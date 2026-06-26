Đối tượng hành hung người phụ nữ 32 tuổi đang mang thai ở Bắc Ninh đã ra công an trình diện

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, chiều 25/6, Công an phường Quế Võ đã vận động đối tượng hành hung một người phụ nữ đang mang thai đến cơ quan Công an làm việc. Đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận những ngày qua.

Ngày 23/6, Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1994, trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh) về việc khoảng 21h15' ngày 22/6, khi chị đang mua hoa quả tại cửa hàng "Vũ Thảo" (địa chỉ tại số 938, đường Quang Trung, tổ dân phố 1, phường Quế Võ) thì bị Nguyễn Văn T (SN 1986, trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) hành hung.

Đối tượng Nguyễn Văn T tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Đối tượng T đã chửi bới, dùng tay tát, đấm vào phần đầu khiến chị H bị hoa mắt, chóng mặt và bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Bắc Ninh để điều trị và theo dõi sức khỏe. Được biết, chị H đang mang thai ở tuần thứ 32.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Công an phường Quế Võ đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng liên quan.

Qua xác minh sơ bộ, Công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng T đã vào TPHCM giải quyết việc cá nhân.

Hình ảnh người đàn ông hành hung người phụ nữ đang mang thai. Ảnh: VOV

Công an phường Quế Võ đã phối hợp với gia đình giải thích, vận động đối tượng T ra trình diện. Đến khoảng 14h30' phút ngày 25/6, đối tượng Nguyễn Văn T đã đến trụ sở Công an phường để làm việc.

Công an phường Quế Võ đang điều tra, xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của cơ quan chức năng; không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.