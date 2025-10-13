Điều nên làm sau 'yêu' khiến cặp đôi dễ hạnh phúc hơn

Các nhà khoa học thuộc một số trường Đại học ở thành phố Toronto (Canada) đã tiến hành hai công trình nghiên cứu thú vị. Công trình đầu có sự tham gia của 335 tình nguyện viên (138 phụ nữ và 197 nam giới) mọi người trả lời phiếu thăm dò về chủ đề mức độ hài lòng trong mối quan hệ vợ chồng và sex, đời sống thầm kín và tình cảm.

Kết quả thu được thật bất ngờ. Thời lượng sex và khúc dạo đầu không phải yếu tố quyết định sự hài lòng. Ôm ấp sau lên đỉnh đóng vai trò quan trọng hơn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện, các cặp đôi dành nhiều thời gian hơn cho nỗ lực bày tỏ tình cảm với nhau sau sex như ôm ấp, mơn trớn, hôn hít hoặc thể hiện cảm xúc của mình theo cách khác, hài lòng hơn với mối quan hệ và sinh hoạt thầm kín. Hiện tượng này thấy rõ nhất trong các cặp đã có con nhỏ, tức đối tượng ít có thời gian dành cho nhau.

Với chị em, hạnh phúc hôn nhân gắn bó chặt chẽ với những biểu hiện tình cảm, với đàn ông trái lại, việc bày tỏ tình cảm sau 'lên đỉnh' ít được quan tâm hơn, nhưng theo cách gián tiếp, vẫn tác động tích cực đến mức độ hạnh phúc trong mối quan hệ - làm gia tăng sự hài lòng từ sinh hoạt thầm kín, tức mức độ hài lòng với hôn nhân.

“Oxytocin được tạo ra trong lúc động chạm và ngoài ra, nó gây hiệu ứng, khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu, tăng nhu cầu, khao khát ôm ấp nhiều hơn. Điều đó có nghĩa, càng chăm âu yếm người thân, bạn càng cảm thấy gắn bó với nhân vật và nhu cầu động chạm nhân vật càng lớn”- TS. Paula Hall, BS. tâm lý trị liệu người Anh nổi tiếng giải thích trong bài viết trên nhật báo “Daily Mail”.

Trong lúc ôm ấp nồng độ cortysol- hormone cảm nhận stress cơ thể của người trong cuộc cũng giảm. Nhờ tình cảm nồng thắm, chúng ta dễ tự thoát khỏi những căng thẳng dồn nén. “Ôm ấp đảm bảo không chỉ niềm vui khoái lạc, mà cả cảm giác gần gũi, thoải mái, an toàn và sở hữu đối tác thân thiết. Tất cả lợi ích này với chất lượng hôn nhân, quan trọng y hệt sex”, TS. Paula Hall khẳng định.