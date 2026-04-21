Dịp nghỉ lễ kéo dài, Thái Nguyên 'tuýt còi' xe dù, xe tiện chuyến

Thực hiện Công điện số 30 ngày 15/4 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5 năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Lực lượng chức năng tập trung vào những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Đặc biệt, tỉnh sẽ siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe hợp đồng và xe khách tuyến cố định. Mục tiêu là xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định và các loại hình xe ghép, xe tiện chuyến.

Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm xây dựng phương án điều tiết giao thông hợp lý tại các khu vực nguy cơ cao. Công tác kiểm tra điều kiện an toàn vận tải thủy nội địa tại các điểm du lịch cũng được đẩy mạnh.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp quản lý chặt giá cước vận tải, yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai, bán đúng giá vé; xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý.

Đồng thời, các đơn vị thi công phải bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại khu vực vừa thi công vừa khai thác. Ngành giao thông cần khẩn trương rà soát, xử lý các điểm đen tai nạn và bổ sung biển báo cảnh báo an toàn.

UBND các xã, phường có trách nhiệm quản lý hệ thống đèn tín hiệu và bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

Các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về bảo đảm TTATGT giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình TTATGT trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 (âm lịch), từ ngày 25 đến hết ngày 27/4/2026 và kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2026; báo cáo tình hình TTATGT trong 07 ngày nghỉ Lễ về Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Thái Nguyên theo quy định (gửi trước 13h00 hàng ngày; báo cáo tổng hợp 7 ngày gửi trước 13h00 ngày 03/5/2026).