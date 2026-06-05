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Hang đá trên vách núi – nơi tuổi xuân của những chiến sĩ thông tin hóa thành bất tử

Thứ sáu, 11:07 05/06/2026 | Thời sự
Hùng Trần
Hùng Trần
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GĐXH - Trong trận bom ác liệt của quân địch cách đây hơn 50 năm, 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, trong đó có 10 nữ chiến sĩ tuổi đời từ 16 đến 20 đã anh dũng hy sinh để giữ cho mạch máu thông tin không ngừng chảy.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 1.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà (xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, Đại đội 9, Trung đoàn Thông tin 134 (nay là Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng) khi làm nhiệm vụ bảo đảm mạch máu thông tin trên tuyến lửa Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 2.

Ngày 7/1/1967, Binh chủng Thông tin liên lạc quyết định thành lập Đại đội 9, Trung đoàn Thông tin 134 với 129 cán bộ, chiến sĩ, biên chế thành 3 trung đội phụ trách 3 trạm thông tin. Các đơn vị đảm nhiệm bảo vệ, khai thác hơn 385km đường dây thông tin từ Đô Lương (Nghệ An cũ) đến cao điểm 316 Vĩnh Linh (Quảng Trị cũ). Trạm Thông tin A69 đóng tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị). Ảnh tư liệu.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 3.
Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 4.

Sau khi được thành lập, Trạm Thông tin A69 chọn hang Lèn Hà làm nơi đóng quân. Đơn vị được biên chế gồm một tiểu đội tải ba tổng đài, một tiểu đội nguồn điện, một tiểu đội đường dây cùng bộ phận hậu cần, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trên tuyến chiến lược Trường Sơn. Ảnh tư liệu.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 5.

Hang Lèn Hà nằm lưng chừng vách núi đá ở độ cao khoảng 150m, có diện tích gần 420m², giữa khu rừng già cách đường mòn Hồ Chí Minh không xa. Không gian rộng lớn của hang được lựa chọn làm nơi lắp đặt tổng đài, thiết bị thông tin liên lạc, đồng thời dự trữ vũ khí, lương thực phục vụ chiến đấu. Dưới chân núi là khu rừng rậm rạp, thuận lợi cho việc ngụy trang, nơi cán bộ, chiến sĩ thông tin ăn ở và sinh hoạt trong suốt thời gian làm nhiệm vụ. Ảnh tư liệu.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 6.

Do giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến thông tin chiến lược, khu vực đóng quân của Trạm Thông tin A69 thường xuyên là mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Với khẩu hiệu hành động “Trạm máy là chiến trường, dây máy là vũ khí”, “Tim còn đập, mạch máu thông tin còn thông suốt”, cán bộ, chiến sĩ của trạm đã vượt qua muôn vàn gian khổ, anh dũng chiến đấu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chiến trường. Ảnh tư liệu.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 7.

Theo tư liệu lịch sử, ngày 2/7/1972, không quân Mỹ mở cuộc tập kích quy mô lớn vào Trạm Thông tin A69. Bom đạn dội xuống khu vực hang Lèn Hà khiến hệ thống thông tin bị phá hủy nặng nề. Trận bom ấy khiến 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 (gồm 10 nữ và 3 nam) hi sinh khi tuổi đời chỉ mới 16, đôi mươi, nhiều người khác bị thương.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 8.

Ngày 7/5/2009, hang Lèn Hà được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia nằm trong cụm Di tích đường Hồ Chí Minh.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 9.
Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 10.
Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 11.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích, chính quyền địa phương phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc đầu tư xây dựng, tôn tạo nhiều hạng mục như miếu thờ, nhà dâng hương, bia ghi danh, nhà truyền thống của Trạm Thông tin A69. Đồng thời, tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích được nâng cấp, mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm. Khu di tích cũng bố trí nhân viên thường trực để hướng dẫn, giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của địa chỉ đỏ này.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 12.
Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 13.

Để lên hang Lèn Hà, người dân và du khách phải vượt qua 269 bậc đá, con số này biểu trưng cho phiên hiệu của Trạm Thông tin A69.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 14.
Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 15.
Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 16.
Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 17.

Trong hang Lèn Hà và nhà lưu niệm của di tích này hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật là thiết bị thông tin liên lạc từng phục vụ chiến đấu và bảo đảm mạch máu thông tin trên tuyến Bắc - Nam.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 18.
Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 19.
Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 20.

Di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà là địa chỉ đỏ của thế hệ trẻ cùng cán bộ chiến sĩ, Nhân dân tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 21.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh và cống hiến của các anh hùng, liệt sĩ vẫn mãi được các thế hệ hôm nay khắc ghi. Đó không chỉ là niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp bằng xương máu và tuổi thanh xuân.

Hang đá trên vách núi, nơi những chiến sĩ thông tin mãi mãi với tuổi xuân - Ảnh 22.Xúc động khoảnh khắc nhiều gia đình bật khóc khi đón nhận di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối 27/7, tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ của Hà Nội, ban tổ chức đã trao tặng 66 di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Hà Nội.













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