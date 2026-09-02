Dòng người thành kính vào Lăng viếng Bác dịp Quốc khánh 2/9
Ngày 1/9, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước đã về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Từ sáng, khu vực phố Ngọc Hà đã đông kín người. Dòng người nối dài hàng trăm mét trên vỉa hè, kiên nhẫn chờ qua các cửa kiểm tra an ninh để vào Lăng viếng Bác. Dù lượng khách tăng cao, mọi người vẫn giữ trật tự, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, trong dòng người về quảng trường Ba Đình có các cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, đồng bào các dân tộc và nhiều gia đình đưa con nhỏ đến viếng Bác. Nhiều người mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, mang theo Quốc kỳ, tạo nên không khí trang nghiêm, xúc động trong những ngày Tết Độc lập.
Sau lễ viếng, đông đảo người dân tiếp tục tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tìm hiểu nơi ở và làm việc của Người, Nhà sàn Bác Hồ, ao cá cùng những hiện vật gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của vị lãnh tụ kính yêu.
Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp Quốc khánh đã trở thành nét đẹp truyền thống, thể hiện lòng biết ơn và tình cảm sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với Người. Đây cũng là dịp để mỗi người thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và bồi đắp niềm tự hào dân tộc.