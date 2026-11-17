Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đếm ngược tới ngày 24/11/2026: Khi sức nóng 'Muôn sắc Việt Nam' chạm ngõ gian bếp đầu đông

Thời tiết chuyển lạnh vào nửa cuối tháng 11 luôn tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong nhịp sống và khẩu vị của mỗi gia đình. Cái rét đầu mùa khiến con người tự nhiên tìm về sự ấm áp, sum vầy bên ánh đèn vàng gian bếp thay vì la cà hàng quán bên ngoài. Cùng lúc đó, sức hút của concert Muôn sắc Việt Nam ngày 24/11/2026 đã khiến bữa cơm tối bên chiếc tivi không còn là thói quen thường nhật mà đã trở thành một buổi đón xem nghệ thuật ấm cúng ngay tại căn bếp gia đình.

Khác với việc gọi đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ dễ gây ngán hoặc nhanh nguội lạnh trong tiết trời mùa đông, việc tự tay chuẩn bị các món ngon hàng ngày mang lại sự ấm áp cả về thể chất lẫn tinh thần. Một bát canh chua sườn nấu sấu nghi ngút khói, đĩa thịt ba chỉ rang cháy cạnh xém vàng hay nồi cá kho riềng đậm đà không chỉ giúp làm ấm cơ thể tức thì mà còn gợi nhắc trọn vẹn tinh thần "muôn sắc ẩm thực Việt" ngay trên bàn ăn gia đình.

Chia sẻ về kế hoạch đón xem đêm nhạc đặc biệt sắp tới ngay tại tổ ấm của mình, chị Vũ Thu Hương (đến từ Hà Nội) hào hứng bày tỏ: "Mấy hôm nay cả gia đình mình đều đang đếm ngược chờ tới ngày concert Muôn sắc Việt Nam qua ti vi. Thời tiết ở Hà Nội cũng đã bắt đầu trở rét rồi. chẳng gì ấm cúng bằng việc cả gia đình quây quần bên mâm cơm tự nấu. Mình đã chuẩn bị danh sách những món ngon hàng ngày thật chỉn chu, vừa có món mặn đậm đà, vừa có món canh nóng hổi để cả nhà vừa thưởng thức bữa tối, vừa lắng nghe giai điệu tự hào của quê hương".

Chuẩn bị món ngon hàng ngày cho khán giả xem concert tại gia trọn vẹn từng phút giây

Cân bằng dinh dưỡng 4 nhóm chất để giữ sức 'cháy' hết mình cùng đêm nhạc 24/11

Dù theo dõi concert tại nhà, việc hòa nhịp cảm xúc, cổ vũ và thức theo dõi trọn vẹn chương trình kéo dài nhiều tiếng đồng hồ cũng đòi hỏi nguồn năng lượng ổn định. Một danh sách món ngon hàng ngày chuẩn khoa học cần đảm bảo đủ 4 nhóm dưỡng chất:

- Chất đạm (Protein): Giúp duy trì sự tỉnh táo, ấm áp cho cơ thể trong tiết trời lạnh, có nhiều trong thịt nạc, cá, trứng, tôm hoặc các món từ đậu phụ.

- Tinh bột chuyển hóa chậm: Cơm gạo tẻ, gạo lứt hoặc khoai củ giúp no lâu, giữ đường huyết ổn định suốt buổi tối.

- Chất béo lành mạnh: Hỗ trợ hấp thu vitamin và tăng cường khả năng giữ nhiệt tự nhiên khi gió mùa về.

- Vitamin, khoáng chất và chất xơ: Rau xanh theo mùa và các món canh nóng giúp thanh lọc cơ thể, tránh cảm giác nặng bụng khi ngồi xem tivi lâu.

Chiến thuật nấu 'nhanh - gọn - nóng sốt' trước giờ G lên sóng

- Ưu tiên các món kho, om, hầm giữ nhiệt tốt: Những món như thịt kho tàu, cá trắm kho riềng, vịt om sấu hay canh hầm xương có thể hoàn thành trước giờ phát sóng 30 phút. Đến sát giờ ăn chỉ cần hâm nóng lại là dậy mùi thơm nức mà không làm người nấu lỡ nhịp chương trình.

- Sơ chế sẵn nguyên liệu từ đầu tuần: Phân chia khẩu phần thịt, cá và nhặt rửa sẵn rau củ giúp rút ngắn thời gian chế biến thực đơn món ngon hàng ngày xuống chỉ còn 25–30 phút mỗi chiều.

- Chọn món ăn gọn gàng, dễ gắp: Khi vừa dùng bữa vừa hướng mắt theo dõi các sân khấu mãn nhãn của Muôn sắc Việt Nam, những món ăn ít xương dăm như thịt băm rang, bò xào, chả cá hay đậu nhồi thịt sẽ giúp trải nghiệm thưởng thức liền mạch và thoải mái nhất.

