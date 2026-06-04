Hà Nội kiểm tra, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo sau phản ánh của báo chí

Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường GĐXH - Sau khi nhiều dự án mở rộng, xây dựng hạ tầng giao thông được triển khai tại Hà Nội, tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" xuất hiện, tạo nên những hình ảnh méo mó, kỳ dị và đặt ra bài toán nan giải trong quản lý đô thị.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng hàng loạt căn nhà có hình dạng bất thường (nhà siêu mỏng, siêu méo) mọc lên dọc các tuyến đường mới mở hoặc sau khi thực hiện các dự án mở rộng đường giao thông.

Các công trình này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Liên quan đến nội dung trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 2524/UBND-TTDLCNS, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Hoàng Mai, Hồng Hà cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo phản ánh của báo chí.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Định Công, dọc tuyến vành đai 2,5 đoạn qua hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng, hàng chục căn nhà có mặt tiền từ 2 đến 15m nhưng chiều sâu chưa đến 1m.

Bên cạnh việc xử lý các trường hợp cụ thể, thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các công trình xây dựng còn tồn tại trên địa bàn quản lý, đặc biệt là những công trình được xây dựng trên các thửa đất không đủ điều kiện về diện tích, kích thước mặt bằng.

UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành thêm các công trình siêu mỏng, siêu méo, nhất là tại các tuyến phố mới và những khu vực đang triển khai các dự án mở đường.

Cá biệt, có căn nhà siêu mỏng hai tầng được quây tôn, phía dưới mở cửa hàng sửa quần áo, phía trên lắp điều hòa sinh hoạt.

Kết quả kiểm tra, xử lý và rà soát phải được các đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/6/2026.

Động thái này được xem là nhằm chấn chỉnh tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo từng gây nhiều tranh cãi trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, đồng thời góp phần bảo đảm mỹ quan kiến trúc và an toàn cho người dân tại các khu vực vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng hạ tầng giao thông.

Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì? GĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.

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