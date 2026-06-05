Hang đá trên vách núi – nơi tuổi xuân của những chiến sĩ thông tin hóa thành bất tử
GĐXH - Trong trận bom ác liệt của quân địch cách đây hơn 50 năm, 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, trong đó có 10 nữ chiến sĩ tuổi đời từ 16 đến 20 đã anh dũng hy sinh để giữ cho mạch máu thông tin không ngừng chảy.
Sau khi được thành lập, Trạm Thông tin A69 chọn hang Lèn Hà làm nơi đóng quân. Đơn vị được biên chế gồm một tiểu đội tải ba tổng đài, một tiểu đội nguồn điện, một tiểu đội đường dây cùng bộ phận hậu cần, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trên tuyến chiến lược Trường Sơn. Ảnh tư liệu.
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích, chính quyền địa phương phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc đầu tư xây dựng, tôn tạo nhiều hạng mục như miếu thờ, nhà dâng hương, bia ghi danh, nhà truyền thống của Trạm Thông tin A69. Đồng thời, tuyến đường kết nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích được nâng cấp, mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm. Khu di tích cũng bố trí nhân viên thường trực để hướng dẫn, giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của địa chỉ đỏ này.
Để lên hang Lèn Hà, người dân và du khách phải vượt qua 269 bậc đá, con số này biểu trưng cho phiên hiệu của Trạm Thông tin A69.
Trong hang Lèn Hà và nhà lưu niệm của di tích này hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật là thiết bị thông tin liên lạc từng phục vụ chiến đấu và bảo đảm mạch máu thông tin trên tuyến Bắc - Nam.
Di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà là địa chỉ đỏ của thế hệ trẻ cùng cán bộ chiến sĩ, Nhân dân tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
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