Để nấu bò sốt vang, bạn cần khoảng 500g thịt bò có cả nạc và chút gân, 2 củ cà rốt, 2 củ khoai tây, cà chua, hành tây, tỏi, gừng, rượu vang đỏ cùng các loại gia vị như quế, hoa hồi, ngũ vị hương, muối và tiêu.

Cách làm: Thịt bò rửa sạch, để ráo rồi cắt thành những miếng vuông vừa ăn. Ướp thịt với tỏi băm, gừng, một chút rượu vang đỏ, ngũ vị hương, muối và tiêu trong khoảng 20 đến 30 phút để thịt ngấm gia vị. Cà rốt và khoai tây gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.

Tiếp theo, phi thơm hành và tỏi với một chút dầu ăn, cho thịt bò vào xào săn. Thêm cà chua thái nhỏ hoặc cà chua cô đặc, đảo đều để tạo màu đẹp và giúp nước sốt có vị đậm đà hơn. Nếu thích vị béo thơm, bạn có thể thêm một chút bơ.

Khi thịt đã săn, đổ nước nóng hoặc nước dùng ngập mặt thịt, thêm quế, hoa hồi và một chút rượu vang đỏ tùy khẩu vị. Đậy nắp, hầm nhỏ lửa cho đến khi thịt bò mềm. Sau đó, cho cà rốt và khoai tây vào nấu đến khi rau củ chín mềm. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Nếu muốn nước sốt sánh hơn, có thể thêm một ít bột năng hoặc bột bắp đã hòa tan với nước.

Bò sốt vang ngon có thịt mềm nhưng không nát, khoai tây bùi, cà rốt ngọt tự nhiên và phần nước sốt thơm, sánh vừa phải. Khi món ăn còn nóng, rắc thêm chút rau mùi để tăng hương vị.

Vậy là bạn đã có món bò sốt vang đậm đà, thơm ngon, rất hợp để thưởng thức trong những ngày đông. Chỉ cần thêm một ổ bánh mì nóng giòn hoặc bát cơm trắng, bữa ăn gia đình đã có thêm một món hấp dẫn để đổi vị.

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