Trọn bộ 30 mâm cơm món ngon hàng ngày chuẩn vị: Thưởng thức 'Muôn sắc Việt Nam' tại nhà qua từng cung bậc

Mâm cơm gọn nhẹ, thanh ấm những ngày đếm ngược trước 24/11

Thực đơn 1

- Thịt gà hấp lá chanh

- Rau củ quả luộc

- Tôm luộc

- Canh miến nấu nấm

- Bánh bao tạo hình hoa hồng

Gợi ý hoàn hảo cho tối 24/11 cùng gia đình xem concert Muôn sắc Việt Nam tại nhà.

Thực đơn 2

- Canh chua cá

- Đùi ếch chiên giòn

- Rau sống ăn kèm

- Cà muối

- Cơm trắng

Bữa ăn kích thích vị giác cả nhà để sẵn sàng "cháy" hết mình cùng âm nhạc.

Thực đơn 3

- Canh rau củ nấu xương

- Xúc xích chiên

- Rau bắp cải luộc

- Cá sốt cà chua

- Rau sống

- Cơm trắng

Mâm cơm gia đình dân dã, thơm nức mũi và cực kỳ tốn cơm trong ngày mưa lạnh.

Thực đơn 4

- Chân giò nấu rau củ đậu đỏ

- Bánh mì đen

- Nộm giò củ quả chua ngọt

- Cơm trắng

- Đùi gà chiên

Tiết kiệm thời gian nấu nướng nhưng vẫn tròn vị món ngon hàng ngày trong những ngày đầu đông.

Thực đơn 5

- Canh dọc mùng nấu chua

- Bánh bột lọc

- Chân giò luộc

- Rau cải luộc

- Cá chiên

Bữa tối nóng hổi chuẩn vị cho không gian sum vầy tại phòng khách gia đình.

Thực đơn 6

- Salad rau củ

- Thịt bò sốt vang rau củ

- Rau sống

- Gà viên chiên

- Quả kiwi

Gợi ý đổi vị hoàn hảo cho những đêm thưởng thức đại nhạc hội tại gia cùng người thân.

Thực đơn 7

- Canh rong biển nấu đậu

- Chân giò luộc

- Rau sống

- Củ quả quấn kèm

- Bánh bột lọc

- Cá sốt cà chua

Những món ngon hàng ngày đậm đà, bắt mắt giúp nâng tầm thực đơn gia đình hiện đại.

Thực đơn 8

- Chả lụa

- Gà tần bắc thảo

- Trứng rán ngải cứu

- Rau cải luộc

- Rau củ quả nấu xương

- Xôi gấc

Mâm cơm gia đình mềm ngon, dễ dàng hâm nóng trước giờ lên sóng concert Muôn sắc Việt Nam.

Thực đơn 9

- Chuối ốc nấu đậu

- Su su luộc

- Cơm cháy

- Xì dầu rim trứng luộc

- Cơm trắng

- Táo

Bữa tối cay ấm, đậm đà hương vị quê nhà trong danh sách món ngon hàng ngày ngày se lạnh.

Thực đơn 10

- Canh măng nấu chua

- Vịt quay

- Gà rang muối

- Giò

- Cơm trắng

Hương vị truyền thống không thể thiếu trong các món ngon hàng ngày giúp gắn kết tình cảm gia đình.

Thực đơn 11

- Canh miến nấu mục nhĩ

- Gà hấp lá chanh

- Gà tần thuốc bắc

- Tôm hấp

- Súp lơ luộc cà rốt

- Xôi gấc

Gợi ý thực đơn món ngon hàng ngày gọn gàng, tiện lợi dành riêng cho người bận rộn mùa sự kiện.

Thực đơn 12

- Mướp xào lòng gà

- Canh dưa bò

- Cà muối

- Đậu rán

- Cơm gạo lứt

Mâm cơm gia đình óng ả, hấp dẫn mọi thành viên khi cả nhà quây quần xem chương trình nghệ thuật.

Thực đơn 13

- Thịt chim hầm hạt sen

- Cá chiên giòn

- Súp lơ luộc

- Cơm trắng

- Bánh hình lá

Trọn vẹn hương vị ấm áp giúp làm cơ thể bừng tỉnh trong thực đơn món ngon hàng ngày tháng 11.

Thực đơn 14

- Chân giò hầm đỗ xanh

- Kimbap chiên

- Kimbap thường

- Cá chiên giòn

- Cơm trắng

- Nho

Bữa tối chuẩn bị nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo độ tươi ngon cho mâm cơm gia đình ngày trở gió.

Thực đơn 15

- Thịt chim nấu măng

- Bí xanh luộc

- Canh bí nấu rau củ

- Thịt gà hầm rau củ

- Dưa hấu

Gợi ý thực đơn gia đình giữ nhiệt tốt, cực kỳ đưa cơm trong danh sách món ngon hàng ngày ngày gió mùa về.

Thực đơn 16

- Canh bí nấu tôm

- Cà muối sổi

- Cơm cháy

- Thịt heo xào cay

- Cơm trắng

- Quả cam

Không gian phòng khách ấm áp cùng các món ngon hàng ngày thơm lừng cho bữa tối vừa thưởng thức âm nhạc.

