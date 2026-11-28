Bánh mì mua từ hôm trước đôi khi bị khô, không còn giòn ngon như lúc mới mua. Nếu chỉ đem nướng lại hoặc ăn kèm sữa thì khá đơn điệu, nhưng bạn hoàn toàn có thể biến chúng thành một món mặn hấp dẫn cho bữa sáng hoặc bữa tối nhẹ nhàng. Chỉ cần thêm trứng, thịt băm, phô mai và một chút rau củ, những lát bánh mì cũ sẽ trở thành món nướng vàng thơm, bên trong mềm ẩm, ăn nóng rất cuốn.

Món này có cách làm khá giống bánh mì nướng trứng thịt kiểu casserole. Không cần nhào bột hay cán bánh, nguyên liệu chỉ việc xếp vào khuôn rồi đem nướng. Khi lấy ra, phần mặt bánh vàng nhẹ, bên dưới là lớp bánh mì thấm trứng sữa, xen lẫn thịt băm và phô mai béo ngậy.

Nguyên liệu:

3–4 lát bánh mì cũ, không bị mốc.

150g thịt lợn hoặc thịt bò băm.

3 quả trứng gà.

100ml sữa tươi không đường.

1/2 củ hành tây, một ít cà rốt.

50g phô mai mozzarella hoặc phô mai bào.

Muối, tiêu, dầu ăn và chút bơ.

Cách làm:

Ảnh minh họa

Bánh mì cắt thành những miếng vuông vừa ăn. Nếu bánh quá khô và cứng, bạn có thể phết một lớp bơ mỏng lên bề mặt để khi nướng thơm hơn. Hành tây và cà rốt thái hạt lựu nhỏ.

Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn rồi phi thơm hành tây. Cho thịt băm vào đảo đều, thêm cà rốt, muối và tiêu, xào đến khi thịt chín và phần nước trong chảo gần cạn thì tắt bếp. Không nên để nhân quá ướt vì sẽ khiến món nướng bị nhão.

Đập trứng vào bát, thêm sữa tươi, một chút muối và tiêu rồi đánh đều. Xếp bánh mì vào khuôn đã phết bơ, rải phần thịt băm lên trên, sau đó đổ hỗn hợp trứng sữa sao cho bánh mì được thấm đều. Cuối cùng phủ phô mai lên mặt.

Làm nóng lò trước ở 180 độ C, cho khuôn bánh vào nướng khoảng 20–25 phút, đến khi phần trứng đông lại, mặt bánh vàng thơm và phô mai tan chảy. Nếu dùng nồi chiên không dầu, có thể nướng ở 160–170 độ C, kiểm tra sau khoảng 15 phút và điều chỉnh thời gian tùy độ dày của khuôn.

Bí quyết để món bánh ngon: Không nên đổ quá nhiều sữa khiến bánh mì ngập trong hỗn hợp lỏng. Bánh chỉ cần thấm vừa đủ để khi nướng có độ mềm ẩm mà vẫn giữ được kết cấu. Bạn cũng có thể thay thịt băm bằng gà xé, xúc xích, giăm bông hoặc thêm nấm, ngô ngọt tùy nguyên liệu sẵn có.

Món bánh mì nướng trứng thịt ngon nhất khi vừa lấy ra khỏi lò, lúc lớp phô mai còn mềm kéo sợi, phần bánh bên trong thơm béo và nhân thịt đậm đà. Có thể ăn kèm salad dưa chuột hoặc cà chua để cân bằng vị.

Đôi khi, những nguyên liệu tưởng đã hết hấp dẫn lại có thể trở thành món ngon mới nếu biết cách biến tấu. Chỉ vài lát bánh mì còn lại từ hôm trước, thêm chút thịt và trứng trong tủ lạnh, bạn đã có một món ăn vừa tiết kiệm vừa đủ sức khiến cả nhà bất ngờ.