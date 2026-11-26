Lễ hội ẩm thực Firebeat 2026 có gì đặc biệt?

Từ ngày 27-29/11/2026, lễ hội Firebeat 2026 sẽ diễn ra tại Sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Đây là sự kiện kết hợp trải nghiệm ẩm thực với các chương trình giải trí, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động tương tác dành cho nhiều nhóm khách tham dự.

Hơn 200 thương hiệu tham gia lễ hội Firebeat 2026, giới thiệu hơn 2.000 món ăn từ nhiều nền ẩm thực trên thế giới. (Ảnh: BTC CC)

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Firebeat 2026 được xây dựng theo mô hình "eatertainment", đưa hoạt động thưởng thức món ăn trở thành một phần của không gian giải trí. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá nhiều phong cách ẩm thực quốc tế, xem các đầu bếp chế biến trực tiếp, theo dõi những màn tranh tài BBQ và tham gia lớp học nấu ăn.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự góp mặt của gần 30 đầu bếp quốc tế, trong đó có các chuyên gia đến từ Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) và Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs).

Lễ hội giới thiệu hơn 2.000 món ăn từ hơn 200 thương hiệu ẩm thực. Bên cạnh các món nướng đặc trưng của nhiều quốc gia, khách tham quan còn có thể tìm thấy những thương hiệu quen thuộc như Haidilao, Vua Chả Cá, Lotteria, Pepperoni's, NacoTaco...

Nhiều chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật trong 3 ngày

Không chỉ tập trung vào ăn uống, Firebeat 2026 còn bố trí các chương trình biểu diễn xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Ngày 27/11, sự kiện khai mạc với Global Fire Moment – nghi thức thắp lửa kết hợp diễu hành, đồng diễn nghệ thuật và hiệu ứng sân khấu. Trong chương trình buổi tối, ca sĩ Trang Pháp sẽ xuất hiện cùng DJ, ban nhạc và các vũ công.

Ngày 28/11, khán giả yêu thích văn hóa anime và cosplay có thể tham gia Cosplay Music Show, giao lưu với cộng đồng có cùng sở thích. Các hoạt động nhạc sống, DJ và biểu diễn đường phố cũng được tổ chức trong ngày. Buổi tối, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc sẽ biểu diễn với những ca khúc quen thuộc như "I'm Sorry", "Tôi Không Còn Viết Tình Ca".

Đến ngày 29/11, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh sẽ góp mặt cùng ban nhạc và DJ. Bên cạnh chương trình âm nhạc, cộng đồng cosplay còn có vòng chung kết Cosplay Catwalk và Talent Show, cùng các hoạt động giao lưu, ký tặng.

Firebeat 2026 tổ chức nhiều chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, minigame và hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan, trong đó có chương trình Đầu bếp nhí dành cho trẻ em. (Ảnh: BTC CC)

Các tiết mục nghệ thuật cũng được đưa đến những khu vực ăn uống. Khách tham quan có thể bắt gặp màn trình diễn hip-hop tại quầy BBQ, nghệ sĩ xiếc tung hứng dụng cụ nhà bếp hoặc biểu diễn với lửa. Những đoàn nghệ sĩ diễu hành quanh khuôn viên cũng góp phần tạo không khí sôi động cho lễ hội.

Ngoài ra, khách tham dự được trải nghiệm miễn phí 7 minigame tương tác, gồm phi tiêu, ném bóng, bowling, thử tài vị giác, thử thách gắp đũa và tìm hiểu kiến thức về BBQ.

Theo Ban tổ chức, người chơi hoàn thành 4 thử thách tại các gian hàng minigame hoặc nạp thẻ chi tiêu từ 1 triệu đồng sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng. Các phần quà được giới thiệu gồm điện thoại Xiaomi Redmi, bếp điện và đồ gia dụng Sunhouse, với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

Chef Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực châu Á và Đông Âu, cùng dàn đầu bếp quốc tế sẽ giới thiệu những tinh hoa ẩm thực từ nhiều quốc gia tại Firebeat 2026. (Ảnh: BTC CC)

Trải nghiệm đầu bếp quốc tế tranh tài, trẻ em được tự tay làm burger

Với những người yêu thích ẩm thực, các hoạt động trình diễn và thi đấu nấu ăn là một trong những nội dung đáng chú ý tại Firebeat 2026. Ở phân khu Đại Tiệc Đầu Bếp, khách tham quan có cơ hội thưởng thức nhiều món nướng nổi tiếng trên thế giới như brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina và braai Nam Phi. Các món ăn được đầu bếp trực tiếp chế biến, đồng thời giới thiệu kỹ thuật tẩm ướp và cách sử dụng lửa đặc trưng của từng nền ẩm thực.

