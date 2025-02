Diễn biến giá nhà riêng tại Hoài Đức, Hà Nội tháng 2/2025

Hoài Đức là một trong những huyện đang nằm trong đề án lên quận của thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Bởi thế mà giá nhà đất tại Hoài Đức cũng là một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản năm 2024. Bước sang đầu năm 2025, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức vẫn chưa hạ nhiệt.

Cụ thể ghi nhận tại thời điểm tháng 2/2025, giá nhiều căn nhà riêng tại huyện Hoài Đức được rao bán trên nhiều trang bất động sản đang có giá khá cao. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà 5 tầng, có diện tích 38m2, tại đường La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 3,8 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m2.

Một căn nhà riêng cao 3 tầng, rộng 50,4m2, mặt tiền 4,2m tại xã Đông La, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 5,2 tỷ đồng, tương đương 103,18 triệu đồng/m2.

Chính chủ hiện đang rao bán một căn nhà 5 tầng, diện tích 33m2, mặt tiền 4m tại đường Di Trạch, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 4,35 tỷ đồng, tương đương 131,82 triệu đồng/m2.

Một căn nhà riêng 5 tầng, rộng 32m2, mặt tiền 3,6m nằm trong ngõ thuộc đường tỉnh lộ 422, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 4,2 tỷ đồng, tương đương 131,25 triệu đồng/m2.

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, sau khi Hà Nội công bố bảng giá đất mới, áp dụng hết năm 2025 giá đất tại thủ đô Hà Nội đã tăng mạnh, tăng từ 190%-270% so với thời điểm trước, tương đương cao gấp 2-6 lần so với bảng giá đất cũ. Theo đó giá đất mới tại huyện Hoài Đức cũng tăng mạnh. Cụ thể, theo bảng giá đất mới, cao nhất là giá đất ở tại vị trí 1 trên trục đường Vạn Xuân, đoạn qua xã Kim Chung có giá 53,36 triệu đồng/m2, tiếp đến là giá đất ở tại thị trấn Vạn Xuân, đoạn qua thị trấn Trôi cao nhất là 52,026 triệu đồng/m2. Giá đất ở tại vị trí 1 trên trục đường Đại lộ Thăng Long, đoạn qua xã An Khánh có giá 51,04 triệu đồng/m2… Giá đất tăng cũng khiến cho giá nhà riêng trên địa bàn huyện Hoài Đức tăng theo.