Thực đơn 17

- Rau cải xào tỏi

- Cá chiên

- Bí đỏ hầm

- Cam

- Cơm trắng

Thực đơn món ngon hàng ngày đa dạng, giàu dinh dưỡng giúp tiếp sức cho khán giả thưởng thức trọn vẹn đêm đại nhạc hội.

Thực đơn 18

- Canh xương rau củ

- Nem chua

- Cá chim

- Rau cải luộc

- Cơm trắng

- Nho xanh

Canh rau củ nấu cà chua thanh đạm, bắt mắt nâng tầm thực đơn món ngon hàng ngày.

Thực đơn 19

- Canh rau củ nấu xương

- Nem tai

- Giò

- Bí ngô xào thịt bò

- Cá kho

- Cơm trắng

Mâm cơm gia đình với nhiều món ngon hàng ngày, cân bằng dinh dưỡng cho cả gia đình.

Thực đơn 20

- Canh rau cải

- Cơm trắng

- Cá sốt

- Đậu sốt

- Bánh

Cá sốt dễ dàng hâm nóng trước giờ lên sóng concert Muôn sắc Việt Nam.

Thực đơn 21

- Canh bí nấu mọc

- Bánh bột lọc

- Cá chiên xù

- Thịt gà nướng

- Cơm trắng

- Quả lê

Cá chiên xù giòn gọn gàng, tiện lợi cho thực đơn món ngon hàng ngày của người bận rộn.

Thực đơn 22

- Canh cà nấu đậu

- Lòng xào dưa chua

- Lạc rang muối

- Cá hấp thì là

- Cơm trắng

- Bánh

Lòng xào dưa chua hấp dẫn mọi lứa tuổi khi cả nhà quây quần xem chương trình nghệ thuật.

Thực đơn 23

- Canh rau củ nấu chân giò

- Dưa muối chua

- Cơm trắng

- Chả lá xương xông

- Thịt kho tàu

- Củ cải xào trứng

Chả xương xông thơm lừng giúp làm ấm cơ thể trong thực đơn món ngon hàng ngày tháng 11.

Thực đơn 24

- Cá nấu giấm chua

- Đậu hà lan luộc

- Thịt kho trứng

- Cá rán

- Cơm trắng

Món ăn tươi ngon cho mâm cơm gia đình hàng ngày.

Thực đơn 25

- Canh dưa chua

- Rau sống

- Mướp luộc

- Cá nấu

- Chả lá lốt

- Quả cam

Danh sách món ngon hàng ngày ngày gió mùa về.

Thực đơn 26

- Canh bí nấu

- Cơm cháy

- Cá thu sốt cà chua

- Bí ngòi xào

- Cơm trắng

- Ổi

Món ngon hàng ngày dễ gắp, đậm đà cho bữa tối vừa ăn vừa xem tivi.

Thực đơn 27

- Canh bí nấu tôm

- Bắp cải muối chua

- Mướp đắng xào trứng

- Chả lụa

- Thịt chiên

- Cơm trắng

Cân đối 4 nhóm dưỡng chất trong thực đơn món ngon hàng ngày giúp cả gia đình luôn khỏe khoắn giữa tiết trời đầu đông.

Thực đơn 28

- Canh ngao nấu chua

- Chả mực

- Cơm trắng

- Nộm

- Rau sống

Chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ bí quyết chuẩn bị món ngon hàng ngày gọn lẹ trước giờ phát sóng concert 24/11.

Thực đơn 29

- Canh cua

- Cà muối

- Đậu xốt cà chua

- Gà nướng

- Cơm trắng

Thực đơn món ngon hàng ngày đa dạng, giàu dinh dưỡng giúp tiếp sức cho khán giả thưởng thức trọn vẹn đêm đại nhạc hội.

Thực đơn 30

- Canh xương nấu rau củ

- Giò

- Bánh tôm

- Hồng

- Cơm trắng

- Bánh dẻo

Mâm cơm gia đình ấm cúng với các món ngon hàng ngày chuẩn vị, được chuẩn bị để đón chờ đêm nhạc "Muôn sắc Việt Nam" tại nhà.

Mâm cơm gia đình miền Bắc truyền thống cho 3 - 4 người: Gió mùa đông lạnh về càng thêm ấm cúng GĐXH - Hà Nội đang bước vào những ngày gió lạnh đầu tiên của mùa đông. Giữa nhịp sống vội vã và những bộn bề lo toan ngoài kia, hình ảnh mâm cơm gia đình nghi ngút khói chiều cuối ngày bỗng trở thành chốn neo đậu bình yên nhất. Qua bàn tay chăm chút và tỉ mỉ của chị Lan Phương, từng bữa cơm nhà lại đong đầy hương vị quen thuộc, thắp lên ngọn lửa ấm áp và trọn vẹn yêu thương cho tổ ấm nhỏ.

Đi chợ thông minh - nấu nhanh gọn: Bộ sưu tập những mâm cơm gia đình vừa ngon vừa đẹp mắt GĐXH - Khám phá ngay gợi ý 10 mâm cơm gia đình ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng, kết hợp hài hòa giữa các món mặn, món xào, canh thanh mát và tráng miệng hấp dẫn giúp bạn giải quyết nhanh câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?".