Tin sáng 1/9: Bắc Bộ ban ngày có nắng, chiều tối mưa dông; nhận lương hưu và trợ cấp xã hội qua VNeID từ 28/9

Dự báo thời tiết phạm vi cả nước ngày 1/9 và 2/9



Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 01-02/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 23-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng ngày 01/9 khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng ngày 01/9: 28-31 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ; Nam Bộ 24-27 độ Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ; Nam Bộ 31-34 độ.

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh TL

Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 22/8/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026) tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Kế hoạch, TP Hà Nội bố trí 5 trận địa bắn pháo hoa gồm: 1. Trận địa số 1 trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới; 2. Trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội cùng thuộc phường Hoàn Kiếm; 3. Trận địa số 3 tại Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng; 4. Trận địa số 4 tại Đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm; 5. Trận địa số 5 tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Thời điểm bắn: Từ 21h đến 21h15 phút ngày 2/9/2026. Thời lượng bắn: 15 phút.

Còn tại TP.HCM, theo quyết định ngày 10/8/2026 của UBND TPHCM, dịp lễ 2/9/2026 thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm trong 15 phút tối 2/9. Cụ thể, ba điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Bốn điểm bắn tầm thấp gồm Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa); Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn); Khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè.

Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa chào mừng sự kiện lớn của đất nước. Ảnh minh họa: TL

Nhận lương hưu, trợ cấp xã hội qua VNeID từ 28/9

Theo VTC News, Nghị định 320/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, Nghị định 320/2026 lần đầu quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, đồng thời quy định việc chi trả tiền hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội thông qua tài khoản này.

Điều 1 Nghị định quy định, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Các khoản tiền có thể được tiếp nhận gồm tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác. Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải là một tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền.

Từ 28/9, khi Nghị định 320/2026 có hiệu lực, người thuộc diện hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.

Từ 28/9, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Triệu tập chủ nhân thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay Nội Bài

Ngày 31/8, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết vừa phát hiện, xử lý một trường hợp điều khiển flycam trái quy định trong khu vực cấm bay gần sân bay.

Sự việc một thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh) được lực lượng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phát hiện vào ngày 30/8, thông qua hệ thống giám sát.

Thiết bị được xác định bay ở độ cao khoảng 92m, cách sân bay Nội Bài khoảng 4,5km và nằm trong khu vực cấm bay. Ngay sau khi phát hiện, Công an Cửa khẩu Nội Bài phối hợp Công an xã Quang Minh tiến hành xác minh, ngăn chặn.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định người trực tiếp điều khiển flycam là Lê Q.H. (27 tuổi, trú tại xã Quang Minh). Người này sử dụng thiết bị DJI Mini 4 Pro để phục vụ việc kiểm tra, giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại Khu công nghiệp Quang Minh.

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ, tạm giữ thiết bị bay và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh tiếp tục xử lý theo quy định.