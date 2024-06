Doãn Hải My tiết lộ bí quyết nhanh lấy lại vóc dáng như thời son rỗi sau một tháng sinh con

Mới đây, vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ tung ảnh làm đầy tháng cho con trai mới chào đời nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Doãn Hải My đã hạ sinh cậu quý tử vào ngày 2/5/2024. Em bé có tên thật là Minh Đăng, biệt danh ở nhà gọi là "Lúa". Khoe ảnh đón con đầu lòng, Văn Hậu và Hải My ôm con nhưng vẫn chọn góc chụp khéo léo không để lộ dung nhan của nhóc tỳ.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My lần đầu khoe con trai đầu lòng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Tại hậu trường lễ đầy tháng của cậu nhóc Minh Đăng, hình ảnh mẹ bỉm sữa Doãn Hải My diện pháp phục thêu tay rộng rãi che vòng hai, tóc buông xõa. Dù mới sinh con một tháng nhưng vóc dáng của bà mẹ một con vẫn không có nhiều thay đổi so với thời chưa mang bầu.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My qua camera thường. Ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ với báo chí, bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết khi lên bàn đẻ nặng 59kg, sau một tháng sinh con trai đầu lòng, cô hiện nặng 50kg. Người đẹp dự định giữ mức cân này thay vì giảm cân do không muốn vóc dáng gầy như trước đây (46 - 47kg).

Theo chia sẻ của người đẹp, chế độ ăn uống hiện tại của cô đa dạng, đảm bảo ăn chín uống sôi để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và em bé. Trong ngày, cô uống nhiều nước và sữa ấm, vừa tốt cho cơ thể người mẹ vừa hỗ trợ gọi sữa về.

Sau một tháng sinh con, vóc dáng Doãn Hải My về mốc 50kg.

Doãn Hải My khẳng định không kiêng khem hay hạn chế ăn uống để nhanh về dáng. Ngược lại, cô còn ăn nhiều và tẩm bổ để có sữa nuôi con. Hải My cho rằng việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và chăm hút sữa góp phần không nhỏ giúp cô nhanh về dáng.

Ở những tháng cuối thai kỳ, Doãn Hải My nói rằng may mắn tăng cân ít nên vóc dáng không quá sồ sề, dù vẫn ăn uống đầy đủ. "Tôi nghĩ do cơ địa mỗi người và cũng được hưởng chút gen của mẹ. Mẹ My khi có em bé cũng không bị phá nét", Doãn Hải My nói. Tuy nhiên, Doãn Hải My cũng không tránh khỏi những vết rạn đỏ ở bụng khi tăng hơn 10kg trong quá trình mang thai.