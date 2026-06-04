Hà Nội đặt thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng với 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống trước ngày 30/6 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Tại cuộc họp về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống, ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã kiểm điểm tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, nhiều dự án đang đạt kết quả tích cực. Nổi bật là dự án cầu Tứ Liên đã hoàn thành hơn 96% khối lượng giải phóng mặt bằng. Các hạng mục cầu chính, nút giao và cầu vượt sông Đuống đang được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.
Đối với cầu Ngọc Hồi, công tác giải phóng mặt bằng phía Hà Nội đã hoàn tất 100%, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục cầu chính và cầu dẫn theo kế hoạch.
Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, hơn 82% diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Các nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục trọng yếu như cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.
Các dự án cầu Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở cũng đang được triển khai thuận lợi. Nhiều hạng mục đã vượt cao trình an toàn trước mùa mưa lũ. Riêng hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.
Bên cạnh các dự án đang thi công, Hà Nội cũng thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư đối với cầu Giang Biên theo hình thức đối tác công tư (PPP) và cầu Lệ Chi trên tuyến kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô.
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, điều kiện thi công mùa mưa lũ, xử lý nền đất yếu và các thủ tục liên quan đến đất quốc phòng.
Đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết Quân chủng Phòng không - Không quân sẵn sàng bàn giao trận địa để phục vụ thi công, đồng thời đề nghị thành phố sớm hoàn thiện các thủ tục hoán đổi đất và bố trí kinh phí xây dựng trận địa mới.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai các dự án theo chỉ đạo của thành phố. Ông nhấn mạnh các cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thủ đô.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại, hoàn thành giải phóng mặt bằng và di dời toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trước ngày 30/6.
Đối với cầu Trần Hưng Đạo, toàn bộ thủ tục liên quan đến đất quốc phòng phải hoàn thành trong tháng 6 để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.
UBND TP Hà Nội cũng giao các sở, ngành chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp phép thi công, tổ chức giao thông, điều chỉnh thiết kế và bố trí nguồn vốn; đồng thời kịp thời báo cáo thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền.
Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội được giao xây dựng "đường găng" tiến độ cho từng dự án cầu vượt sông Hồng, làm cơ sở theo dõi, kiểm soát tiến độ hằng tuần và kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh.
Đối với hai dự án cầu Giang Biên và cầu Lệ Chi, thành phố yêu cầu các nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND thành phố xem xét để triển khai các bước tiếp theo.
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