Dòng người thành kính vào Lăng viếng Bác dịp Quốc khánh 2/9

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Từ sáng, khu vực phố Ngọc Hà đã đông kín người. Dòng người nối dài hàng trăm mét trên vỉa hè, kiên nhẫn chờ qua các cửa kiểm tra an ninh để vào Lăng viếng Bác. Dù lượng khách tăng cao, mọi người vẫn giữ trật tự, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, trong dòng người về quảng trường Ba Đình có các cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, đồng bào các dân tộc và nhiều gia đình đưa con nhỏ đến viếng Bác. Nhiều người mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, mang theo Quốc kỳ, tạo nên không khí trang nghiêm, xúc động trong những ngày Tết Độc lập.

Đông đảo người dân xếp hàng trên phố Ngọc Hà, chờ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dòng người tập trung tại khu vực lối vào, tạo thành những hàng dài trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Người dân chờ làm thủ tục vào viếng Bác.

Người dân được hỗ trợ nước uống và đồ ăn nhẹ tại khu vực phục vụ.

Lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn các đoàn di chuyển trật tự sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh.

Dòng người nghiêm trang xếp hàng bên Quảng trường Ba Đình, chờ vào Lăng viếng Bác.

Người dân từ nhiều địa phương về Quảng trường Ba Đình trong dịp Quốc khánh 2/9.

Các đoàn thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các bạn trẻ mang Quốc kỳ, lưu lại hình ảnh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Quảng trường Ba Đình trong những ngày Tết Độc lập.

Sau lễ viếng, đông đảo người dân tiếp tục tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tìm hiểu nơi ở và làm việc của Người, Nhà sàn Bác Hồ, ao cá cùng những hiện vật gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của vị lãnh tụ kính yêu.

Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp Quốc khánh đã trở thành nét đẹp truyền thống, thể hiện lòng biết ơn và tình cảm sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với Người. Đây cũng là dịp để mỗi người thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và bồi đắp niềm tự hào dân tộc.

Đồng bào các dân tộc trong trang phục truyền thống đến tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Du khách tham quan Nhà sàn Bác Hồ, nơi gắn với những năm tháng Người sống và làm việc.

Dòng người nối dài bên ao cá trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Người dân tham quan khu vực Nhà sàn và ao cá Bác Hồ.