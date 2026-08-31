4 con giáp may mắn nhiều phương diện khi bước vào tháng 9/2026

Dự báo tử vi các con giáp Tý, Ngọ, Mão, Thìn, Dần, Thân sau Rằm tháng 7 âm lịch GĐXH - Xem tử vi các con giáp Tý, Ngọ, Mão, Thìn, Dần, Thân sau Rằm tháng 7 âm lịch 2026 để biết những thay đổi trong công việc, tài lộc và tình duyên.

1. Con giáp Tỵ mọi sự thuận lợi

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 31/8/2026 đến 6/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Tỵ có Thái Âm cát tinh phù hộ cho vận trình sự nghiệp nên thêm phần hanh thông, thuận lợi trong tuần mới. Mọi khó khăn của Tỵ cũng nhanh chóng được tháo gỡ khi có quý nhân xuất hiện đúng lúc.

Những nỗ lực thầm lặng của Tỵ bắt đầu thu hút sự chú ý từ cấp trên, dù kết quả cụ thể chưa thể hiện ngay lập tức. Người tuổi Tỵ nên tiếp tục duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, đừng ngại đón nhận những nhiệm vụ mang tính thử thách mới.

Thời điểm cuối tuần dự báo là giai đoạn tài lộc khởi sắc nhất với Tỵ. Những ai làm kinh doanh càng thuận lợi hơn. Nhờ tính toán kỹ lưỡng và đi từng bước chắc chắn, người làm kinh doanh, buôn bán duy trì được dòng tiền đều đặn.

Thời điểm này, Tỵ không nên vội mở rộng quy mô khi thị trường chưa thực sự ổn định, hãy tập trung tối ưu hóa chi phí hiện tại.

2. Con giáp Dậu tốt lên từng ngày

Tử vi tuần mới dự báo, vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu đang tốt lên từng ngày. Sự chủ động của Dậu sẽ mang lại lợi thế lớn cho bạn trong tuần này.

Nếu nhận thấy các quy trình làm việc chưa hiệu quả, chuyên gia khuyên con giáp Dậu nên mạnh dạn đề xuất cải tiến nhỏ. Tinh thần trách nhiệm cao sẽ giúp cho người tuổi Dậu nhận được sự ghi nhận đáng kể.

Về tài lộc của con giáp Dậu có nguồn thu mới từ đầu tuần. Tuy nhiên, nguồn tài lộc không đều đặn nên khuyên Dậu cần sống đơn giản để tiết kiệm. Bên cạnh đó, bạn cũng có nguy cơ thoát tài sản do sự bất cẩn hoặc quên trước quên sau. Bởi vậy khi ra ngoài hoặc tham gia các sự kiện đông người, cần lưu ý việc bảo quản đồ đạc cẩn thận.

Về tình cảm, Bách Việt chủ đào hoa nâng đỡ cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Dậu trong tuần mới. Tuần này cũng thích hợp cho những người tuổi Dậu có đôi ngồi lại thảo luận về những kế hoạch dài hạn. Sự đồng điệu trong tư duy, mục tiêu sống giúp sẽ mang lại cảm giác an tâm, gia đạo an vui.

3. Con giáp Hợi tài lộc khởi sắc

Chuyên gia phong thủy dự báo, tuần mới mang đến cơ hội tốt để con giáp tuổi Hợi nhìn nhận lại định hướng cá nhân. Dù vận trình của con giáp Hợi đang tốt, nhưng bạn không nên chủ quan vì cuối tuần có thể gặp phải một số chuyện không vui.

Thời điểm này, Hợi chưa nên mở rộng quy mô công việc. Tuổi Hợi nên ưu tiên củng cố các mối quan hệ đồng nghiệp, rà soát lại các dự án đang dở dang để tránh những rủi ro không đáng có.

Về tài lộc cực khởi sắc khi có Thiên Đức soi đường chỉ lối, cộng thêm khả năng kiểm soát tài chính tốt. Người tuổi Hợi không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc mà cuộc sống thoải mái hơn vì khá dư dả. Bạn nên tìm hiểu thêm các kiến thức quản lý dòng tiền hoặc kế hoạch đầu tư tiền tiết kiệm để tạo thêm những nguồn thu mới.

Về tình cảm gia đình của con giáp tuổi Hợi tuần này cũng đón nhận nhiều niềm vui nhỏ từ sự quan tâm âm thầm của các thành viên. Bạn cần trân trọng những khoảnh khắc bình dị này và chủ động bày tỏ sự biết ơn với người luôn đồng hành bên bạn.

4. Con giáp Thân

Tuần này, sự nghiệp của con giáp Thân chưa thực sự khởi sắc. Thân không ngừng học hỏi về mọi thứ. Cơ hội để tích lũy thêm kinh nghiệm hoặc tham gia vào một dự án tiềm năng đang đến gần. Khối lượng công việc tăng, nhưng đây lại là bước đệm để bạn nâng cao vị thế, năng lực của bản thân.

Tài lộc tuần này của con giáp Thân có cơ hội gia tăng từ chính những kỹ năng tay trái của bạn với sự giúp sức của Thiên Tài vào đầu tuần. Con giáp Thân nên chủ động nắm bắt, cân đối thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính và sức khỏe bản thân.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo những thay đổi cho 3 con giáp Tỵ - Dậu - Sửu từ sau Rằm tháng 7 âm lịch GĐXH – Xem tử vi tháng 7 âm lịch, chuyên gia phong thủy đã dự báo những thay đổi cho 3 con giáp Tỵ - Dậu - Sửu từ sau Rằm tháng 7 âm lịch dưới đây.



