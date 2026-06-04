Hà Nội kiểm tra, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo sau phản ánh của báo chí
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà đất không đủ điều kiện xây dựng xuất hiện sau quá trình mở rộng, cải tạo nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.
Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng hàng loạt căn nhà có hình dạng bất thường (nhà siêu mỏng, siêu méo) mọc lên dọc các tuyến đường mới mở hoặc sau khi thực hiện các dự án mở rộng đường giao thông.
Các công trình này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.
Liên quan đến nội dung trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 2524/UBND-TTDLCNS, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Hoàng Mai, Hồng Hà cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo phản ánh của báo chí.
Bên cạnh việc xử lý các trường hợp cụ thể, thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các công trình xây dựng còn tồn tại trên địa bàn quản lý, đặc biệt là những công trình được xây dựng trên các thửa đất không đủ điều kiện về diện tích, kích thước mặt bằng.
UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành thêm các công trình siêu mỏng, siêu méo, nhất là tại các tuyến phố mới và những khu vực đang triển khai các dự án mở đường.
Kết quả kiểm tra, xử lý và rà soát phải được các đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/6/2026.
Động thái này được xem là nhằm chấn chỉnh tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo từng gây nhiều tranh cãi trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, đồng thời góp phần bảo đảm mỹ quan kiến trúc và an toàn cho người dân tại các khu vực vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng hạ tầng giao thông.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên biển Đông, khu vực nào của Việt Nam cần đề phòng?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Do tác động của áp thấp nhiệt đới vùng biển khu vực này có gió mạnh, sóng biển cao từ 2–4m, biển động.
Hà Nội đặt thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng với 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông ĐuốngThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống trước ngày 30/6 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Kiểu thời tiết hôm nay ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọngThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nắng nóng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi. Trong khi Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt.
Tin sáng 4/6: Người dùng điện thoại di động cần lưu ý quy định mới từ ngày 15/6; thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, chấm dứt nắng nóngThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/6, việc đổi điện thoại có thể ảnh hưởng đến trạng thái SIM nếu không thực hiện đúng quy định; theo cơ quan khí tượng, dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khoảng ngày 8/6.
Vì sao tạm dừng hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình Hồ Truồi ở Huế?Thời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Các hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi ở Huế bị đề nghị tạm dừng để thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động.
Ba mẹ con đi bộ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ C được hỗ trợ lên taxi về nhàThời sự - 19 giờ trước
Hai đứa trẻ cùng người mẹ đi bộ qua nhiều tỉnh miền Trung dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C, được người dân Quảng Trị hỗ trợ, bắt taxi chở về nhà ở miền Bắc.
Nghệ An chốt mốc đưa người dân khỏi chung cư cũ xuống cấp trước mùa mưa bãoThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại các khu chung cư cũ Quang Trung đã xuống cấp nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công để người dân sớm được chuyển đến nơi ở mới trong năm 2026.
Chiều nay miền Bắc lại có mưa to diện rộng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 90mm.
Chính quyền xã Kiều Phú đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội hay chưa khi chậm trả lời báo chí về những phản ánh liên quan đến nhà máy Sunhouse?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều ngày kể từ khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh những dấu hiệu bất cập tại khu vực trông giữ phương tiện của công nhân nhà máy Sunhouse, đến nay chính quyền xã Kiều Phú (TP Hà Nội) vẫn chưa có phản hồi chính thức về trách nhiệm quản lý địa bàn đối với khu vực này.
Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, thời gian nóng nhất từ 12-17h.
Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà NộiThời sự
GĐXH - Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV; Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế trong đó có quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn.