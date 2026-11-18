Bí quyết rán tóp mỡ giòn tan, nước mỡ trong veo thơm phức chẳng lo bắn bẩn bếp của mẹ đảm Hà Nội
GĐXH - Nhiều người có thói quen trút trực tiếp mỡ sống vào chảo nóng khiến dầu mỡ bắn tung tóe, nước mỡ đục và tóp dễ cháy khét. Áp dụng bí quyết của chị Thảo Ly (Hà Nội) dưới đây sẽ giúp tóp mỡ giòn tan, nước mỡ trong veo.
Với nhiều thế hệ 8X, 9X đổ về trước, hình ảnh âu mỡ lợn trắng phau, mịn màng đặt ở góc bếp của mẹ đã trở thành ký ức ẩm thực khó quên. Ngày nay, dù có nhiều loại dầu thực vật hiện đại, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen tự thắng mỡ lợn kết hợp dùng dầu ép lạnh bởi các món xào, món kho khi có thêm chút mỡ lợn luôn dậy mùi thơm béo đặc trưng hơn hẳn.
Tuy nhiên, nỗi ám ảnh lớn nhất của nhiều chị em khi tự rán mỡ tại nhà là mỡ nổ bắn tung tóe khắp bếp, nước mỡ dễ bị đục ngầu, có mùi hôi hoặc phần tóp bên ngoài cháy xém nhưng bên trong vẫn ỉu. Chia sẻ về kinh nghiệm bếp núc của mình, chị Thảo Ly (Hà Nội) đã bật mí quy trình rán tóp mỡ bằng chảo vô cùng đơn giản giúp tóp giòn tan, nước mỡ trong vắt mà gian bếp vẫn sạch bong.
Chuẩn bị nguyên liệu và gia vị
Mỡ lợn tươi: 1kg (nên chọn phần mỡ gáy hoặc mỡ thăn dày, trắng sáng, săn chắc, không có mùi lạ để cho nhiều nước mỡ trong và tóp giòn ngon nhất).
Gừng tươi: 1 nhánh nhỏ.
Hành củ (hành tím): 2 – 3 củ.
Gia vị: Muối tinh, nước lọc.
Quy trình 5 bước rán tóp mỡ giòn tan, không bắn dầu
Bước 1: Thái mỡ đều tay và rửa sạch với nước muối
Mỡ lợn mua về đem thái thành các miếng vuông vừa ăn, độ dày đều nhau khoảng 0,7 cm (tránh thái quá mỏng khiến tóp dễ cháy hoặc quá dày làm mỡ khó tiết ra hết).
Đem phần mỡ đã thái rửa thật sạch với nước muối pha loãng để loại bỏ tạp chất và cặn bẩn bám trên bề mặt.
Bước 2: Luộc sơ khử mùi hôi và chống bắn dầu
Đặt nồi nước lên bếp, thả vào vài lát gừng đập dập và hành củ, đun sôi rồi cho mỡ vào luộc sơ trong khoảng 2 – 3 phút.
Vớt mỡ ra, rửa sạch lại với nước lạnh rồi để thật ráo. Bước này giúp loại bỏ hoàn toàn mùi hôi tự nhiên của mỡ lợn, giúp miếng mỡ săn lại và hạn chế tối đa tình trạng nổ bắn khi rán.
Bước 3: Thắng mỡ cùng nước lọc, muối và gừng
Cho toàn bộ phần mỡ đã ráo nước vào chảo sâu lòng, thêm vào vài thìa nước lọc, một chút muối tinh và vài lát gừng.
Bật bếp đun ở mức lửa vừa nhỏ cho đến khi nước lọc cạn dần và mỡ bắt đầu tiết ra thì hạ xuống mức lửa nhỏ. Việc thêm chút nước lọc và muối ngay từ đầu giúp nhiệt độ phân bổ đều, mỡ tan từ từ mà không hề bị bắn ra ngoài.
Bước 4: Phi thơm hành củ khi mỡ gần ráo
Tiếp tục đun liu riu để mỡ tiết ra hết. Khi thấy miếng tóp mỡ đã săn lại và gần ráo mỡ, thả thêm vài củ hành tím (đập dập hoặc thái lát) vào rán cùng.
Hành củ sẽ giúp nước mỡ dậy mùi thơm phức đặc trưng và giữ được hương vị thơm ngon rất lâu khi bảo quản.
Bước 5: Vớt tóp đúng "thời điểm vàng" để nước mỡ trong veo
Quan sát thấy miếng tóp mỡ vừa chuyển sang màu vàng nhạt, tuyệt đối chưa bị xém cạnh thì lập tức tắt bếp và vớt tóp ra ngay. Vớt đúng lúc này giúp nước mỡ giữ được độ trong veo, khi nguội sẽ đông lại trắng phau như tuyết.
Mẹo nhỏ tăng độ giòn: Nếu muốn phần tóp mỡ giòn rụm hơn nữa và ráo kiệt dầu, chị Thảo Ly gợi ý có thể cho tóp vào nồi chiên không dầu hoặc nồi chiên hơi nước, sấy thêm ở mức nhiệt 120°C trong khoảng 5 – 10 phút để tóp rút hết phần mỡ thừa còn sót lại.
Góc thưởng thức và gợi ý món ngon từ tóp mỡ
Thành phẩm sau khi hoàn thiện gồm phần nước mỡ trong vắt (chờ nguội hẳn rồi chắt vào hũ thủy tinh sạch, đậy kín bảo quản dùng dần) và đĩa tóp mỡ vàng ươm, giòn rụm.
Từ đĩa tóp mỡ giòn tan này, chị em có thể biến tấu thành hàng loạt món ăn "hao cơm" cho bữa cơm gia đình:
Tóp mỡ chấm nước mắm nguyên chất dầm ớt tươi ăn kèm rau luộc.
Tóp mỡ rim mắm tỏi hoặc lắc tỏi ớt chua ngọt làm món ăn vặt hay món mặn đều bắt vị.
Tóp mỡ sốt cà chua rắc hành lá thơm lừng.
Kho cá cùng tóp mỡ giúp thịt cá béo ngậy, đậm đà, hoặc băm nhỏ tóp mỡ đảo cùng trứng đem rán vàng ruộm.
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