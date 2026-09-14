3 con giáp công việc thuận lợi, sung túc trong tuần mới

3 tuổi gặp thời tháng 8 âm lịch năm 2026 đón lộc dễ dàng GĐXH – Tháng 8 âm lịch Đinh Dậu, có 3 tuổi gặp thời, biết dùng tài càng gặp lộc. Một tuổi được người nâng đỡ, một tuổi mở được cửa tiền, một tuổi càng làm càng sinh cơ hội.

1. Con giáp Dần thu nhập khởi sắc

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 14/9/2026 đến 20/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, những ngày đầu tuần của con giáp Dần thuận lợi. Tuần này thuận lợi cho việc thúc đẩy giao tiếp hài hòa và mang tới những cơ hội, có sự trợ giúp từ quý nhân. Thời điểm này, Dần nên thăm hỏi mọi người nhằm xây dựng mối quan hệ, mở rộng đối tác, tổ chức các cuộc họp, đàm phán và tạo dựng nguồn lực cho tương lai.

Nguồn tài chính của con giáp Dần cũng khởi sắc, thu nhập thường xuyên ổn định và thậm chí đang gia tăng. Tuy nhiên, người tuổi Dần cần lưu ý tới chi phí sinh hoạt, nên lập ngân sách, tránh bốc đồng trong mua sắm.

Về tình cảm, người độc thân tuổi Dần nên cân nhắc xem liệu mối quan hệ hiện tại có tiềm năng lâu dài hay không. Các cặp đôi cần ngồi lại cùng nhau để thảo luận về những mục tiêu chung hoặc trách nhiệm tình cảm giữa hai người.

2. Con giáp Ngọ công việc thuận lợi

Nhờ có Thái Âm cát tinh phù trợ nên công việc của con giáp tuổi Ngọ trong tuần này suôn sẻ, dễ dàng hơn bao giờ hết. Người tuổi Ngọ thích ứng với hoàn cảnh thay đổi, cân bằng tốt giữa chuyển động và tĩnh lặng.

Vào giữa tuần, mọi sự lo lắng về tiền bạc của người tuổi Ngọ hoàn toàn được gỡ bỏ. Bạn có thể được ai đó giúp đỡ, cho một khoản tiền. Ngoài ra, tuần này mang lại cơ hội để bạn đánh giá lại ngân sách và các kế hoạch dài hạn, nên xem xét kỹ các khoản chi tiêu.

Về tình cảm của tuổi Ngọ cũng tốt hơn. Người độc thân có những mối quan hệ mới chớm nở có thể trở nên nghiêm túc hơn, hoặc bạn sẽ nhận ra rõ ràng ai là người không phù hợp với tầm nhìn dài hạn của mình.

3. Con giáp Tuất đón nhiều tin vui

Tuần mới có nhiều thăng trầm trong cuộc sống của con giáp Tuất, nhưng Chính Ấn xuất hiện đầu tuần sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và thúc đẩy các vấn đề thực tiễn, làm rõ các ưu tiên công việc cốt lõi.

Tuần này thích hợp cho người tuổi Tuất kết nối kinh doanh, đánh giá và quản lý hiệu quả công việc và hình thành các kế hoạch đổi mới.

Công việc thuận lợi cũng giúp cho con giáp Tuất có tin vui về tài chính. Hơn nữa, Bách Việt ghé thăm mang lại tin vui cho khía cạnh tình cảm cho con giáp tuổi Tuất.

Người tuổi Tuất bước vào tuần mới với mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, không phải sự nặng nề mà xác định rõ ràng về mục đích. Tình yêu lúc này không chỉ xoay quanh cảm xúc nhất thời, mà còn là sự phù hợp và tính hiệu quả trong thực tế.

Kỹ năng giao tiếp của người tuổi Tuất phát huy. Trong các mối quan hệ cá nhân hoặc công việc, sự kiên nhẫn và cách diễn đạt rõ ràng sẽ giúp xoa dịu căng thẳng cho tuổi Tuất. Vào cuối tuần, bạn nên cân nhắc việc lập quỹ dự phòng hoặc tăng mức đóng góp vào các khoản tiết kiệm hiện có.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới 14/9 - 20/9/2026 để khởi sự thuận lợi, gặt hái thành công GĐXH – Xem ngày giờ tốt tuần mới từ 14/9 - 20/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã đưa ra gợi ý về những giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành theo từng ngày. Cùng tham khảo để khởi sự thuận lợi, gặt hái thành công.



