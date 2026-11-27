GĐXH - Dưới đây là 5 mẹo giúp nhận biết cà chua tiêm hormone.
Tại sao lại có cà chua tiêm hormone?
Cà chua có chứa hormone đã xuất hiện trên thị trường và động lực thúc đẩy việc này thực chất là lợi nhuận. Khi nhu cầu về cà chua của mọi người ngày càng tăng, một số thương gia đã dùng đến phương pháp tiêm hormone để đưa cà chua ra thị trường nhanh hơn và đạt năng suất cao hơn. Sau khi loại cà chua này được đưa ra thị trường, nó không chỉ có mùi vị khó chịu và giá trị dinh dưỡng thấp mà quan trọng hơn là lượng hormone và thuốc trừ sâu còn sót lại trong đó có thể gây hại cho sức khỏe con người. Thông tin trên Ngôi sao cho hay.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta mua rau ở nhiều nơi và đôi khi không tránh khỏi việc bắt gặp những quả cà chua có chứa hormone. Điều này đòi hỏi phải nâng cao khả năng nhận biết và đảm bảo thực phẩm ăn là an toàn.
Dưới đây là 5 mẹo giúp nhận biết cà chua bị tiêm hormone
Chỉ cần một phần quan sát tinh ý, người nội trợ sẽ tránh mua phải những quả cà chua tiêm hormone.
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