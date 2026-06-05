Chủ tịch xã, phường phải trực tiếp chỉ huy khi xảy ra cháy rừng
GĐXH - Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao do nắng nóng kéo dài, Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy khi xảy ra sự cố, đồng thời triển khai nghiêm các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Ngày 5/6, thông tin từ Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An cho biết, đã ban hành Thông báo số 711/TB-BCĐ.KL về cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 - 7/6/2026.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần đầu tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm không khí thấp, phổ biến từ 45 - 50%, làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh thông báo cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng mức IV (cấp nguy hiểm) đối với 122 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy và xử lý thực bì.
Các địa phương phải tổ chức trực ban, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng.
Các địa phương phải tổ chức trực ban, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng; tăng cường tuần tra, canh gác tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao như Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (xã Kim Liên), Khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế (xã Vạn An), Khu lâm viên núi Quyết (phường Trường Vinh), khu vực Đền Cuông (xã An Châu)... nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy ngay từ khi mới phát sinh.
Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo yêu cầu khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, chỉ huy công tác chữa cháy. Các địa phương phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư và các nguồn lực cần thiết nhằm khống chế đám cháy trong thời gian ngắn nhất, không để cháy lan trên diện rộng.
Đối với các khu vực rừng gần khu dân cư, kho tàng hoặc công trình quan trọng, chính quyền địa phương phải xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như lực lượng tham gia chữa cháy.
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