Miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết vào chiều tối và đêm

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Bắc Bộ thời tiết hanh khô chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn đến cả 10 độ.

Đêm và sáng sớm khu vực Bắc Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi nhiệt độ giảm còn 17 độ. Đến trưa trời ít mây xuất hiện nắng, nhiệt độ các nơi dao động từ 27-32 độ.

Tại Trung Bộ vùng mưa to nhất tập trung ở TP Huế và TP Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi mưa to trên 500mm. Ở phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi mưa từ 100-200mm.

Nguyên nhân do nhiễu động gió Đông đang hoạt động mạnh ở khu vực này và mang một lượng ẩm lớn từ biển vào trong đất liền.

Do mưa lớn từ nay đến thứ Sáu khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông ở khu vực Trung Bộ. Trong đó đỉnh lũ các sông ở Quảng Trị đến TP Huế lên mức báo động 1 đến báo động 2. Các sông ở Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi quanh mức báo động 1.

Dự báo thời tiết chiều nay khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trước khi có mưa, ban ngày trời vẫn có nắng với mức nhiệt 31-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ban ngày và đêm ở miền Bắc chênh lệch khá lớn. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 08/10 đến ngày 09/10

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng ngày 09/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An: Có mưa vài nơi. Từ ngày 09/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 09/10 mưa lớn giảm dần.

- Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 09/10 đến ngày 17/10

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng đêm 09/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 11/10 mưa giảm dần.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Huế và phía Đông Quảng Ngãi: Có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 12/10 mưa có xu hướng giảm.

- Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông; riêng Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 11/10 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc đón tin vui thời tiết trong ngày hôm nay GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do nằm sâu trong khối không khí lạnh mức nhiệt thấp nhất ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ là 17-22 độ. Đến trưa trời giảm mây có nắng, mức nhiệt tăng dần khá dễ chịu.