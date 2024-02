Layout makeup 'nàng thơ' của Doãn Hải My khi du xuân

Trước khi tán lớp nền, Doãn Hải My sử dụng miếng pad toner để cấp ẩm cho da đồng thời loại bỏ phần nào tế bào, giúp bề mặt da mịn màng, hỗ trợ lớp nền thêm tự nhiên. Sau khi cấp ẩm cho da, Hải My sử dụng kem nền đa chức năng vừa có tác dụng chống nắng vừa kiêm chức năng như kem lót, kem nền.

Doãn Hải My tiết lộ các bước makeup khi diện áo dài. Video: Doãn Hải My

Vốn có làn da mộc khỏe đẹp, căng mịn nên bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu chỉ cần một lớp nền mỏng nhẹ. Tiếp đó, cô chấm thêm một chút che khuyết điểm cho vùng rãnh cười và thoa phấn phủ để giữ lớp nền bền màu, lâu trôi.

Để layout đồng điệu, Doãn Hải My sử dụng phấn má và phấn mắt cùng gam màu hồng. Tuy nhiên, người đẹp cũng thú nhận "sợ sến" nên chỉ tán thật nhẹ phấn ở phía đuôi mắt tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên. Để son môi lên màu đúng ý, Doãn Hải My thường thoa kem che khuyết điểm trước sau đó mới đánh son.

Doãn Hải My chọn style trang điểm nhẹ nhàng gam hồng khi diện áo dài Tết du xuân.

Doãn Hải My sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng dừng chân ở top 10. Sau cuộc thi, Doãn Hải My hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô cũng được nhiều người chú ý hơn kể từ sau khi hẹn hò cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Bên cạnh công việc người mẫu, cô còn kinh doanh riêng. Sau hơn ba năm tìm hiểu, Doãn Hải My nhận lời cầu hôn của hậu vệ CLB CAHN hôm 17/9/2023 và tổ chức hôn lễ vào tháng 11 cùng năm.