Tại sao lại có cà chua tiêm hormone?

Cà chua có chứa hormone đã xuất hiện trên thị trường và động lực thúc đẩy việc này thực chất là lợi nhuận. Khi nhu cầu về cà chua của mọi người ngày càng tăng, một số thương gia đã dùng đến phương pháp tiêm hormone để đưa cà chua ra thị trường nhanh hơn và đạt năng suất cao hơn. Sau khi loại cà chua này được đưa ra thị trường, nó không chỉ có mùi vị khó chịu và giá trị dinh dưỡng thấp mà quan trọng hơn là lượng hormone và thuốc trừ sâu còn sót lại trong đó có thể gây hại cho sức khỏe con người. Thông tin trên Ngôi sao cho hay.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta mua rau ở nhiều nơi và đôi khi không tránh khỏi việc bắt gặp những quả cà chua có chứa hormone. Điều này đòi hỏi phải nâng cao khả năng nhận biết và đảm bảo thực phẩm ăn là an toàn.

Dưới đây là 5 mẹo giúp nhận biết cà chua bị tiêm hormone

Chỉ cần một phần quan sát tinh ý, người nội trợ sẽ tránh mua phải những quả cà chua tiêm hormone.

1. Quan sát màu sắc của quả

Khi chọn cà chua, màu sắc là yếu tố quan trọng nhất. Màu vỏ của cà chua trồng tự nhiên không đồng đều do tiếp xúc với ánh sáng. Gần cuống quả có màu hơi xanh. Ngược lại, mặc dù hình thức của cà chua được xử lý bằng hormone tương tự như cà chua trồng tự nhiên, nhưng sự phân bố màu sắc lại cực kỳ đồng đều, hầu như không nhìn thấy màu xanh, ngay cả cuống quả không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cũng có màu đỏ tươi. Loại cà chua này không tốt cho sức khỏe. VTC News đưa tin.

2. Kiểm tra độ cứng và độ bóng của vỏ

Cà chua sạch thường mềm nhẹ khi bóp, vỏ mỏng và có độ bóng tự nhiên. Trong khi đó, cà chua bị tiêm hormone thường cứng bất thường, vỏ dày và bóng loáng quá mức – giống như được “phủ sáp”. Nếu bạn dùng tay ấn nhẹ mà cà chua quá cứng hoặc không có độ đàn hồi, rất có thể đó là dấu hiệu của việc sử dụng hóa chất để giữ quả tươi lâu hơn.

3. Xem xét cuống và lá

Cuống quả đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xem quả cà chua có được xử lý bằng hormone hay không. Cà chua chín tự nhiên chất lượng cao có cuống xanh tươi, lá và cành xòe ra xung quanh cuống và cuống hơi lõm. Ngược lại, cà chua kém chất lượng được xử lý bằng hormone thường có cuống quả hơi nhô lên, lá cong, có thể có màu vàng hoặc đỏ. Ngoài ra, chúng có thể là cà chua chất lượng thấp đã được lưu trữ quá lâu và bị mất độ ẩm. Những quả cà chua như vậy không phù hợp để mua.

4. Cắt đôi quả cà chua để kiểm tra bên trong

Khi bổ cà chua ra, bạn có thể nhận biết rõ ràng hơn: - Cà chua sạch: Ruột đỏ tươi, hạt nhỏ màu vàng nhạt, thịt quả mềm và mọng nước. - Cà chua bị tiêm hormone: Ruột thường nhạt màu, ít nước, hạt có thể trắng đục hoặc chưa phát triển hoàn thiện (do bị ép chín sớm). Một số quả còn có phần thịt cứng, chai sần bất thường. Nếu thấy những đặc điểm này, tốt nhất không nên sử dụng vì chất lượng dinh dưỡng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

5. Ngửi mùi hương

Cà chua tự nhiên có mùi thơm nhẹ đặc trưng, thoang thoảng dễ chịu. Trong khi đó, cà chua bị tiêm hormone thường không có mùi hoặc có mùi hóa chất thoảng qua (giống mùi thuốc trừ sâu hoặc mùi nhựa). Nếu bạn ngửi thấy điều bất thường, hãy loại bỏ khả năng chọn quả đó.

Ăn bắp cải đừng dại vứt đi phần quan trọng này! GĐXH - Dù lá ngoài cùng của bắp cải thường bị bóc bỏ vì già cứng kém ngon, chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Chen Pei-Chun cho biết đây lại là lớp tích lũy nhiều chất chống oxy hóa nhất nhờ quang hợp mạnh.

Cá hồi áp chảo có làm mất Omega-3? Cách chế biến nào giúp giữ dưỡng chất tốt hơn? GĐXH - Cá hồi giàu Omega-3, vitamin D và vitamin B12, nhưng không phải cứ chế biến ở nhiệt độ cao là dưỡng chất sẽ mất sạch. Một số nghiên cứu cho thấy áp chảo có thể làm tăng quá trình oxy hóa chất béo trong cá, trong khi hấp và luộc là những lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn hạn chế tác động của nhiệt.



