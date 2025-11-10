Mới nhất
Tâm sự

Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn

Thứ hai, 21:14 10/11/2025 | Tâm sự
GĐXH - Cố gắng vì vợ, vì con cả chục năm… giờ vợ ngoại tình, tôi lại nhận được lời trách móc: "Chắc phải làm sao thì vợ mới ngoại tình".

Muốn tố cáo chồng ngoại tình, thu thập bằng chứng thế nào cho đúng?Muốn tố cáo chồng ngoại tình, thu thập bằng chứng thế nào cho đúng?

Người ngoại tình có thể bị xử lý hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, người bị phản bội cần biết cách thu thập bằng chứng an toàn và hợp pháp.

Vợ ngoại tình 

Vợ ngoại tình, tôi nghĩ cũng buồn, mệt mỏi vì cứ phải giải thích, phân trần trong khi mình chẳng là người sai…

Tôi và vợ bên nhau 15 năm, 5 năm yêu nhau và 10 năm cưới.

Vợ tôi thời gian yêu nhau thì đã có từng "cắm sừng" nhưng bị tôi phát hiện nhưng tôi bỏ qua.

3 năm sau đó thì tôi cũng thấy vợ mình tốt lên nhiều, tập trung cho học tập, tập trung công việc và dành thời gian cho bản thân, tập thể dục thể thao đi giao lưu bạn bè.

Chúng tôi tiến tới hôn nhân, sau 2 năm thì tôi có một bé trai và 2 năm tiếp theo thì có một bé gái…

Từ ngày lấy nhau, tôi làm tất cả mọi việc để lo cho vợ, cho con… kể cả họ hàng, em trai vợ cũng được bản thân tôi, nhà tôi lo cho hết.

Tôi là người kiếm được tiền, tôi cũng không muốn vợ vất vả nên thuê giúp việc. Lương tôi chỉ giữ lại một khoản nhỏ phục vụ ăn uống, tiếp khách, còn lại đưa cho vợ chi tiêu gia đình, có tháng đưa đến cả 200-300 triệu đồng.

Vợ tôi đi làm chỉ lương 10-15 triệu đồng thôi nhưng tất cả tài sản đều đứng tên hai vợ chồng vì tôi cũng ghi nhận công lao của vợ dành thời gian chăm lo cho con cái, giữ gia đình êm ấm.

Có đợt dịch công ty vợ giải thể, tôi cũng là người tìm việc cho vợ, cho cả em trai vợ, đợt em trai vợ học đại học cũng là tôi đi làm kiếm tiền nuôi, cho bạn ấy ở nhờ.

Họ hàng của vợ gồm 1 bác cũng có tuổi, tôi xin cho làm bảo vệ khu công nghiệp ở quê mặc dù sức khỏe không đủ điều kiện… một anh thì muốn làm trong một cơ quan anh thích, tôi cũng nhờ bác tôi hỗ trợ cho.

Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Suốt từng ấy năm, ăn, học, quần áo mặc, thích thì đi chơi, thích thì mua ô tô, tôi đều chiều vợ hết… vậy mà vợ tôi vẫn ngoại tình! Đến lúc tôi nói, tôi phân tích thì vợ bảo tôi "không dành tình cảm, thời gian cho vợ con, vợ thiếu thốn tình cảm"... Vậy mà trước đây lúc nào trước mặt tôi cô ấy cũng thể hiện là "mẹ yêu bố, bố cố gắng kiếm tiền vì mẹ con, mẹ rất vui", nhưng đến khi phát hiện ra thì lại nói như vậy…

Hiện giờ tôi tính đến việc ly hôn, tài sản sẽ chia đôi hết, con cái thì mỗi người nuôi 1 đứa… Nhưng khi nói chuyện ly hôn thì anh em họ hàng, bạn bè lại bảo "chồng như vậy mà ngoại tình thì chắc chắn ông phải có vấn đề", "chắc anh này đi làm xong cũng có bồ" này kia, rồi "chuyện này phải nghe từ hai phía"...

Tôi đang cảm thấy quá đau khổ và mệt mỏi, mình là người đàn ông sống có trách nhiệm mà giờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Thực lòng, tôi không muốn gia đình "tan đàn sẻ nghé" nhưng sống với người vợ như vậy, biết ra sao ngày sau? Ai có lời khuyên nào cho tôi không?


T.Ba
