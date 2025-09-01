Đời thường ít biết của nữ phi công quân sự Trung Quốc được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', lập kỳ tích từ khi 21 tuổi
GĐXH - Nữ phi công quân đội Trung Quốc Từ Phong Xán không chỉ thu hút bởi ngoại hình đẹp như diễn viên mà còn vì bảng thành tích ấn tượng.
Nữ phi công quân đội Trung Quốc gây sốt vì vẻ ngoài xinh đẹp
Mới đây trên mạng xã hội của Trung Quốc, loạt clip một nữ phi công quân sự xinh đẹp, thần thái như "thần tiên tỷ tỷ" trong trẻo, ngọt ngào nhanh chóng được chia sẻ.
Rất nhanh sau đó, nhiều người nhận ra cô gái trong clip là nữ phi công quân sự Từ Phong Xán (SN 1999, tại Chiết Giang, Trung Quốc).
Thực tế, loạt ảnh của cô gái này được đăng tải từ nhiều năm trước, đã "gây sốt" một thời, bây giờ lại bất ngờ hot trở lại. "Sau bao nhiêu năm thì chủ đề về nhan sắc của nữ phi công Từ Phong Xán vẫn làm mưa làm gió ", tờ Sohu bình luận.
Nhắc đến nữ phi công quân sự thì Từ Phong Xán là cái tên nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "nữ phi công xinh đẹp nhất Trung Quốc", với nhan sắc, cùng vóc dáng không thua kém gì các tỷ tỷ xứ Trung. Nhiều người cũng thường so sánh Từ Phong Xán với nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo thời trẻ, với visual "vạn người mê".
Bảng thành tích đáng ngưỡng mộ của nữ phi công quân đội Trung Quốc
Không chỉ gây chú ý với ngoại hình, Từ Phong Xán còn khẳng định bản thân qua những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hàng không quân sự.
Được biết, vào năm 2017, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông số 1 Kim Hoa, Từ Phong Xán cùng 9 nữ thí sinh khác vượt qua hơn 120.000 ứng viên trên toàn quốc để trúng tuyển Học viện Hàng không Lục quân PLA - một trong những chương trình đào tạo phi công quân sự khắt khe nhất Trung Quốc. Quá trình huấn luyện tại học viện kéo dài bốn năm với cường độ khắt khe, đòi hỏi cả thể lực lẫn kỹ năng tư duy chiến thuật.
Năm 2020, khi mới 21 tuổi, Từ Phong Xán thực hiện thành công chuyến bay độc lập đầu tiên, trở thành nữ phi công đầu tiên của Lục quân Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ bay độc lập.
Năm 2021, cô tốt nghiệp Học viện Hàng không Lục quân Trung Quốc và gia nhập đơn vị trực thăng vũ trang thuộc Lục quân Trung Quốc. Cùng năm đó, Từ Phong Xán được chọn vào nhóm lái Harbin Z-20, dòng trực thăng đa dụng hạng trung của Trung Quốc, do Tập đoàn Công nghiệp máy bay Cáp Nhĩ Tân (HAIG) sản xuất.
"Tôi từng tự nhủ, nếu vượt qua được những khó khăn khi cầm lái những máy bay phức tạp, như Harbin Z-20, kỹ năng bay lượn của mình sẽ cải thiện đáng kể", cô từng chia sẻ về bản thân trên CCTV.
Từ bắt đầu gây chú ý từ tháng 11/2022, khi cô trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV để giới thiệu một mẫu trực thăng mới tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc cùng năm. Từ Phong Xán tự mô tả bản thân là người sẵn sàng đối mặt thử thách. "Tôi từng tự nhủ, 'nếu vượt qua được những khó khăn khi cầm lái những máy bay phức tạp, như Harbin Z-20, kỹ năng bay lượn của mình sẽ cải thiện đáng kể'", cô nói với CCTV.
Năm 2023, Từ Phong Xán được bầu làm đại biểu Quốc hội Trung Quốc và trở thành một trong ba đại sứ đại diện cho các trường quân sự.
