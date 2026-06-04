Kiểu thời tiết hôm nay ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của khu vực Trung Bộ. Còn Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông diện rộng.

Từ chiều tối qua mưa dông đã xuất hiện khi ổ mây đối lưu đã phát triển tại khu vực Sơn La, Phú Thọ lan sang Thủ đô Hà Nội gây mưa rào và dông. Nguyên nhân trên mực 1500m xuất hiện một vùng gió ẩm tạo điều kiện cho mây dông hình thành.

Dự báo từ chiều tối nay cho đến sáng thứ Sáu là thời điểm mưa dông nhiều nhất. Mưa dông mở rộng khắp khu vực Bắc Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Bên cạnh nguy cơ về lốc sét, gió giật mạnh, cần phải đề phòng với sạt lở đất đá ở các sườn đồi dốc và mái tatuy.

Trước khi mưa xuất hiện, nhiều nơi khu vực Bắc Bộ vẫn nắng nóng với mức nhiệt phổ biến từ 35-36 độ, kết hợp với độ ẩm cao trên 65% khiến thời tiết càng oi bức.

Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài liên lục đến thứ Hai tuần tới. Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội luôn duy trì mức nhiệt 35-36 độ. Khả năng phải đến thứ Ba, mưa xuất hiện nhiệt độ mới giảm xuống 33 độ. Tuy nhiên, đến thứ Tư nắng nóng lại quay trở lại.

Chịu tác động mạnh của hiệu ứng gió phơn khô nóng, thời tiết hôm nay tại Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi nắng nóng trên diện rộng. Nhiều điểm có mức nhiệt 37-39 độ.

Đến chiều khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa dông, trong đó có nơi mưa to. Kèm theo có thể là lốc sét, gió giật mạnh.

Thời tiết tại Nam Bộ cũng đang trong giai đoạn mưa nhiều khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Chiều nay mưa xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Nguy cơ cao về dông lốc, sét đánh cùng với đó là ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị do mưa to.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội ban ngày nắng nóng, chiều tối khả năng xuất hiện mưa dông. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 4/6 đến ngày 5/6:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 5/6 đến ngày 13/6:

- Bắc Bộ: Từ 6-7/6, khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 5-7/6, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ khoảng chiều tối 8-13/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ đêm 8-10/6 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Từ đêm 5-8/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối 8-13/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, thời gian nóng nhất từ 12-17h.