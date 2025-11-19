'Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa?'
GĐXH - "Mày có ăn có học mày xem thử tờ đơn ly hôn này tao viết như vậy được chưa?" Đó là câu nói của ba tôi khi cầm tờ đơn ly hôn của ba mẹ đưa cho tôi xem vào một chiều nắng hè của năm cuối cấp 3.
Cầm tờ đơn ly hôn, tôi đọc từng câu từng chữ, bầu trời như xám xịt, nước mắt chực trào, thật sự quá khó đối với một đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi. Cái cảm giác ấy, tôi chẳng thể nào quên được…
Sau đó là vô vàn khó khăn với ba mẹ con tôi (tôi có anh trai, lúc đó đang học năm 3 Bách khoa). Gia đình hai bên chẳng ai dang tay giúp đỡ mẹ con tôi cả. Cô bé 18 tuổi cùng mẹ lặng lẽ dọn đồ của ba mẹ con ra khỏi nhà, nơi mà cô ấy đã gắn bó từ lúc sinh ra.
Mấy mẹ con tìm được 1 phòng trọ, sống tiết kiệm, kín tiếng, cô đơn. Tôi chẳng thể nhớ nổi hai mẹ con tôi đã ôm nhau khóc bao nhiêu lần, tôi đã thức bao nhiêu đêm để khóc đến sáng. Với một đứa con gái 18 tuổi và chuẩn bị thi Đại học thì đó thật sự là cú sốc tinh thần khủng khiếp cho đến mãi về sau này.
May mắn cho hiện tại, tôi đã tốt nghiệp Đại học, hai anh em có việc làm, thu nhập ổn định, đón mẹ ở chung. Sau bao năm cố gắng, ba mẹ con cũng mua được 1 căn nhà nhỏ xinh ở ngoại ô thành phố. Cuộc sống hiện tại có thể gói gọn trong chữ "no", "đủ" và "hạnh phúc".
Và hiện tại, sau 10 năm, giờ tôi đã là cô gái 28 tuổi vững vàng, mạnh mẽ. Tôi từng rất giận ba mình, nhưng bây giờ thì không. Lâu lâu có dịp về quê tôi vẫn ghé thăm nhà, thăm ba. Tôi nghĩ tất cả mọi việc xảy ra đều đã được an bài cả rồi nên mình đã tự học cách chấp nhận. Có lẽ bao nhiêu nước mắt của tuổi trẻ đã làm trôi đi sự yếu đuối của mình rồi. Và đôi lúc tôi tự hỏi: "Mình đã tốn bao nhiêu nước mắt của tuổi trẻ để đổi lấy sự vững vàng của hiện tại?".
Hôm nay sau một ngày làm việc có hơi căng thẳng, tự nhiên tôi thấy nhớ chuyện cũ nên muốn chia sẻ với mọi người. Hy vọng những ai đang khó khăn, có chuyện buồn trong cuộc sống cũng hãy mạnh mẽ lên dù cho có bất cứ điều gì xảy đến nhé!
