Chuyện cảm động phía sau món đồ nhà bếp mà Tăng Thanh Hà cực yêu thíchĂn -
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Phương Oanh (SN 1989) là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ VTV, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên chuyển về sinh sống tại căn biệt thự ở Hà Nội từ năm 2023. Kể từ khi lập gia đình và đón các con chào đời, cô dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh online và tham gia một số dự án nghệ thuật phù hợp.
Những món ăn của “bếp trưởng” Phương Oanh không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, mà chén đĩa cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Trong những bức ảnh và clip đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên rất đam mê sưu tầm các mẫu chén đĩa kiểu Âu hoặc gốm sứ giả cổ sang trọng.
Nhiều đĩa và đồ gốm sứ khác Phương Oanh sử dụng mang phong cách châu Âu. Cô yêu thích các món đồ màu xanh nhã nhặn.
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GĐXH - Nhắc đến Tăng Thanh Hà, nhiều người không chỉ nhớ tới danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt” mà còn ấn tượng với niềm đam mê nấu nướng của cô.
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