Đời thường ít biết của nữ phi công quân sự Trung Quốc được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', lập kỳ tích từ khi 21 tuổi

Thứ hai, 16:00 01/09/2025 | Tiêu điểm
GĐXH - Nữ phi công quân đội Trung Quốc Từ Phong Xán không chỉ thu hút bởi ngoại hình đẹp như diễn viên mà còn vì bảng thành tích ấn tượng.

Nữ phi công quân đội Trung Quốc gây sốt vì vẻ ngoài xinh đẹp

Đời thường ít biết của nữ phi công quân sự được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', lập kỳ tích từ khi 21 tuổi - Ảnh 1.

Từ Phong Xán được mệnh danh là “nữ phi công xinh đẹp nhất Trung Quốc”.

Mới đây trên mạng xã hội của Trung Quốc, loạt clip một nữ phi công quân sự xinh đẹp, thần thái như "thần tiên tỷ tỷ" trong trẻo, ngọt ngào nhanh chóng được chia sẻ. 

Rất nhanh sau đó, nhiều người nhận ra cô gái trong clip là nữ phi công quân sự Từ Phong Xán (SN 1999, tại Chiết Giang, Trung Quốc).

Thực tế, loạt ảnh của cô gái này được đăng tải từ nhiều năm trước, đã "gây sốt" một thời, bây giờ lại bất ngờ hot trở lại. "Sau bao nhiêu năm thì chủ đề về nhan sắc của nữ phi công Từ Phong Xán vẫn làm mưa làm gió ", tờ Sohu bình luận.

Đời thường ít biết của nữ phi công quân sự được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', lập kỳ tích từ khi 21 tuổi - Ảnh 2.

Từ Phong Xán đã là phi công nổi tiếng khắp Trung Quốc từ khi trở thành học viên quân sự vào năm 2017.

Nhắc đến nữ phi công quân sự thì Từ Phong Xán là cái tên nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "nữ phi công xinh đẹp nhất Trung Quốc", với nhan sắc, cùng vóc dáng không thua kém gì các tỷ tỷ xứ Trung. Nhiều người cũng thường so sánh Từ Phong Xán với nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo thời trẻ, với visual "vạn người mê".

Bảng thành tích đáng ngưỡng mộ của nữ phi công quân đội Trung Quốc

Đời thường ít biết của nữ phi công quân sự được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', lập kỳ tích từ khi 21 tuổi - Ảnh 3.

Từ Phong Xán còn khẳng định bản thân qua những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hàng không quân sự.


Không chỉ gây chú ý với ngoại hình, Từ Phong Xán còn khẳng định bản thân qua những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hàng không quân sự.

Được biết, vào năm 2017, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông số 1 Kim Hoa, Từ Phong Xán cùng 9 nữ thí sinh khác vượt qua hơn 120.000 ứng viên trên toàn quốc để trúng tuyển Học viện Hàng không Lục quân PLA - một trong những chương trình đào tạo phi công quân sự khắt khe nhất Trung Quốc. Quá trình huấn luyện tại học viện kéo dài bốn năm với cường độ khắt khe, đòi hỏi cả thể lực lẫn kỹ năng tư duy chiến thuật.

Năm 2020, khi mới 21 tuổi, Từ Phong Xán thực hiện thành công chuyến bay độc lập đầu tiên, trở thành nữ phi công đầu tiên của Lục quân Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ bay độc lập.

Năm 2021, cô tốt nghiệp Học viện Hàng không Lục quân Trung Quốc và gia nhập đơn vị trực thăng vũ trang thuộc Lục quân Trung Quốc. Cùng năm đó, Từ Phong Xán được chọn vào nhóm lái Harbin Z-20, dòng trực thăng đa dụng hạng trung của Trung Quốc, do Tập đoàn Công nghiệp máy bay Cáp Nhĩ Tân (HAIG) sản xuất.

"Tôi từng tự nhủ, nếu vượt qua được những khó khăn khi cầm lái những máy bay phức tạp, như Harbin Z-20, kỹ năng bay lượn của mình sẽ cải thiện đáng kể", cô từng chia sẻ về bản thân trên CCTV.

Đời thường ít biết của nữ phi công quân sự được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', lập kỳ tích từ khi 21 tuổi - Ảnh 4.

Hình ảnh đời thường hiếm hoi của Từ Phong Xán với bạn bè, người thân.


Từ bắt đầu gây chú ý từ tháng 11/2022, khi cô trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV để giới thiệu một mẫu trực thăng mới tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc cùng năm. Từ Phong Xán tự mô tả bản thân là người sẵn sàng đối mặt thử thách. "Tôi từng tự nhủ, 'nếu vượt qua được những khó khăn khi cầm lái những máy bay phức tạp, như Harbin Z-20, kỹ năng bay lượn của mình sẽ cải thiện đáng kể'", cô nói với CCTV.

Năm 2023, Từ Phong Xán được bầu làm đại biểu Quốc hội Trung Quốc và trở thành một trong ba đại sứ đại diện cho các trường quân sự.

Đến năm 2024, Từ Phong Xán tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 15, diễn ra từ 12 - 17/11 tại Chu Hải, Quảng Đông. Với vai trò dẫn chương trình và giới thiệu trực thăng Z-20, "gây sốt" trên truyền thông.

Ngoài những làn hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện quân sự, chính trị hay trả lời phỏng vấn truyền thông thì những thông tin về Từ Phong Xán rất ít ỏi. Nhiều người không rõ cô có sử dụng mạng xã hội hay không, vì không tìm ra. Thỉnh thoảng, Từ Phong Xán chỉ xuất hiện thông qua các ảnh chụp cùng gia đình, bạn bè,...

K.N (th)
