Từ 1/9/2026, số căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội: Người dân cần lưu ý gì?

Số căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội từ 1/9/2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 3115/KH-BHXH quy định từ 1/9/2026 chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam.

Mục đích của kế hoạch là triển khai thống nhất việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam theo chủ trương của Chính phủ về phát triển dữ liệu số và định danh điện tử.

Việc chuyển đổi được thực hiện an toàn, chính xác, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Ngoài ra, việc chuyển đổi bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, kế thừa đầy đủ lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và các hồ sơ điện tử đã phát sinh.

Từ ngày 1/9/2026, BHXH Việt Nam sẽ chính thức sử dụng số định danh cá nhân/Căn cước công dân thay thế mã số BHXH. Ảnh minh họa: TL

Điểm đáng chú ý của việc chuyển đổi được nêu rõ ở Mục II Kế hoạch 3115. Cụ thể:

- Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) là hệ thống nguồn thực hiện chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD, mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT sang bộ mã quản lý mới.

- Các phần mềm nghiệp vụ khác thực hiện đồng bộ dữ liệu từ TST và không thực hiện chuyển đổi độc lập.

- Trong thời gian chuyển tiếp, trong và sau khi chuyển đổi, các phần mềm phải hỗ trợ tra cứu theo cả mã số BHXH cũ và số ĐDCN/CCCD mới.

- Việc chuyển đổi không làm thay đổi lịch sử hồ sơ, chứng từ, dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh và không làm phát sinh thủ tục hành chính cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi tự động (người tham gia chưa có số CCCD/ĐDCN, đã có số CCCD/ĐDCN nhưng chưa xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư), BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) sẽ thực hiện rà soát và chuyển trên chức năng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Về phạm vi triển khai, việc chuyển đổi được triển khai trên toàn bộ hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bao gồm:

- Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST);

- Phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS);

- Phần mềm Giao dịch BHXH điện tử;

- Ứng dụng BHXH số - VssID;

- Phần mềm Kế toán tập trung (KTTT);

- Hệ thống thông tin Giám định BHYT;

- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;

- Các phần mềm nghiệp vụ khác có sử dụng mã số BHXH, bộ mã quản lý.

Trước khi chuyển đổi, từ ngày 15/8/2026 đến trước ngày 01/9/2026, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chuẩn hóa dữ liệu người tham gia, đối soát thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cấp phần mềm, kiểm thử hệ thống và sao lưu dữ liệu.

Người dân cần làm gì sau khi chuyển đổi?

Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển Chính phủ số, xã hội số và sử dụng thống nhất số định danh cá nhân. Theo đó người dân cần lưu ý:

Không phải làm thủ tục chuyển đổi từ mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD. Toàn bộ quá trình chuyển đổi sẽ được BHXH Việt Nam thực hiện tự động trên hệ thống, không phát sinh thủ tục hành chính đối với người tham gia và đơn vị tham gia.

Việc thay đổi mã định danh không làm thay đổi quá trình tham gia cũng như quyền lợi của người lao động. Toàn bộ quá trình tham gia và quyền lợi thụ hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp vẫn được bảo đảm, thực hiện theo đúng quy định.

Mã số BHXH cũ không bị xóa bỏ, các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ tra cứu song song bằng cả mã số BHXH cũ và số ĐDCN/CCCD trong và sau quá trình chuyển đổi.

Sau khi hoàn thành chuyển đổi, BHXH Việt Nam sẽ gửi thông báo qua ứng dụng VssID - BHXH số. Khi đó, người tham gia chỉ cần đăng nhập lại ứng dụng bằng chính số ĐDCN/CCCD của mình.

Lưu ý: Những trường hợp chưa có số ĐDCN/CCCD, chưa xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc có sai lệch thông tin nhân thân cần phối hợp cập nhật thông tin theo hướng dẫn của cơ quan BHXH tỉnh.

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