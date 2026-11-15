Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 cho con giáp Dần, Ngọ, Tuất,

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 ở các phương diện cho con giáp Hợi, Mão, Mùi GĐXH – Trong tháng 10 âm lịch 2026, con giáp Mùi có Tam Hợp hỗ trợ nên vận trình hanh thông. Hai con giáp Mão và Hợi, theo chuyên gia phong thủy cần biết điều dưới đây để không ảnh hưởng tới tài lộc cũng như tình cảm.

1. Con giáp Dần

Xem tử vi tháng 10 âm lịch 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, tuổi Dần có những biến động ngoài dự kiến trong công việc. Tiến độ dự án có thể bị gián đoạn do sự cố kỹ thuật hoặc sự thay đổi đột ngột từ đối tác. Chuyên gia khuyên, trong tháng này, tuổi Dần tránh theo đuổi danh lợi, tập trung công việc hiện tại, chớ vội thay đổi.

Người tuổi Dần cũng cần tập trung rà soát lại quy trình, xử lý triệt để các lỗ hổng còn tồn đọng trước khi tiếp tục.

May mắn có Chính Quan giúp sức nên bạn có thể biến nguy thành cơ, nắm bắt vững chắc những cơ hội phù hợp, giúp sự nghiệp của bạn thăng tiến ổn định. Thái độ làm việc nghiêm túc cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng chính là chìa khóa để con giáp Dần bứt phá.

Về tài lộc của con giáp Dần mang tới nhiều niềm vui. Con giáp này liên tục nhận được những bất ngờ thú vị, dễ dàng thu về thêm thu nhập ngoài dự kiến. Giai đoạn này là thời điểm tốt để con giáp Dần xem lại thu nhập, chi tiêu. Với sự hiểu biết rõ ràng về tài chính, sự giàu có sẽ tự nhiên tích lũy.

Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho khía cạnh tình cảm của tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch này. Người độc thân có cơ hội gặp được người mà bạn cảm thấy thoải mái và có chung giá trị.

Những người có đôi, mối quan hệ ngày càng ổn định và ngọt ngào. Nhìn chung cuộc sống gia đình tháng mới của người tuổi Dậu ấm áp và viên mãn.

2. Con giáp Tuất

Tử vi tháng 10 âm lịch 2026 tuổi Tuất cho thấy sự vững vàng của con giáp Tuất. Tại nơi làm việc, nhiều lựa chọn có thể xuất hiện cùng một lúc, mỗi lựa chọn đều có vẻ khá thú vị. Điều quan trọng nhất lúc này là tuổi Tuất không nên tham lam. Hãy tập trung năng lượng vào một hoặc hai nhiệm vụ thực sự đáng giá sẽ giúp kết quả tốt hơn.

Cuối tháng 10 dự báo có những xung đột, tuổi Tuất không cần phải cạnh tranh với người khác để xem ai làm được nhiều hơn, chỉ cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Về tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều tin vui khi Thái Dương cát tinh ghé. Bạn có thể nhận được những khoản thu nhập nhỏ, rải rác và đây cũng là thời điểm tốt để dọn dẹp những đồ đạc không dùng đến.

Cuối tháng là thời điểm tốt để củng cố tài chính và không nên thay đổi kế hoạch chỉ vì ai đó nhắc đến một cơ hội mới.

Trong tháng mới, những người tuổi Tuất có đôi nên ngồi xuống trò chuyện về kế hoạch cuộc sống, còn người độc thân có thể gặp được người mà họ có thể trò chuyện một cách tự nhiên.

Trong các mối quan hệ, bạn dễ xảy ra những mâu thuẫn nhỏ do lời nói gay gắt, đặc biệt là sau một ngày dài làm việc. Đừng trút sự bực bội của mình lên những người thân yêu.

3. Con giáp Ngọ

Tháng này, người tuổi Ngọ có xu hướng hướng nhiệt tình, năng nổ. Đây là tháng mà con giáp tuổi Ngọ sẽ cảm thấy rất thoải mái, ổn định hơn những tháng trước. Lời khuyên cho tuổi Ngọ thời gian này đừng vội vàng trước tiên, hãy xác định rõ hướng đi và mục tiêu trước khi bắt đầu.

Con giáp Ngọ xử lý công việc bằng sự tỉ mỉ, thấu đáo khiến đối tác vô cùng tin tưởng. Hãy tận dụng khoảng thời gian may mắn này để củng cố nền tảng tri thức và rèn thêm kỹ năng. Bên cạnh đó, con giáp Ngọ cũng cần chú ý đến việc hoàn tất và sắp xếp mọi thứ, chẳng hạn như sắp xếp sổ sách, lưu trữ tài liệu và kiểm tra chi tiết. Duy trì nhịp độ làm việc hiện tại và không vội vàng sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách suôn sẻ.

Về tài lộc của tuổi Ngọ, trong tháng có nhiều khoản chi lặt vặt xuất hiện. Trong tháng không có nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập, trọng tâm nên là quản lý dòng tiền, tránh chi tiêu bốc đồng và thử nghiệm những cách thức mới một cách mù quáng để tạo ra thu nhập.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt với khía cạnh tình cảm, con giáp Ngọ có thể dễ bị suy nghĩ quá mức, tâm trí liên tục xáo trộn. Hãy nhớ thỉnh thoảng thư giãn đầu óc và tránh căng thẳng tinh thần quá mức.

Trong các mối quan hệ, đừng để những bất đồng nhỏ nhặt làm hỏng tâm trạng, nên chủ động mỉm cười và bầu không khí sẽ được cải thiện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 cho con giáp Thân, Tý, Thìn GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 cho 3 con giáp Thân, Tý, Thìn dưới đây. Cùng tham khảo để nắm bắt cơ hội tài lộc và tình duyên.