Cuộc thi Đại chiến BBQ cũng được tổ chức với sự tham gia của các đội đến từ doanh nghiệp, câu lạc bộ và hội nhóm. Dưới sự hướng dẫn của các đầu bếp Worldchefs, mỗi đội có 45 phút để hoàn thành và trình bày món ăn trước ban giám khảo. Khách tham quan có thể theo dõi trực tiếp quá trình thi đấu.

Tại chương trình “Đầu bếp nhí”, trẻ em sẽ được các đầu bếp thuộc Worldchefs hướng dẫn trực tiếp cách chế biến và hoàn thiện món ăn. (Ảnh: Worldchefs CC)

Bên cạnh đó, chương trình Masterclass Tinh hoa Ẩm thực tại Chef Studio dự kiến có 11 buổi trình diễn trong ba ngày, giới thiệu các phong cách chế biến của châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

Một hoạt động khác hướng đến các gia đình có trẻ nhỏ là chương trình Đầu bếp nhí. Tại đây, các bé được lựa chọn, sắp xếp nguyên liệu và tự tay hoàn thiện chiếc burger dưới sự hướng dẫn của đầu bếp. Phần thịt được phụ bếp nướng sẵn để trẻ tập trung vào trải nghiệm làm món ăn.

Khám phá ẩm thực Hà Nội qua không gian Toa Đồng Xuân

Bên cạnh những món ăn quốc tế, Firebeat 2026 còn dành không gian riêng để giới thiệu nét đặc trưng của ẩm thực và văn hóa Hà Nội. Tại phân khu Hanoi Heritage – Vị Hà Nội, Toa Đồng Xuân thuộc dự án Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô (The Hanoi Train) sẽ lần đầu xuất hiện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Công trình được thiết kế theo mô hình toa tàu hai tầng, lấy cảm hứng từ chợ Đồng Xuân hơn 130 năm tuổi. Không gian này gợi nhắc đến đời sống giao thương và sinh hoạt văn hóa của khu vực Kẻ Chợ xưa.

Không gian Toa Đồng Xuân được thiết kế theo mô hình toa tàu hai tầng, trở thành một trong những điểm nhấn văn hóa tại lễ hội Firebeat 2026. (Ảnh: BTC CC)

Bên trong toa tàu, khách tham quan có thể nghỉ chân trên những bộ bàn ghế được làm từ tà vẹt đường sắt cũ, thưởng thức món ăn Hà Nội và tìm hiểu về nghệ thuật diễn xướng Xẩm qua một góc trình chiếu riêng. Phía trên là boong tàu không mui có diện tích 200m², nơi khách tham quan có thể chụp ảnh và quan sát toàn cảnh lễ hội.

Tại các gian hàng Hanoi Heritage, những món ăn quen thuộc như bún chả, bánh cuốn, cà phê trứng được giới thiệu thông qua hoạt động chế biến trực tiếp. Các nghệ nhân cũng chia sẻ câu chuyện về công việc, kỹ thuật và quá trình gìn giữ nghề truyền thống.

Firebeat 2026 diễn ra từ ngày 27-29/11/2026 tại Sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện miễn phí vé vào cửa, không bán vé cổng. Khách tham quan sử dụng thẻ, nạp tiền tại quầy và chạm thẻ để thanh toán khi mua sắm, ăn uống.

Hà Nội sắp đón lễ hội ẩm thực quốc tế với 200 thương hiệu, quy tụ tinh hoa món ngon năm châu GĐXH - Hàng trăm thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế sẽ cùng hội tụ tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Firebeat 2026, diễn ra từ ngày 27-29/11. Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức món ngon năm châu mà còn kết hợp thi BBQ quốc tế, đại nhạc hội và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

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