Vụ lật xe khách ít nhất 4 người chết: Tài xế tự ý vào đường chưa khai thác

Ngày 31/8, đại diện Sở Xây dựng Gia Lai cho biết, đang phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách khiến ít nhất 4 người tử vong và nhiều người bị thương xảy ra tại đường tránh phía Đông, địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo vị này, tuyến tránh nối Quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Tuyến này dài 12,6 km, đã hoàn thành nhưng chưa được Ban Quản lý dự án 2 bàn giao về cho tỉnh Gia Lai quản lý, khai thác. Do đó, mọi trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đều do Ban Quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm.

Đại diện Sở Xây dựng Gia Lai cũng thông tin, qua kiểm tra hiện trường vụ lật xe khách trên, lực lượng chức năng ghi nhận tại km10+700 (tuyến tránh Quốc lộ 19) có bùn đất từ taluy tràn xuống mặt đường, khiến đường trơn trượt.

Tuyến đường chưa được khai thác và có bùn đất từ taluy tràn xuống mặt đường, khiến đường trơn trượt.

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo đơn vị thi công khơi thông hệ thống cống rãnh, sử dụng máy bơm cao áp vệ sinh, làm sạch mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trong khi đó, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 thông tin, tuyến tránh Quốc lộ 19 hiện đã được nghiệm thu cơ sở và đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao về tỉnh Gia Lai tiếp nhận. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo và dựng rào chắn và cấm tất cả phương tiện lưu thông trên tuyến này.

Nhưng vào ban đêm, một số tài xế tự ý phá rào để chạy xe vào đường. Hiện Ban Quản lý dự án 2 đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ việc tài xế cố ý đi vào tuyến đường chưa được phép lưu thông; chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương xử lý các điểm sạt lở gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, do tuyến đường chưa được bàn giao và đưa vào khai thác chính thức nên lực lượng cảnh sát giao thông chưa thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến.

Tháng 7 vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 rào chắn, không để phương tiện lưu thông khi tuyến đường chưa đủ điều kiện khai thác, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 4 người chết, nhiều người bị thương vừa xảy ra sáng nay 31/8.