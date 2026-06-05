Hang đá trên vách núi – nơi tuổi xuân của những chiến sĩ thông tin hóa thành bất tử

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích, chính quyền địa phương phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc đầu tư xây dựng, tôn tạo nhiều hạng mục như miếu thờ, nhà dâng hương, bia ghi danh, nhà truyền thống của Trạm Thông tin A69. Đồng thời, tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích được nâng cấp, mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm. Khu di tích cũng bố trí nhân viên thường trực để hướng dẫn, giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của địa chỉ đỏ này.