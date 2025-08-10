Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội
Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội - bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994; thường trú phường Bạch Mai; nơi ở hiện nay: chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. (SN 1997; trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công). Theo trình báo, tối 9/8, chị N.T. bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ người đánh chị T. là Đặng Chí Thành.
Tại cơ quan, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối ngày 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.
Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