Đến năm 2024, Từ Phong Xán tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 15, diễn ra từ 12 - 17/11 tại Chu Hải, Quảng Đông. Với vai trò dẫn chương trình và giới thiệu trực thăng Z-20, "gây sốt" trên truyền thông.
Ngoài những làn hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện quân sự, chính trị hay trả lời phỏng vấn truyền thông thì những thông tin về Từ Phong Xán rất ít ỏi. Nhiều người không rõ cô có sử dụng mạng xã hội hay không, vì không tìm ra. Thỉnh thoảng, Từ Phong Xán chỉ xuất hiện thông qua các ảnh chụp cùng gia đình, bạn bè,...
Sau 17 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy thốt lên: “Thế giới bên kia” khác những gì người ta kểTiêu điểm - 4 giờ trước
Người phụ nữ sống lại một cách thần kỳ sau 17 phút bị ngừng tim đột ngột. Cô đã có chia sẻ về những gì mà mình nhìn thấy ở “thế giới bên kia”.
Đến năm 2050, một quốc gia trên thế giới sẽ biến mất, người dân đang "tháo chạy"Tiêu điểm - 16 giờ trước
Cuộc chiến của họ là một lời cảnh báo rõ ràng cho phần còn lại của thế giới.
Số phận gây sốc của nữ sinh học lực xuất sắc thi đại học viết kín 14 trang giấy nhưng bị chấm 0 điểm sau 19 nămTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ sinh người Trung Quốc cố tình vi phạm quy chế thi để đạt điểm 0. Sau 19 năm, cô cảm thấy hối hận vì đã nổi loạn, bày tỏ sự bất mãn sai cách.
Đưa robot xuống 4.000m dưới đáy biển, phát hiện hơn 3.000 "thứ rất đáng sợ"Tiêu điểm - 1 ngày trước
Đây là phát hiện gây chấn động giới hải dương học.
Số phận mỹ nhân robot Sophia từng tuyên bố 'sẽ hủy diệt loài người' hiện ra sao sau gần 10 năm?Tiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Ra đời cách đây gần 10 năm, Sophia nhiều lần khiến con người cảm thấy "khiếp sợ" bởi tuyên bố 'sẽ hủy diệt loài người'.
Bàng hoàng bắt được con chuột khổng lồ dài tới hơn 55cmTiêu điểm - 3 ngày trước
Một con chuột to “gần bằng một con mèo” đã được tìm thấy tại một khu dân cư ở Anh.
Bắt được tín hiệu lạ từ "mắt xích còn thiếu của vũ trụ"Tiêu điểm - 4 ngày trước
Một tia sáng chói lòa đã đánh thức các đài quan sát tia X của người Trái Đất và làm lộ hành tung của một loại "quái vật vũ trụ" hiếm gặp.
Cà chua "kết đôi" một loài bí ẩn, sinh ra... khoai tâyTiêu điểm - 5 ngày trước
Một nghiên cứu mới cho thấy chi Petota mà các củ khoai tây thuộc về vốn tiến hóa từ cà chua dại và một loài thuộc chi Etuberosum.
Vệ tinh NASA phát hiện "đảo ma" kỳ lạ giữa biển CaspiTiêu điểm - 1 tuần trước
Theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, "đảo ma" đã hiện ra rồi biến mất chỉ trong vòng 2 năm.
Báo động khủng hoảng nước ngọt toàn cầuTiêu điểm - 1 tuần trước
Nghiên cứu mới cho thấy các lục địa đang khô kiệt nhanh chóng, khi nước ngầm bị khai thác quá mức, đe dọa an ninh nước và lương thực toàn cầu.
Số phận gây sốc của nữ sinh học lực xuất sắc thi đại học viết kín 14 trang giấy nhưng bị chấm 0 điểm sau 19 nămTiêu điểm
GĐXH - Nữ sinh người Trung Quốc cố tình vi phạm quy chế thi để đạt điểm 0. Sau 19 năm, cô cảm thấy hối hận vì đã nổi loạn, bày tỏ sự bất mãn sai cách.