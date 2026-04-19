Kẻ hành hung phụ nữ đâm tử vong trưởng thôn

Hồi 18 giờ 30 phút ngày 14/4, tại nhà Lê Thanh Bình, sinh năm 1984, trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ án giết người.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Liêm Hà và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Ninh Bình đã tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 18h cùng ngày, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình xảy ra cãi chửi nhau với chị Lê Thị Tươi, sinh năm 1987 cùng trú thôn Cự Xá, xã Liêm Hà.

Trong quá trình cãi chửi nhau, Bình dùng búa đinh ném về phía chị Tươi nhưng không trúng. Sự việc được báo cáo đến chính quyền địa phương.

Khoảng 30 phút sau, anh Nguyễn Trọng Hưng, sinh năm 1982, Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở và anh Lê Đình Thành, sinh năm 1968, Trưởng thôn Cự Xá đến giải quyết, yêu cầu Bình về Nhà văn hoá thôn để làm việc.

Bình không chấp hành và có hành vi chống đối. Trong quá trình khống chế, hai bên xảy ra xô xát. Bình chạy vào nhà lấy 1 con dao quắm dài khoảng 50cm, vụt 1 nhát trúng mạn sườn trái anh Thành.

Sau khi bị khống chế, tước dao quắm, Bình tiếp tục với tay phải lấy 1 con dao (dạng dao bầu dài khoảng 25cm) đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng bụng và đùi trái anh Thành; 2 nhát trúng vào vùng bụng phải và đùi phải anh Hưng.

Hậu quả, anh Lê Đình Thành tử vong do mất máu cấp; anh Nguyễn Trọng Hưng bị thương, đã qua cơn nguy kịch.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình về hành vi "Giết người" theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.