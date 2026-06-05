Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Giải pháp đột phá hay bài toán môi trường mới?
GĐXH - Được kỳ vọng là mô hình chăn nuôi hiện đại, tiết kiệm đất và kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả, dự án tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những lợi ích được kỳ vọng, nhiều câu hỏi về xử lý chất thải, kiểm soát dịch bệnh và tác động môi trường vẫn cần được làm rõ trước khi dự án được triển khai.
Đề xuất đầu tư Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn quy mô khoảng 220ha tại xã Bất Bạt (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi tính mới và quy mô lớn.
Trong bối cảnh Hà Nội định hướng giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, mô hình chăn nuôi theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp Thủ đô.
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích được kỳ vọng, dư luận cũng rất quan tâm lĩnh vực môi trường, dịch bệnh và tính khả thi của dự án này.
Kỳ vọng từ một mô hình chăn nuôi hiện đại
Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, tổ hợp được xây dựng theo mô hình khép kín từ con giống đến lợn thương phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại và vận hành theo hướng nông nghiệp tuần hoàn.
So với chăn nuôi truyền thống, mô hình nhà cao tầng được cho là giúp tiết kiệm quỹ đất, giảm chi phí nhân công, tối ưu hóa việc sử dụng thức ăn và nâng cao hiệu quả quản lý đàn vật nuôi. Đặc biệt, việc tập trung sản xuất trong hệ thống khép kín giúp tăng khả năng kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm.
Trong bối cảnh Hà Nội hiện có gần 1,4 triệu con lợn và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng cao, việc hình thành các tổ hợp chăn nuôi quy mô lớn, công nghệ cao được xem là phù hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp hiện đại của thành phố.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương giảm, tiến tới chấm dứt chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư – một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và khó kiểm soát dịch bệnh trong nhiều năm qua.
Tổ hợp chăn nuôi lợn công nghệ cao đặt ra bài toán môi trường
Dù nhận được sự ủng hộ bước đầu từ địa phương và các sở, ngành, dự án vẫn còn nhiều nội dung cần được làm rõ trước khi được xem xét quyết định chủ trương đầu tư.
Vấn đề được quan tâm nhất là môi trường: Với quy mô hàng trăm héc-ta và khả năng nuôi số lượng lợn rất lớn, tổ hợp sẽ phát sinh khối lượng đáng kể chất thải rắn, nước thải và khí thải. Trong khi doanh nghiệp khẳng định mô hình có khả năng giải quyết áp lực môi trường, nhiều chuyên gia cho rằng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào công nghệ xử lý, quy trình vận hành và năng lực giám sát trong suốt quá trình hoạt động.
Một trong những câu hỏi quan trọng là lượng chất thải phát sinh mỗi ngày sẽ được xử lý bằng công nghệ nào, công suất ra sao và phương án ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường được xây dựng như thế nào?
Thực tế cho thấy, không ít dự án chăn nuôi quy mô lớn tại nhiều địa phương từng gặp phản ứng từ người dân do tình trạng mùi hôi, ô nhiễm nguồn nước hoặc vận hành hệ thống xử lý môi trường không đúng cam kết.
Bên cạnh đó, mô hình chăn nuôi mật độ cao cũng đặt ra yêu cầu rất khắt khe về kiểm soát dịch bệnh. Mặc dù hệ thống khép kín có thể hạn chế nguy cơ xâm nhập mầm bệnh từ bên ngoài, nhưng nếu dịch bệnh xuất hiện bên trong, tốc độ lây lan có thể rất nhanh do mật độ vật nuôi tập trung lớn.
Đột phá chỉ thành công khi đi cùng kiểm soát rủi ro
Tại cuộc làm việc với doanh nghiệp ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các sở, ngành của Hà Nội đều đánh giá cao tiềm năng kinh tế và định hướng phát triển của dự án. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn cũng đồng thời đề nghị làm rõ quy trình xử lý chất thải, đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và những vấn đề liên quan đến quy hoạch.
Điều này cho thấy, thay vì chỉ nhìn nhận dự án dưới góc độ một mô hình nông nghiệp công nghệ cao, cơ quan quản lý đang tiếp cận theo hướng đánh giá toàn diện cả lợi ích và rủi ro.
Trong bối cảnh Hà Nội xác định môi trường và an toàn thực phẩm là những "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ. Điều đó đặt ra bài toàn cần có định hướng phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, hiệu quả và bền vững hơn để kiểm soát triệt để an toàn thực phẩm.
Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố hoan nghênh đề xuất của doanh nghiệp. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát cụ thể về quy hoạch, chính sách của Hà Nội; đánh giá toàn diện đề xuất của doanh nghiệp.
Trên cơ sở đánh giá, đề nghị Công ty BAF lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Tài chính xem xét quy trình, các quy định và thẩm định để trình UBND Thành phố.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện việc đánh giá xong trước 15/6 gửi Sở Tài chính.
Sở Tài chính căn cứ các quy định tham mưu đề xuất Thành phố trước 15/7. Các sở ngành, địa phương chủ động phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các nội dung theo quy định.
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