôi sao may mắn" của cha mẹ. Sau khi có con, gia đình thường làm ăn thuận lợi, sự nghiệp rộng mở, phúc khí ngập tràn.
Về hậu vận, họ trở thành niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc cho cả dòng tộc.
Khung giờ Mão Âm lịch (05:00 – 07:00)
Những em bé sinh vào khung giờ Âm lịch Mão thường có tính cách lạc quan, hay nói hay cười, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.
Tuổi thơ, các bé thường hiếu động, hoạt bát; lớn lên lại thông minh, nhanh nhẹn và dễ thích nghi.
Người sinh vào giờ Mão thường xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân giúp đỡ. Trên con đường học tập và sự nghiệp, họ dễ đạt thành tích nổi bật, mưu sự tất thành.
Sau tuổi 35, cuộc sống của họ ổn định, sự nghiệp vững chắc, thu nhập đủ đầy để chăm lo gia đình.
Đặc biệt, đây là những người con hiếu thuận, luôn kính trọng cha mẹ, khiến gia đình hạnh phúc, ấm êm.
Khung giờ Tý Âm lịch (23:00 – 01:00)
Trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch Tý thường lanh lợi, nghịch ngợm, đôi khi khiến cha mẹ phải đau đầu vì quá hiếu động.
Thế nhưng, càng lớn, các bé lại bộc lộ trí thông minh vượt trội, sáng tạo, thích khám phá và tìm tòi điều mới lạ.
Ngay từ khi ra đời, trẻ đã mang theo vượng khí, giúp thay đổi vận mệnh gia đình.
Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng sau khi sinh con giờ Tý, công việc làm ăn thuận lợi hơn, tiền bạc dồi dào, may mắn liên tiếp kéo đến.
Dù xuất phát điểm có thể bình thường, thậm chí khó khăn, nhưng theo thời gian, gia đình sẽ ngày càng sung túc, giàu sang nhờ phúc khí từ đứa trẻ sinh giờ đẹp này.
Khung giờ Hợi Âm lịch (21:00 – 23:00)
Những đứa trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch Hợi có tính cách hiền lành, chu đáo, từ nhỏ đã biết thương cha mẹ và sống rất tình cảm.
Đặc biệt, trẻ sinh vào giờ này thường dễ nuôi, ăn ngủ tốt, ít ốm đau bệnh tật.
Lớn lên, họ thông minh, tháo vát, làm việc đâu ra đó, có tinh thần trách nhiệm cao. Trên con đường học hành, thi cử, họ thường đạt thành tích tốt, trở thành niềm tự hào lớn của cha mẹ.
Khi trưởng thành, người sinh giờ Hợi chăm chỉ, kiên nhẫn, sớm muộn cũng gặt hái được thành công.
Họ còn là mẫu người luôn tìm kiếm cơ hội mới, biết tận dụng lợi thế để vươn lên, từ đó có sự nghiệp ổn định, công danh sáng lạn.
Khung giờ Thìn Âm lịch (07:00 – 09:00)
Người sinh vào khung giờ Âm lịch Thìn thường chín chắn, quyết đoán và đầy bản lĩnh.
Họ không chỉ sở hữu tài năng nhất định mà còn có chí hướng, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công.
Theo tử vi, đây là khung giờ được trời ban nhiều phúc khí. Trẻ sinh vào giờ này không chỉ có cuộc sống nhiều may mắn mà còn giúp cha mẹ thêm phần thuận lợi trong sự nghiệp, kinh doanh phát đạt, tài lộc dồi dào.
Sau khi đứa trẻ chào đời, không khí gia đình trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Về sau, chính họ cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc, mang lại hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình.
Khung giờ sinh Âm lịch may mắn
Có thể thấy, mỗi khung giờ Âm lịch đều mang một nét đặc trưng riêng, ẩn chứa phúc khí và sự may mắn đặc biệt.
Dù vận mệnh mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, nhưng sinh con vào những giờ đẹp này được xem là niềm hạnh phúc lớn, mở ra nhiều hi vọng tốt đẹp cho cả gia đình.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
