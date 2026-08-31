Hà Nội siết chặt vi phạm nồng độ cồn dịp Quốc khánh 2/9

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Ngày 31/8, trong hơn 2 giờ kiểm soát trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 10 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 6 trường hợp ở độ tuổi thanh, thiếu niên.

Một số người còn cố tình tăng ga, tìm cách bỏ chạy khi được yêu cầu dừng phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở phối hợp kiểm soát phương tiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội duy trì 100% quân số, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại, vui chơi.

Đồng thời, các tổ tuần tra, kiểm soát tăng cường xử lý hành vi dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông như dừng, đỗ sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm...

Ghi nhận trưa 31/8 trên đường Lạc Long Quân, ven Hồ Tây, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 bố trí 8 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với 2 cán bộ Công an phường Tây Hồ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong hơn 2 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 10 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, 6 trường hợp trong số này ở độ tuổi thanh, thiếu niên.

Trung tá Mai Xuân Tứ, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho biết, bên cạnh kiểm soát nồng độ cồn nhằm phòng ngừa tai nạn, tổ công tác tập trung xử lý tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển môtô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi; không đội mũ bảo hiểm; tụ tập chạy xe thành đoàn hoặc có biểu hiện lạng lách, vượt ẩu.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện hai thiếu niên đi trên một xe máy tay ga, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm và phương tiện không lắp gương chiếu hậu theo quy định.

Khi Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển tìm cách bỏ chạy nhưng bị ngăn chặn. Tổ công tác sau đó lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát Bắc Ninh. Người này bất ngờ tăng ga, tìm cách lách qua vị trí làm nhiệm vụ nhưng bị tổ công tác giữ lại.

Qua kiểm tra, Công an phường Tây Hồ không phát hiện người này có vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự. Tuy nhiên, kết quả đo cho thấy người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn 0,360 mg/lít khí thở.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xây dựng phương án phân luồng riêng, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông từ xa, phối hợp bảo đảm an toàn cho người dân đi lại, thưởng thức các chương trình nghệ thuật và xem pháo hoa.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; chấp hành pháp luật và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khi đi chơi trong kỳ nghỉ lễ, người dân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện; không phóng nhanh, vượt ẩu hoặc dừng, đỗ tùy tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng./.